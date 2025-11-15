Ngắm chim hồng hạc mới nở đùa vui giữa bầy đàn ở Thảo Cầm Viên

Giữa bầy chim hồng hạc đẹp rực rỡ, có một thành viên 'nhí' duy nhất tung tăng đùa nghịch, mang lại niềm vui cho người chăm sóc và du khách khi ghé thăm Thảo Cầm Viên Sài Gòn.
Chim non mới nở này chính là "sản phẩm" của một cặp chim hồng hạc bố mẹ trong số 30 cá thể đang được nuôi dưỡng tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn, TP.HCM. Chim hồng hạc non vừa được sinh ra hồi đầu tháng 10 vừa qua trong điều kiện hoàn toàn tự nhiên sau gần 20 năm chờ đợi ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn.
Mùa sinh sản năm nay đã có khoảng 5 ổ chim hồng hạc giao phối, làm tổ. Mỗi ổ chim đẻ 1 trứng. Do một số cá thể hồng hạc còn non, chưa có kinh nghiệm trong cách ấp trứng, nên nhân viên vườn thú phải mang hai trứng đưa về phòng kỹ thuật ấp nhân tạo. Tuy vậy, cuối cùng, 4 quả trứng đều không nở, chỉ còn lại 1 trứng nở ra chim non mạnh khoẻ.
Hiện tại, cá thể hồng hạc non 1 tháng tuổi này nở tự nhiên và được chim mẹ nuôi dưỡng, không cần can thiệp từ nhân viên. Tổng đàn hồng hạc tại Thảo Cầm Viên hiện nay là 31 cá thể.
Chim hồng hạt non 1 tháng tuổi được sinh hoàn toàn tự nhiên tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn
