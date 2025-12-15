Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Hội LHTN Việt Nam TP.HCM phối hợp tổ chức Lễ hội ẩm thực chay 2026

Quang Viên
Quang Viên
15/12/2025 12:24 GMT+7

Lễ hội ẩm thực chay xuân Bính Ngọ 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 22 - 25.1.2026. Sự kiện do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân TP.HCM (trực thuộc Thành Đoàn TP.HCM)… tổ chức.

Ban tổ chức cho biết sau 2 mùa thành công rực rỡ, Lễ hội ẩm thực chay lần 3 được tổ chức tại công viên Gia Định (phường Đức Nhuận, TP.HCM) với quy mô lớn hơn, dự kiến thu hút trên 100.000 người tham gia.

Lễ hội sẽ có hàng trăm gian hàng, mang đến nhiều món chay đặc sắc và các hoạt động văn hóa - nghệ thuật chào năm mới đầy ý nghĩa. Đây là sân chơi kết nối cộng đồng yêu ẩm thực chay, cổ vũ lối sống xanh, lan tỏa thông điệp "Ăn sạch, sống khỏe đủ dinh dưỡng từ các sản phẩm có nguồn gốc thực vật".

Lễ hội Ẩm thực chay tại TP . HCM với nhiều món chay đặc sắc năm 2026 - Ảnh 1.

Đoàn viên, thanh niên tham gia Lễ hội ẩm thực chay lần 2

ẢNH: QUANG VIÊN

Người dân đến lễ hội sẽ được khám phá khu ẩm thực chay với hơn 200 gian hàng. Trong khi đó, cuộc thi mâm cỗ chay xuân bình an với 10 mâm cỗ chay đặc sắc từ hương vị, cách trưng bày sẽ mang đến một không gian ẩm thực mới mẻ.

Ngoài ra, cuộc thi sáng tạo thức uống xanh, lợi ích sức khỏe sẽ là nơi để những người đam mê pha chế, startup ngành ẩm thực thể hiện tài năng, chia sẻ ý tưởng độc đáo về đồ uống tốt cho sức khỏe. Lễ hội còn có chương trình tọa đàm với các chuyên gia ẩm thực, người nổi tiếng và diễn đàn giao lưu kết nối, giao thương giữa các doanh nghiệp.

Lễ hội Ẩm thực chay tại TP . HCM với nhiều món chay đặc sắc năm 2026 - Ảnh 2.

Tại Lễ hội ẩm thực chay lần 2, nhiều người thích thú khám phá những món chay

ẢNH: QUANG VIÊN

Người dân cũng được gửi gắm nguyện ước trên "Cây ước nguyện thiện tâm" bằng cách viết điều ước đầu năm trên thiệp đỏ, treo lên cây ước nguyện và thả đồng xu thiện lành xuống hồ nước. Mỗi đồng xu là một nghĩa cử cao đẹp, cùng nhau tạo nên một hồ nước yêu thương, nơi mọi điều tốt đẹp được bắt đầu cho năm mới an lành, hạnh phúc.

Lễ hội Ẩm thực chay tại TP . HCM với nhiều món chay đặc sắc năm 2026 - Ảnh 3.

Đông đảo người dân đến tham dự Lễ hội ẩm thực chay lần 2

ẢNH: QUANG VIÊN

Lễ hội ẩm thực chay xuân Bính Ngọ 2026 không chỉ hứa hẹn trở thành một sự kiện ẩm thực nổi bật với những tinh hoa ẩm thực Việt, mà còn là cơ hội tiếp xúc tiến thương mại với lượng khách hàng đông đảo dành cho các doanh nghiệp tham gia.

Thời gian diễn ra Lễ hội ẩm thực chay lần 3 từ ngày 22 - 25.1.2026. Các doanh nghiệp tham gia có thể đăng ký tại fanpage lễ hội ẩm thực chay xuân Bính Ngọ 2026 hoặc liên hệ số hotline ban tổ chức: 0918 506 584 - 0985 951 634 - 0979 697 763. Fanpage: Facebook.com/lehoiamthucchay.


Khám phá thêm chủ đề

Lễ hội ẩm thực chay chuyên gia ẩm thực đoàn viên thanh niên lối sống xanh
