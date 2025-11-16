Diễn áo dài trong không gian phố cổ Hà Nội

Trong suốt hơn 30 năm theo nghề, David Minh Đức không chỉ thiết kế áo dài mà còn nghiên cứu lịch sử trang phục Việt, phục dựng nhiều loại hình Việt phục cổ, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ, mang hình ảnh áo dài Việt Nam đến với bạn bè quốc tế Ảnh: NVCC

Những thiết kế trong bộ sưu tập (BST) này của David Minh Đức, với 30 năm trong nghề, mang dấu ấn truyền thống, tinh tế trong sáng tạo. Khác với những show thời trang thường thấy, chương trình không phải là màn giới thiệu BST thông thường mà kết hợp giữa thời trang, ánh sáng, múa và nghệ thuật sắp đặt. Với loạt thiết kế Việt phục và áo dài mang phong cách dân gian đương đại, ánh sáng tạo chiều sâu cảm xúc, múa diễn đạt hành trình "Mẫu" chở che con dân. Thông qua ngôn ngữ thời trang, David Minh Đức kể lại câu chuyện của chính mình: theo đuổi sứ mệnh phục dựng, gìn giữ và lan tỏa di sản áo dài Việt Nam.

Chia sẻ về thiết kế trong BST Hành trình 30 năm tôn vinh di sản áo dài Việt Nam, NTK cho biết anh đến với thời trang nhờ mẹ. Thuở nhỏ, mẹ là người dạy anh từng đường kim mũi chỉ, dạy anh cảm nhận sự mềm mại của lụa, sự kiên nhẫn của nghề may và sự tinh tế trong văn hóa Á Đông.

Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, David Minh Đức được biết đến là một trong những nhà thiết kế thời trang tiên phong đưa chiếc áo dài Việt Nam vào sân chơi đại lễ và quốc tế. BST lần này gồm 50 mẫu áo dài với sự trình diễn của 45 người mẫu Ảnh: NVCC

Chính tình yêu dành cho mẹ và sau này là sự tri ân dành cho những người phụ nữ Việt Nam đã định hình con đường thời trang mà anh lựa chọn. Từ thời trang cưới đến áo dài, rồi đến các dự án phục dựng Việt phục, David Minh Đức dần trở thành một gương mặt biểu tượng trong làng thời trang. Những bộ áo dài của anh từng xuất hiện tại nhiều kinh đô thời trang thế giới, những bộ Việt phục của anh được đánh giá cao bởi sự trân trọng văn hóa và nghệ thuật.

Mỗi thiết kế của David Minh Đức đều hướng về hình tượng người phụ nữ Việt - là mẹ trong đời sống, là Mẫu trong văn hóa, là nguồn năng lượng bất tận của nghệ thuật Ảnh: NVCC

NTK cho biết khi ghé Hội quán Phúc Kiến trong một lần dạo chơi phố cổ Hà Nội, anh cảm nhận sâu sắc năng lượng linh thiêng của Thiên Hậu Thánh Mẫu - vị nữ thần bảo hộ cho người dân vùng sông nước. Xúc động trước hình ảnh Thánh Mẫu, David Minh Đức đã dành thời gian nghiên cứu, thiết kế và thực hiện những bộ Việt phục dâng Mẫu - như một nghĩa cử tri ân của người con đất Hà Thành đối với vị Thánh Mẫu được nhân dân tôn kính. Từ đây, anh bắt đầu định hình một trường phái thiết kế của riêng mình: thời trang gắn với tâm linh, văn hóa và những giá trị tinh thần sâu sắc.

Chương trình Hành trình 30 năm tôn vinh di sản áo dài Việt Nam được tổ chức tại không gian phố cổ Hà Nội, biểu tượng của giao thoa văn hóa, là nơi lưu giữ ký ức và kiến trúc xưa Ảnh: NVCC

Các thiết kế trong BST đều được tạo tác từ những chất liệu đặc trưng của Á Đông: lụa tơ tằm Hà Đông, satin Tân Châu, tơ sống Organza Hàn Quốc, taffeta Ấn Độ, gấm Thượng Hải. Trên nền chất liệu này là những họa tiết thêu tay cầu kỳ, sắc màu đậm chất dân gian, đường cắt táo bạo nhưng vẫn giữ được tinh thần Việt. Anh cho biết: "Phố cổ là nơi tà áo dài Hà Nội từng hiện diện mỗi ngày, tôi muốn đưa nó trở lại đường phố, trở lại nhịp sống, chứ không chỉ lên sàn diễn".