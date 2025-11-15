Ngắm chim hồng hạc mới nở đùa vui giữa bầy đàn ở Thảo Cầm Viên

Chim non mới nở này chính là "sản phẩm" của một cặp chim hồng hạc bố mẹ trong số 30 cá thể đang được nuôi dưỡng tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn, TP.HCM. Chim hồng hạc non vừa được sinh ra hồi đầu tháng 10 vừa qua trong điều kiện hoàn toàn tự nhiên sau gần 20 năm chờ đợi ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn.

Mùa sinh sản năm nay đã có khoảng 5 ổ chim hồng hạc giao phối, làm tổ. Mỗi ổ chim đẻ 1 trứng. Do một số cá thể hồng hạc còn non, chưa có kinh nghiệm trong cách ấp trứng, nên nhân viên vườn thú phải mang hai trứng đưa về phòng kỹ thuật ấp nhân tạo. Tuy vậy, cuối cùng, 4 quả trứng đều không nở, chỉ còn lại 1 trứng nở ra chim non mạnh khoẻ.

Hiện tại, cá thể hồng hạc non 1 tháng tuổi này nở tự nhiên và được chim mẹ nuôi dưỡng, không cần can thiệp từ nhân viên. Tổng đàn hồng hạc tại Thảo Cầm Viên hiện nay là 31 cá thể.

Chim hồng hạc con những ngày đầu mới nở được chim mẹ bao bọc trong ổ ẢNH: THẢO CẦM VIÊN

Thời điểm chim non được 1 tuần tuổi ẢNH: THẢO CẦM VIÊN

Sau 1 tháng, chim non đã lớn và cứng cáp hơn. Chim non có thể tự đi lại xung quanh nhưng luôn có chim mẹ theo sau ẢNH: DẠ THẢO

Tuy nhiên, việc ăn của chim non vẫn cần sự giúp đỡ của chim hồng hạc mẹ ẢNH: DẠ THẢO

Chim hồng hạt non 1 tháng tuổi được sinh hoàn toàn tự nhiên tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn

Bầy chim hồng hạc ở Thảo Cầm Viên gồm 2 loài là: hồng hạc nhỏ và hồng hạc Chi Lê ẢNH: DẠ THẢO

Để hồng hạc có màu hồng sặc sỡ (quan trọng cho mùa sinh sản), thức ăn phải được xay nhuyễn và bổ sung các thành phần giàu caroten, bao gồm: tảo, artemia (Atomi), ruốc, và cà rốt xay nhuyễn ẢNH: DẠ THẢO

Theo tập tính, hồng hạc làm tổ bằng bùn và đất, không sử dụng rơm, cỏ hoặc cây khô như loài chim khác. Tổ của chúng là những mô đất hình nón hoặc hình núi lửa, thường cao khoảng 40 cm và có đáy xòe khoảng 50 - 60 cm ẢNH: DẠ THẢO

Tập tính của chim hồng hạc là loài di cư, thường sống ở những vùng đất ẩm thấp, nhiều bùn lầy trải dài ở Nam Phi và Nga ẢNH: DẠ THẢO

Chim hồng hạc có chiếc cổ dài, mỏ màu hồng, phía đầu màu đen ẢNH: DẠ THẢO

Để kích thích khả năng sinh sản, Thảo Cầm Viên đã gắn thêm một số tấm kiếng phản chiếu để khi nhìn vào, đàn chim thấy số lượng đông hơn

ẢNH: DẠ THẢO