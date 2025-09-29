Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chính trị

Thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại VN - Nga

Đậu Tiến Đạt
Đậu Tiến Đạt
29/09/2025 05:15 GMT+7

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Nga Vyacheslav Volodin dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Nga thăm chính thức VN và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 4 Ủy ban hợp tác liên Nghị viện giữa Quốc hội VN và Duma Quốc gia Quốc hội Nga từ ngày 28 - 29.9.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, chiều 28.9, sau lễ đón chính thức, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Nga Volodin đã tiến hành hội đàm.

- Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin

ẢNH: TUẤN MINH


Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng trước những tiến triển tích cực trong quan hệ giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực trong vòng một năm qua; đề nghị Duma Quốc gia Nga tăng cường hợp tác, phối hợp với Quốc hội VN, đặc biệt là chia sẻ kinh nghiệm triển khai sáng kiến "Quốc hội thông minh", hoàn thiện cơ sở pháp lý, ủng hộ và hỗ trợ các cơ quan, tổ chức hai nước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên mọi lĩnh vực.

Hai bên đánh giá cao vai trò của cơ chế Ủy ban hợp tác liên Nghị viện trong giám sát, đôn đốc Chính phủ hai nước triển khai các nội dung hợp tác. Đặc biệt, cơ chế này góp phần hiện thực hóa những định hướng lớn nêu trong Tuyên bố chung về quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, được thông qua trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới VN của Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng như chuyến thăm Nga của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Hai bên bày tỏ sẵn sàng phối hợp chặt chẽ hơn nữa để tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại, nhất là triển khai hiệu quả Hiệp định thương mại tự do giữa VN và Liên minh Kinh tế Á - Âu. Hai bên cũng ghi nhận kết quả tích cực trong hợp tác năng lượng - dầu khí, đồng thời nhất trí tiếp tục thúc đẩy dự án xây dựng Nhà máy điện hạt nhân tại VN. Trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo và hợp tác nhân văn, hai bên nhất trí làm sâu sắc hơn hợp tác, trong đó có việc Nga hỗ trợ đào tạo những ngành nghề phù hợp với thế mạnh và nhu cầu của VN, mở rộng giảng dạy tiếng Nga tại VN và tiếng Việt tại Nga.

Về hợp tác nghị viện, hai bên thống nhất ủng hộ các cơ quan chuyên môn mở rộng tiếp xúc, trao đổi kinh nghiệm lập pháp; hoan nghênh việc tăng cường giao lưu giữa các ủy ban, nhóm nghị sĩ hữu nghị; đồng thời phối hợp chặt chẽ trong hỗ trợ pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi để hợp tác song phương phát triển ổn định, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Nga Vyacheslav Volodin đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 4 của Ủy ban hợp tác liên Nghị viện VN - Nga. Cơ chế hợp tác liên nghị viện đã trở thành kênh hợp tác hiệu quả, góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý, thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, phù hợp với lợi ích của hai nước. Việc duy trì các phiên họp định kỳ luân phiên hằng năm thể hiện quyết tâm của cơ quan lập pháp hai nước trong việc củng cố và làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Kết thúc phiên họp, hai bên thông qua Thông cáo chung của phiên họp, xác định rõ định hướng hợp tác nghị viện trong thời gian tới, phù hợp với nhu cầu và lợi ích song phương trong bối cảnh quốc tế mới. Theo thỏa thuận, Phiên họp lần thứ 5 của Ủy ban hợp tác liên Nghị viện sẽ được tổ chức tại Nga vào năm 2026.

Tin liên quan

Tuyên bố chung về quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga trong giai đoạn hợp tác mới

Tuyên bố chung về quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga trong giai đoạn hợp tác mới

Nhân dịp Tổng Bí thư Tô Lâm thăm chính thức Nga và tham dự Lễ Duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại từ ngày 8 - 11.5, hai bên đã ra Tuyên bố chung về những định hướng lớn của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga trong giai đoạn hợp tác mới.

Khám phá thêm chủ đề

thúc đẩy hợp tác đối tác chiến lược Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thương mại Việt - Nga hợp tác kinh tế
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận