NSƯT Hải Phượng: Áo dài là niềm tự hào giúp định hình văn hóa khi ra thế giới

Nhiều hoạt động tại bế mạc Ngày hội Văn hóa áo dài TP.HCM 2025

Ngày 19.10, Hiệp hội Áo dài TP.HCM phối hợp cùng Công ty Đường sách TP.HCM tổ chức chuỗi sự kiện gắn với áo dài như trao tặng phẩm Áo dài hơi thở của thành phố; triển lãm ảnh chủ đề Hành trình áo dài - Dấu ấn thành phố sáng tạo; giới thiệu các mẫu thiết kế mới; gây quỹ sinh kế hỗ trợ các thợ may; tổ chức tọa đàm... Các sự kiện là dấu mốc khép lại hành trình hơn 4 tháng của Ngày hội Văn hóa áo dài TP.HCM 2025.

Đường sách TP.HCM thành sàn diễn thời trang, giới thiệu bộ sưu tập của các nhà thiết kế, nghệ nhân áo dài Ảnh: L.X

Trong khuôn khổ chương trình, buổi tọa đàm Phát triển nghề áo dài bền vững có sự tham gia của nhà thiết kế Anna Hạnh Lê - quyền Chủ tịch Hiệp hội Áo dài TP.HCM, nghệ nhân Năm Tuyền, NSƯT Hải Phượng (Trưởng khoa Âm nhạc truyền thống, Nhạc viện TP.HCM)... Các diễn giả cùng trao đổi, chia sẻ về việc gìn giữ giá trị truyền thống của áo dài, phát triển thương hiệu và thị trường trong dòng chảy đương đại, cũng như đào tạo thế hệ kế thừa.

Với gần 50 năm hoạt động nghệ thuật, NSƯT Hải Phượng gắn bó cùng tà áo dài và chiếc đàn tranh trong mỗi buổi biểu diễn. Với nữ nghệ sĩ, áo dài trở thành người bạn đồng hành thân thiết trong hành trình nghệ thuật của mình. "Từ trước đến nay, tôi luôn mặc định cứ lên sân khấu là sẽ mặc áo dài. Khi sang nước ngoài, không chỉ những lúc đứng trên sân khấu mà ngay cả khi đi trên đường phố, chỉ cần tôi mặc bộ áo dài thì người ta sẽ nhận ra đó là Việt Nam. Có một điều đặc biệt nữa là khi chúng ta và người nước ngoài, ví dụ như Nhật Bản cùng mặc áo dài, nhưng khi hai người đi song song nhau thì vẫn có thể nhận ra đâu là người phụ nữ Việt Nam. Đó là nét đẹp văn hóa đặc trưng, là niềm tự hào giúp chúng ta định hình văn hóa khi ra thế giới", nữ nghệ sĩ chia sẻ.

Nghệ nhân Năm Tuyền, NSƯT Hải Phượng và nhà thiết kế Anna Hạnh Lê chia sẻ tại tọa đàm Ảnh: L.X

Sáng tạo, cách tân áo dài cần dựa trên yếu tố cốt lõi

Nghệ nhân Năm Tuyền là người có gần 40 năm cho nghề may, luôn đam mê gìn giữ áo dài ngũ thân. Ông mang trăn trở về việc dung hòa giữa bản sắc truyền thống và sự sáng tạo phù hợp với thời đại trên chiếc áo dài. Nhà thiết kế Năm Tuyền chia sẻ rằng việc cách tân áo dài cần dựa trên yếu tố cốt lõi và tinh hoa của chiếc áo. Nghệ nhân 6X chia sẻ: "Tôi thường ví von rằng áo dài giống như căn cước văn hóa của dân tộc. Khi hiểu được yếu tố cốt lõi, mọi sự sáng tạo đều phải bắt nguồn từ sự am hiểu sâu sắc trong từng đường kim mũi chỉ, tấm vải, nếp gấp. Nếu ta hiểu bản chất của chiếc áo dài thì khi dù có sáng tạo thế nào cũng để khi nhìn vào, người ta sẽ biết đó là áo dài Việt Nam".

Theo ông, nhà thiết kế giữ vai trò quan trọng trong việc tạo phom dáng, mẫu mã đẹp và truyền cảm hứng yêu thích mặc áo dài ở giới trẻ. "Điều quan trọng nhất là người thiết kế phải thật sự yêu áo dài, để thổi hồn vào từng sản phẩm. Cho dù có sự thay đổi, sáng tạo kiểu dáng thì vẫn thấy được đó là chiếc áo dài, chứ chúng ta không thể sáng tác thành một thứ khác rồi nói đó là áo dài. Khi mỗi người Việt đều hiểu và trân trọng những giá trị văn hóa, truyền thống thì áo dài vẫn sẽ tồn tại một cách bền vững", ông Năm Tuyền cho hay.

Trong khuôn khổ sự kiện, Hiệp hội Áo dài TP.HCM, Hội quý bà thanh lịch TP.HCM và Hội phụ nữ các phường trên địa bàn TP.HCM thực hiện trao quỹ sinh kế "Tay nghề - Tương lai" cho 50 thợ may, thợ thêu có hoàn cảnh khó khăn

Ảnh: BTC

Trong khi đó, nhà thiết kế Anna Hạnh Lê cho rằng việc giữ bản sắc là chưa đủ, cần kết hợp hài hòa với chuẩn mực quốc tế. Để áo dài hội nhập quốc tế, bà cho rằng các nhà thiết kế cần phải làm ra các sản phẩm đáp ứng được các chuẩn mực của thời trang quốc tế về phom dáng, chất liệu và kỹ thuật. Quyền chủ tịch Hiệp hội Áo dài TP.HCM cũng cho biết, hiệp hội đang triển khai các hoạt động đào tạo, workshop, giới thiệu và hợp tác cùng doanh nghiệp nhằm xây dựng hệ sinh thái phát triển bền vững cho nghề.







