Thời trang ngoại giao

Người mẫu Nga trình diễn áo dài Việt

Trong chương trình Lễ hội văn hóa VN 2025 tại Nga kéo dài 10 ngày (từ 25.7 - 3.8) nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao VN - Nga, thời trang áo dài được trình diễn và triển lãm trong một không gian riêng trang trọng. Điểm nhấn gây xúc động cho các kiều bào có mặt tại Quảng trường Đỏ ở Moscow là khi các cô gái Nga mặc áo dài truyền thống VN bước lên sân khấu trình diễn. Nhà thiết kế (NTK) Vũ Việt Hà cho biết anh mang đến Nga hai bộ sưu tập (BST) đặc biệt. BST Hà Nội 12 mùa hoa tái hiện những trải nghiệm thị giác qua từng tháng trong năm, mỗi tháng là một loài hoa đặc trưng gắn với ký ức về con người và văn hóa Hà Nội. Những tà áo dài phom dáng cổ thập niên 1930 không chỉ là thời trang mà còn mang theo cả những tinh hoa làng nghề thêu, dệt…

"Tôi cảm thấy vinh dự, thăng hoa và tràn ngập lòng biết ơn khi có cơ hội quảng bá áo dài truyền thống ra thế giới", NTK Vũ Việt Hà nói. Anh mong muốn qua áo dài có thể kết nối những trái tim yêu nghệ thuật, yêu cái đẹp và thiên nhiên; cùng nhau chia sẻ những giá trị vượt qua ranh giới ngôn ngữ và địa lý. Bên cạnh đó là BST hơn 10 mẫu áo dài được phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly mặc trong chuỗi sự kiện. Chọn dáng áo dài phom suông với nhiều màu sắc khác nhau, phu nhân khéo léo kết hợp trang phục với các phụ kiện thủ công như vòng bạc chạm khắc, chuỗi vòng ngọc tinh tế… NTK cho biết mỗi mẫu áo dài này đều được tính toán kỹ lưỡng từ màu sắc đến họa tiết để phù hợp với từng không gian, địa điểm và tính chất của sự kiện nơi phu nhân xuất hiện. Chuyến đi lần này cho anh cơ hội học hỏi từ phu nhân về sự phù hợp của trang phục và không gian. Khi ra quốc tế, áo dài không chỉ là trang phục đơn thuần mà còn là biểu tượng văn hóa, thể hiện lòng kiêu hãnh và tình yêu đất nước. Áo dài chính là thông điệp về phẩm giá, trí tuệ và vị thế của người phụ nữ Việt khi xuất hiện ở bất cứ nơi đâu.

Phu nhân Ngô Phương Ly tặng áo dài cho bà Audrey Azoulay, Tổng giám đốc UNESCO, tại sự kiện tổ chức ở Hà Nội tháng 6.2025 ẢNH: NTKCC

Phu nhân Ngô Phương Ly và NTK Vũ Việt Hà giới thiệu áo dài tới bạn bè quốc tế trong Lễ hội văn hóa VN 2025 tại Nga ẢNH: NTKCC

Áo dài Hoa Champa của NTK Vũ Việt Hà trình diễn tại Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh VN tại Pakse, tỉnh Champasak (Lào) ẢNH: NTKCC

Cầu nối văn hóa

Thủ tướng Phạm Minh Chính từng gây bất ngờ khi mặc chiếc áo sơ mi lụa in họa tiết khi tham dự một hội nghị tổ chức tại Malaysia (tháng 5.2025). Mới đây, NTK đã tiết lộ thiết kế chiếc áo của Thủ tướng mặc mang ẩn ý về tinh thần ngoại giao. Áo làm từ vải lụa tơ tằm, họa tiết trên áo được cách điệu từ họa tiết truyền thống của Malaysia.

Đầu tháng 10.2025, NTK Minh Hạnh mang 5 BST áo dài đến Mỹ trình diễn trong sự kiện "Áo dài trên con đường di sản" (Journey Connecting Heritages). Chương trình tổ chức tại ĐH Columbia, nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao VN - Mỹ. Hơn 200 tà áo dài được làm từ lụa Bảo Lộc, thổ cẩm Zèng, cói Kim Sơn, sử dụng họa tiết từ tranh của các họa sĩ Đinh Cường, Bé Ký... không chỉ là thời trang mà còn mở ra cầu nối văn hóa, dân tộc. "Áo dài vẫn là bản sắc để nhận ra VN trong thế giới hiện đại. Khi mặc trang phục mang hình ảnh tranh của Đinh Cường hay Bé Ký, bạn không chỉ mặc lụa mà đang mang trên mình cả lịch sử, hội họa và di sản Việt", NTK Minh Hạnh nói.

Người mẫu Nga diện áo dài Việt tại Quảng trường Đỏ ở Moscow, Nga ẢNH: NTKCC

Trình diễn thời trang “Áo dài trên con đường di sản” tại ĐH Columbia (Mỹ) ẢNH: BTC

Áo dài nhuộm ombre trình diễn cùng khăn lụa vẽ hình ảnh chùa Vàng Wat Arun (Thái Lan) của NTK Trung Đinh ẢNH: BTC

Khi dùng thời trang để kể câu chuyện về văn hóa, di sản, nghệ thuật và những tinh hoa thủ công, NTK phải có được sự nhạy cảm và tinh tế đặc biệt. Nghệ nhân - NTK Trung Đinh cho biết khi nhận lời mời mang BST Non nước Việt Nam trình diễn tại Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh VN tại Singapore, anh quyết định làm thêm 2 tác phẩm mới thật chỉn chu để có thể truyền đạt được thông điệp "non nước VN, phồn vinh và hòa bình" vì nhận thấy tính chất quan trọng của sự kiện. Chọn hình ảnh tháp Rùa đại diện cho thủ đô Hà Nội, anh vẽ họa tiết này lên khăn lụa chứ không vẽ trên áo dài như thường lệ. Trước đó ở BST Sắc màu nhân văn giới thiệu 60 địa điểm văn hóa nổi tiếng, anh cũng nhận được nhiều lời khen vì sự tinh ý. Các danh thắng nổi tiếng như tháp Eiffel (Pháp), TP.Sydney (Úc), tượng Nữ thần tự do (Mỹ), TP.Venice (Ý)… đều được vẽ trên tà áo dài, riêng các công trình kiến trúc mang yếu tố tín ngưỡng, tôn giáo như đền Angkor Wat (Campuchia), chùa Vàng Wat Arun (Thái Lan) được anh vẽ lên khăn lụa, trình diễn kết hợp áo dài nhuộm ombre…

Có thể thấy được vai trò và vị thế của thời trang ngày càng được đề cao trong ngoại giao và giao lưu văn hóa. Thời trang trở thành một phương thức để đưa văn hóa Việt ra thế giới, là cầu nối đưa cái tên VN đến gần hơn với du khách và bạn bè quốc tế. Trước các chương trình ngoại giao nổi bật tổ chức trong năm nay, từng có nhiều sự kiện gây tiếng vang lớn với thời trang là một trong những hoạt động nổi bật như sự kiện Ngày quốc gia VN tại Triển lãm thế giới EXPO 2021 Dubai, các lễ hội văn hóa và sự kiện Ngày VN ở nhiều quốc gia trên thế giới.