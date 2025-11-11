Với số lượng đông đảo đơn vị tham gia so với các mùa trước, VIFW 2025 được dự báo sẽ tạo nên một sàn diễn sôi động và đa sắc trong mùa diễn thứ 20. Nhiều nhà thiết kế nổi tiếng tiếp tục quay trở lại sàn diễn VIFW như Vũ Việt Hà, Hà Linh Thư, Adrian Anh Tuấn, Cao Minh Tiến, Ivan Trần, các thương hiệu Canifa, CEM, The Mab Lab…

Với thông điệp Bản sắc riêng tạo phong cách, sự kiện chào đón 9 nhà thiết kế và thương hiệu quốc tế từ Singapore, Philippines, Malaysia, Tây Ban Nha, Trung Quốc, Ấn Độ, Campuchia, Lào và Indonesia, qua đó tạo nên một "bản giao hưởng thời trang" đa văn hóa, nâng tầm chương trình trở thành sự kiện thời trang hàng đầu khu vực. Các đại diện nước ngoài bao gồm NTK Frederick Lee, Francis Libiran, Priyo Oktavino, Mr. Ajay Kumar, Natacha Van, Bandid Lasavong, Trip&Co…

19a1.jpgMột số thiết kế được giới thiệu tại buổi họp báo Tuần lễ Thời trang quốc tế VN Thu Đông 2025 Ảnh: BTC

Được khởi xướng từ năm 2014, VIFW dần khẳng định vai trò là sàn diễn thời trang chuyên nghiệp uy tín dành cho các tên tuổi lớn trong ngành thời trang với hai mùa Xuân Hè và Thu Đông được tổ chức định kỳ hằng năm.

Trong những năm gần đây, VIFW tạo ra không gian để các thế hệ trẻ trong ngành thời trang tìm kiếm cơ hội. Chương trình lần này hợp tác cùng Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội và Trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp giới thiệu bộ sưu tập của các sinh viên xuất sắc nhất. Bên cạnh đó, VIFW tiếp tục mời đại diện các công ty quản lý người mẫu hàng đầu thế giới tham gia để từ đó mang đến cơ hội làm việc tại môi trường quốc tế cho những người mẫu Việt có triển vọng thông qua các hoạt động của sự kiện.