Nhà thiết kế Việt và triết lý thời trang bền vững

Yếu tố "Made in Vietnam" không phải là rào cản mà là điểm tựa

Trong nhiều thập niên, "Made in Vietnam" xuất hiện trên nhãn quần áo thế giới như một bảo chứng cho kỹ thuật may chuẩn xác, giá thành cạnh tranh và năng suất bền bỉ. Thế nhưng phần lớn các sản phẩm ấy lại là thành quả của gia công, vô hình trung gắn VN với hình ảnh "công xưởng" hơn là "người kể chuyện bằng thời trang".

NTK Lê Bảo, chủ thương hiệu Été Project, bên chiếc váy lụa ẢNH: NTK cung cấp

Theo nhà thiết kế (NTK) Phạm Ngọc Anh (thương hiệu La Phạm), giờ đây yếu tố "Made in Vietnam" không phải là rào cản mà là điểm tựa. Toàn bộ vật liệu trong bộ sưu tập (BST) của La Phạm khi tham dự Tuần lễ thời trang New York ( NYFSW) đều 100% đến từ VN, từ lụa Bảo Lộc, thổ cẩm Pà Cò, túi lục bình Nga Sơn đến trang sức thủ công tái chế, tất cả được thiết kế và hoàn thiện bởi những bàn tay người Việt từ nghệ nhân, thợ may đến đội ngũ sáng tạo. "Chúng tôi muốn chứng minh rằng "Made in Vietnam" hoàn toàn có thể trở thành một dấu ấn độc đáo và niềm tự hào, đủ sức cạnh tranh và sánh vai với các thương hiệu quốc tế", NTK nói.

NTK Lê Bảo và các cộng sự sau một show thời trang ẢNH: NTK cung cấp

Sự xuất hiện của những thương hiệu Việt độc lập trong thập niên gần đây đã dần chứng tỏ điều đó. La Phạm với khát vọng toàn cầu và Moriko với triết lý xanh bền vững. Été Project lại chọn hướng tiếp cận khác: các thiết kế được tạo tác nhỏ giọt, sản lượng hạn chế để giảm lãng phí, khuyến khích người dùng chọn lựa chậm rãi và trân trọng từng sản phẩm. Điểm chung của cả ba là sự kiên định với các giá trị bền vững, minh bạch, tôn trọng lao động thủ công, giảm tác động môi trường đồng thời vẫn phát triển ngôn ngữ thẩm mỹ riêng mang dấu ấn Việt.

Những trang phục áo dài, váy.. với vải lanh được nhuộm từ vỏ trái cây miền nhiệt đới như măng cụt, thơm.. và họa tiết thêu tay - một cách để Moriko đem ngành thủ công truyền thống đến gần hơn với khách hàng ẢNH: NTK cung cấp

Sản phẩm vượt thời gian

"Khi nói đến bền vững, người ta thường nghĩ ngay đến chất liệu thân thiện với môi trường hay quy trình sản xuất giảm thiểu rác thải. Nhưng với tôi, bền vững trong thời trang không chỉ nằm ở vật chất mà còn bao hàm cả yếu tố tinh thần. Một thiết kế chỉ thực sự bền vững khi nó chạm đến trái tim người mặc, khiến họ muốn gìn giữ và trân trọng nó lâu dài, thay vì nhanh chóng bỏ đi như một món đồ theo trào lưu nhất thời", NTK Phạm Ngọc Anh cho hay.

Été Project theo đuổi triết lý bền vững bằng một cách rất lặng lẽ nhưng đầy chủ ý: làm chậm, làm ít và làm có ý nghĩa. Thương hiệu lựa chọn sản xuất giới hạn để tránh dư thừa, tập trung vào quy trình tạo tác thủ công, nơi mỗi chi tiết đều được cân nhắc kỹ lưỡng thay vì chạy theo tốc độ hay xu hướng ngắn hạn. Chất liệu lụa được chọn lọc theo tiêu chí tự nhiên, bền vững và an toàn, hướng đến vòng đời sử dụng lâu dài. Été Project cũng coi trọng tính nghệ thuật và cảm xúc trong thiết kế; mỗi sản phẩm giống như một "mùa hè" nhỏ - nhẹ nhàng, tinh tế và có khả năng đồng hành cùng người mặc qua nhiều năm mà không lỗi thời. Bền vững với Été Project không chỉ là giảm tác động môi trường mà còn là nuôi dưỡng một lối sống chậm rãi, trân trọng và biết gìn giữ điều đẹp đẽ.

La Phạm tiếp tục khẳng định bản sắc qua nguồn chất liệu VN và triết lý thời trang bền vững ẢNH: NTK cung cấp

Thương hiệu Moriko lại "âm thầm" dệt nên một câu chuyện khác. Với linen, tơ tằm, sợi gai dầu và bảng màu hữu cơ từ thiên nhiên, Moriko nhắc chúng ta rằng thời trang cũng có thể là một cách sống xanh. Thay vì ào ạt chạy theo xu hướng, thương hiệu này mời gọi người mặc trở về với những gam màu tĩnh lặng, những nếp vải nhuộm chậm rãi bằng tay, nơi mỗi sản phẩm không chỉ là vật dụng, mà còn là một nhịp thở của thiên nhiên. Khi chất liệu tự nhiên và lối sống thân thiện môi trường trở nên thịnh hành, Hoàng An - người sáng lập Moriko, nhận ra cả đội ngũ có thêm nhiều việc phải làm, nhiều mục tiêu để hướng tới là lúc thương hiệu đang trên đà tiến bước. Hoàng An chia sẻ: "Thêu tay là một cách để chúng tôi đem ngành thủ công truyền thống đến gần hơn với khách hàng trong cuộc sống hiện đại, các họa tiết thêu vừa phải, gần gũi và xinh xắn giúp bạn sử dụng món đồ được nhiều mục đích hơn, không chỉ là mặc vào những dịp đặc biệt. Moriko tận dụng từng mảnh vải vụn để không lãng phí, đôi khi là để làm nút, đôi khi là khẩu trang vải tặng kèm khách... cắt từng cọng chỉ thừa, nâng niu từng món đồ làm ra để trao đến tay khách một cách chỉn chu nhất có thể".

NTK Lê Bảo kiêm chủ thương hiệu Été Project cho hay: Lụa, thổ cẩm và họa tiết thêu tay luôn sở hữu sức hút đặc biệt. Bởi phía sau mỗi tấm vải, mỗi đường kim, mũi chỉ là hơi thở của bàn tay con người, là ký ức văn hóa và sự tinh tế được truyền qua nhiều thế hệ. Chính sự không hoàn hảo tuyệt đối, sự biến hóa nhẹ của sợi chỉ hay độ nảy của chất liệu mới tạo nên vẻ đẹp thật sự cá tính và giàu cảm xúc. Những giá trị thủ công này không chỉ gây chú ý trong thời trang đương đại mà còn khẳng định một điều: nét đẹp đến từ bàn tay con người vẫn luôn độc bản, và đó là điều mà AI không thể thay thế.