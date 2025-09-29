Thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại VN - Nga

Trong khuôn khổ chuyến thăm, chiều 28.9, sau lễ đón chính thức, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Nga Volodin đã tiến hành hội đàm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin ẢNH: TUẤN MINH





Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng trước những tiến triển tích cực trong quan hệ giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực trong vòng một năm qua; đề nghị Duma Quốc gia Nga tăng cường hợp tác, phối hợp với Quốc hội VN, đặc biệt là chia sẻ kinh nghiệm triển khai sáng kiến "Quốc hội thông minh", hoàn thiện cơ sở pháp lý, ủng hộ và hỗ trợ các cơ quan, tổ chức hai nước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên mọi lĩnh vực.

Hai bên đánh giá cao vai trò của cơ chế Ủy ban hợp tác liên Nghị viện trong giám sát, đôn đốc Chính phủ hai nước triển khai các nội dung hợp tác. Đặc biệt, cơ chế này góp phần hiện thực hóa những định hướng lớn nêu trong Tuyên bố chung về quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, được thông qua trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới VN của Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng như chuyến thăm Nga của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Hai bên bày tỏ sẵn sàng phối hợp chặt chẽ hơn nữa để tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại, nhất là triển khai hiệu quả Hiệp định thương mại tự do giữa VN và Liên minh Kinh tế Á - Âu. Hai bên cũng ghi nhận kết quả tích cực trong hợp tác năng lượng - dầu khí, đồng thời nhất trí tiếp tục thúc đẩy dự án xây dựng Nhà máy điện hạt nhân tại VN. Trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo và hợp tác nhân văn, hai bên nhất trí làm sâu sắc hơn hợp tác, trong đó có việc Nga hỗ trợ đào tạo những ngành nghề phù hợp với thế mạnh và nhu cầu của VN, mở rộng giảng dạy tiếng Nga tại VN và tiếng Việt tại Nga.

Về hợp tác nghị viện, hai bên thống nhất ủng hộ các cơ quan chuyên môn mở rộng tiếp xúc, trao đổi kinh nghiệm lập pháp; hoan nghênh việc tăng cường giao lưu giữa các ủy ban, nhóm nghị sĩ hữu nghị; đồng thời phối hợp chặt chẽ trong hỗ trợ pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi để hợp tác song phương phát triển ổn định, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Nga Vyacheslav Volodin đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 4 của Ủy ban hợp tác liên Nghị viện VN - Nga. Cơ chế hợp tác liên nghị viện đã trở thành kênh hợp tác hiệu quả, góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý, thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, phù hợp với lợi ích của hai nước. Việc duy trì các phiên họp định kỳ luân phiên hằng năm thể hiện quyết tâm của cơ quan lập pháp hai nước trong việc củng cố và làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Kết thúc phiên họp, hai bên thông qua Thông cáo chung của phiên họp, xác định rõ định hướng hợp tác nghị viện trong thời gian tới, phù hợp với nhu cầu và lợi ích song phương trong bối cảnh quốc tế mới. Theo thỏa thuận, Phiên họp lần thứ 5 của Ủy ban hợp tác liên Nghị viện sẽ được tổ chức tại Nga vào năm 2026.