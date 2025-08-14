Cột mốc quan trọng trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội đàm với Tổng thống Lee Jae Myung, chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác, gặp gỡ báo chí; hội kiến Thủ tướng Kim Min Seok, Chủ tịch Quốc hội Woo Won Sik… Trong bầu không khí hữu nghị, chân thành và cởi mở, hai bên trao đổi nhiều ý kiến và đạt nhận thức chung quan trọng về việc đẩy mạnh toàn diện và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện VN - Hàn Quốc cũng như trong các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Hai bên đã ra Tuyên bố chung nêu các lĩnh vực trọng tâm tăng cường hợp tác để làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện. Hai bên nhất trí cho rằng chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân đã thành công tốt đẹp, đánh dấu cột mốc quan trọng mở ra chương mới trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Trong bối cảnh VN đang trong quá trình xây dựng và triển khai những định hướng phát triển lớn của đất nước, chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm lần này càng thể hiện rõ nét hơn đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, hiệu quả và cũng là hoạt động đối ngoại quan trọng nhằm đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly rời thành phố Busan về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc Ảnh: TTXVN

Mục tiêu xây dựng cảng hiện đại, gắn với mạng lưới logistics quốc tế

Trước đó, trong ngày 13.8, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao VN đã thăm Cảng biển Busan ở thành phố Busan. Tại đây, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác đã nghe giới thiệu về công nghệ vận hành cảng thông minh, tự động hóa 100% và mục tiêu phát triển cảng biển trong thời gian tới.

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ ấn tượng với cách thức tổ chức, quản lý và mục tiêu phát triển cảng không chỉ là một điểm trung chuyển hàng hóa mà còn sở hữu một hệ sinh thái logistics toàn diện; động lực phát triển hạ tầng vật lý kết hợp với hạ tầng số; khoa học công nghệ và chiến lược quốc gia kết hợp với năng lực thị trường. Tổng Bí thư chia sẻ VN đang ngày càng hội nhập sâu rộng và bài học thành công của Hàn Quốc, trong đó có Cảng Busan, là thực tiễn sinh động, có thể chia sẻ để VN xây dựng chiến lược phát triển phù hợp với bối cảnh riêng của mình. Là quốc gia có biển và có vị trí địa lý trung tâm của khu vực Đông Nam Á, VN cũng đặt mục tiêu xây dựng các cụm cảng hiện đại, ứng dụng công nghệ số, vận hành theo tiêu chuẩn xanh, thân thiện với môi trường, gắn kết chặt chẽ với các hành lang kinh tế và mạng lưới logistics quốc tế. Quy hoạch một số cụm cảng ở phía nam và phía bắc theo định hướng trở thành cảng trung chuyển quốc tế, có khả năng tiếp nhận tàu lớn, đáp ứng chuỗi cung ứng toàn cầu và đóng vai trò kết nối giữa khu vực Đông Nam Á và khu vực Đông Bắc Á.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Cảng biển Busan Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư rất quan tâm đến chiến lược phát triển của Cảng Busan và mong muốn Cảng Busan tăng cường hợp tác với các cảng biển của VN; thúc đẩy đầu tư xây dựng cảng biển thế hệ mới tại Hải Phòng, Đà Nẵng, TP.HCM, Gia Lai, An Giang, Cà Mau…; hỗ trợ đào tạo đội ngũ kỹ sư, chuyên gia vận hành cảng biển, là đội ngũ xây dựng nền móng hợp tác trong thời gian tới. Tổng Bí thư mong muốn các cơ quan liên quan hai nước tiếp tục hợp tác chặt chẽ, mở ra một chương mới cho quan hệ VN - Hàn Quốc phát triển hơn nữa trên tinh thần gắn kết, hướng tới sự thịnh vượng chung của hai đất nước.

Minh chứng sinh động cho chiều sâu quan hệ VN - Hàn Quốc

Cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao VN dự Lễ ra mắt Tổng lãnh sự quán VN tại Busan và Lễ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác TP.HCM - thành phố Busan.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác TP.HCM - thành phố Busan, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định đây là kết quả của hơn 30 năm quan hệ hợp tác giữa VN và Hàn Quốc đã được nâng tầm trong khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện. Lễ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác giữa TP.HCM và thành phố Busan là minh chứng sinh động cho chiều sâu quan hệ của hai nước và khẳng định vai trò không thể thiếu của hợp tác địa phương trong tổng thể hợp tác thực chất giữa hai quốc gia.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Lễ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị TP.HCM - thành phố Busan Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư nhấn mạnh thành phố Busan có vị trí quan trọng trong quan hệ hợp tác hai nước; chúc mừng những thành tựu, những kết quả của Busan đạt được trong thời gian vừa qua. Việc VN khai trương Tổng lãnh sự ở đây thể hiện sự coi trọng vị trí của thành phố Busan trong quan hệ đối với VN, đối với TP.HCM và đối với các địa phương khác của VN.

Theo Tổng Bí thư, thành phố Busan có rất nhiều những tiềm năng để tiếp tục phát triển quan hệ với VN. TP.HCM là một đô thị lớn của VN, quy mô tiềm năng đầy đủ với một tầm nhìn phát triển hiện đại. Thành phố Busan và TP.HCM đều là những trung tâm kinh tế lớn, trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu của VN và của Hàn Quốc, hai bên có nhiều điều kiện để tiếp tục hợp tác cùng phát triển.

Tổng Bí thư mong muốn thời gian tới, thành phố Busan tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác với nhiều địa phương, nhiều thành phố khác của VN. Các tỉnh ven biển của VN cũng có nhiều cơ hội mở rộng hợp tác với thành phố Busan. Sự đồng hành, phối hợp của chính quyền, nhân dân thành phố Busan đối với TP.HCM và những địa phương khác của VN chắc chắn sẽ hiện thực hóa hiệu quả những định hướng phát triển quan hệ hợp tác mà lãnh đạo hai nước vừa thống nhất.

Cũng trong ngày 13.8, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tiếp ông Park Hyeong Jun - Thị trưởng thành phố Busan và nguyên Tổng lãnh sự danh dự VN tại khu vực Busan Park Soo Kwan.