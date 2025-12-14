Nở rộ lễ hội thời trang đường phố

Trong vài tháng cuối năm 2025, hàng loạt sự kiện trình diễn Việt phục và thời trang truyền thống diễn ra dày đặc tại Hà Nội, Hải Phòng và nhiều đô thị lớn, mở ra bức tranh sôi động chưa từng có - nơi di sản bước ra đường phố, kết nối công chúng qua những màn trình diễn quy mô kỷ lục.

Việt phục ghi dấu kỷ lục văn hóa thời trang

Tháng 12.2025 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Vietnam Happy Fest 2025 - Ngày hội VN hạnh phúc, sự kiện diễu hành Việt phục Bách hoa bộ hành - Bách hoa hỷ sự quy tụ gần 1.000 người mặc trang phục truyền thống đi qua các tuyến phố cổ. Con số này được xem là kỷ lục mới về số lượng người tham gia mặc Việt phục trong một hoạt động văn hóa ngoài trời, tạo nên hình ảnh đặc biệt hiếm thấy: những đoàn rước mô phỏng nghi lễ hỷ sự thời Nguyễn nối dài giữa lòng phố đi bộ quanh Hồ Hoàn Kiếm. Cùng với đó là đoàn rước dâu Bách hoa hỷ sự, tái hiện trang phục cưới cổ, khiến cả không gian quanh hồ trở thành sân khấu mở của văn hóa Việt.

Lễ hội Việt phục Bách hoa hỷ sự là dự án văn hóa đặc biệt trong chương trình Ngày hội VN hạnh phúc 2025 do Bộ VH-TT-DL phối hợp UBND TP.Hà Nội, Đài truyền hình VN và Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh VN thực hiện ẢNH: LÊ XUÂN BÁCH

Trước đó, Hà Nội cùng nhiều địa phương như Hải Phòng, Quảng Ngãi, Huế… liên tục tổ chức các chương trình diễu hành, trình diễn thời trang truyền thống, tạo bầu không khí văn hóa sôi động. Song song, Tuần lễ trang phục truyền thống và nhiều ngày hội lớn ghi nhận sự tham gia chủ động của cộng đồng trẻ Mông, Tày, Dao, Thái..., đưa thời trang vùng cao xuống phố với các màn trình diễn quy mô tại Hà Nội và TP.HCM.

Các sự kiện kéo dài, liên tục vào từng mùa, từng dịp, tạo cảm giác VN đang hình thành những "mùa thời trang truyền thống" định kỳ - điều hiếm thấy trước đây.

Vẻ đẹp của những sân khấu văn hóa mở

Di sản không còn nằm trong các bộ sưu tập tĩnh, mà được đưa trở lại đời sống qua chuyển động, âm nhạc, thời trang, nghi lễ. Nhiều du khách quốc tế ghi hình và "hòa mình" vào dòng chảy lịch sử trang phục - làm bật lên sức hút của một loại hình trình diễn văn hóa mang tính thị giác mạnh - thời trang.

Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội - điểm nhấn là chương trình diễu hành “Bách hoa bộ hành trên con đường di sản” (tháng 11.2025) do Sở Du lịch Hà Nội và các đơn vị tổ chức ẢNH: BÁCH HOA BỘ HÀNH

Sự dày đặc này không chỉ phản ánh nhu cầu văn hóa của công chúng, mà còn cho thấy các mô hình festival ngoài trời đang được chuẩn hóa, gắn với du lịch - lễ hội, tương tự nhiều thành phố châu Á như Tokyo, Seoul... đã làm.

"Khi Việt phục được trình diễn thường xuyên, toàn bộ chuỗi thiết kế - sản xuất - truyền thông - sự kiện đều phát triển, tạo thị trường cho chất liệu và kỹ nghệ thủ công. Đó chính là cách công nghiệp sáng tạo vận hành. Tôi kỳ vọng sự chuyên nghiệp hóa với bộ tiêu chuẩn kỹ thuật, không gian trình diễn cố định và mô hình hợp tác nhà thiết kế - nghệ nhân - du lịch, để trở thành "đặc sản sự kiện" địa phương", đạo diễn kiêm nhà thiết kế áo dài Nguyễn Như Khôi bày tỏ.

Chuyên gia thời trang, nhiếp ảnh Dzung Yoko nhận định: "Người Việt - nhất là giới trẻ Việt có nhu cầu lớn tìm về di sản nhưng muốn kết hợp yếu tố đương đại trong trang phục và phong cách. Đây là xu hướng tự nhiên. Nó sẽ tạo nên hành trình bền vững: họ có nhiều thông tin hơn, để làm mới Việt phục đúng hướng, vừa sáng tạo vừa thể hiện gu thẩm mỹ và bản sắc, tạo nên sự kết nối văn hóa của nhiều thế hệ".

Các bạn trẻ mặc cổ phục và diễu hành tại sự kiện Bách hoa bộ hành trong khuôn khổ Lễ hội Áo dài TP.HCM 2025

Sự nở rộ của lễ hội thời trang đường phố mở ra triển vọng hình thành "di sản sống" nếu được tổ chức thường niên gắn với du lịch và sáng tạo. Tuy nhiên bên cạnh đó cũng còn nhiều rủi ro và thách thức.

NSND Vương Duy Biên, nguyên Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển công nghiệp văn hóa VN, nhận xét: "Hàng ngàn người trình diễn Việt phục là tín hiệu rất đáng mừng, cho thấy di sản đang thực sự trở lại đời sống, được thế hệ trẻ chủ động đón nhận và lan tỏa. Thế nhưng khó khăn và rủi ro không phải là không có. Dễ thấy nhất là đôi khi trang phục được chọn chưa đúng tinh thần gốc, pha trộn niên đại hoặc chi tiết, khiến người mặc vô tình hiểu sai về lịch sử. Bên cạnh đó, khi phong trào trở nên phổ biến, cũng nên tránh việc sản xuất ồ ạt, chạy theo trend mà bỏ qua chất liệu và sự tinh tế vốn có của Việt phục. Cuối cùng, các hoạt động diễu hành hay trình diễn trong không gian công cộng cần được tổ chức hợp lý để vừa an toàn, vừa hài hòa với đời sống đô thị. Tất cả nhằm giữ cho Việt phục tiếp tục lan tỏa đẹp đẽ và bền vững.

Tôi tin rằng nếu làm tốt những điều này - chuẩn hóa kiến thức, nâng cao vai trò nghệ nhân, kiểm soát chất lượng và quy hoạch không gian văn hóa thì phong trào Việt phục sẽ không chỉ là một trào lưu nhất thời, mà có thể trở thành một phần tự nhiên của đời sống đương đại".

Những bạn trẻ trong trang phục Việt cổ diễu hành qua cầu Tràng Tiền tại Huế (tháng 6.2025) ẢNH: BÁCH HOA BỘ HÀNH

Lễ hội thời trang đường phố được kỳ vọng phát triển bền vững và trở thành “đặc sản” sự kiện của các địa phương ẢNH: BÁCH HOA BỘ HÀNH

Diễu hành áo dài tại Quảng Ngãi ẢNH: TL



