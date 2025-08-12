Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chính trị

Việt Nam - Hàn Quốc mở rộng hợp tác, hướng tới 'kỳ tích sông Hồng'

Đậu Tiến Đạt
Đậu Tiến Đạt
theo TTXVN
12/08/2025 17:33 GMT+7

Sáng 12.8, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok đã dự Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc với chủ đề 'Hợp tác phát triển chuỗi sản xuất trong trong kỷ nguyên mới!' cùng đại biểu cấp cao hai nước và hơn 400 doanh nghiệp hàng đầu với hơn 500 đại biểu đến từ hai quốc gia.

Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok nhấn mạnh, sau hơn 30 năm, hai nước đã trở thành đối tác thương mại lớn của nhau và Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam, trở thành đối tác kinh tế không thể tách rời trong nhiều lĩnh vực.

Việt Nam - Hàn Quốc mở rộng hợp tác, hướng tới 'kỳ tích sông Hồng'- Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok cùng các đại biểu dự Diễn đàn kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc

ẢNH: TTXVN

Thủ tướng Kim Min Seok cho rằng, Hàn Quốc và Việt Nam cần tiếp tục tăng cường xây dựng quan hệ lâu dài và mạnh mẽ hơn nữa. Thực tế hai nước đã cùng nhau vượt qua những thử thách như khủng hoảng tài chính toàn cầu, đại dịch Covid-19, đồng thời hai bên cũng đã mở rộng hợp tác kinh tế một cách bền bỉ.

Việt Nam và Hàn Quốc cần mở rộng hợp tác từ những ngành truyền thống sang những ngành mới, tiên tiến và hướng tới mối quan hệ hợp tác đa tầng.

Thủ tướng Kim Min Seok khẳng định Hàn Quốc sẵn sàng hợp tác với Việt Nam để đa dạng hóa nguồn cung, đảm bảo an ninh năng lượng. Những biên bản ghi nhớ hợp tác được ký kết nhân chuyến thăm lần này sẽ là nền tảng vững chắc để mở rộng hợp tác của hai nước trong tương lai.

Hàn Quốc mong muốn mở rộng hợp tác toàn diện với Việt Nam và với kinh nghiệm đã tạo ra "kỳ tích sông Hàn" sẽ luôn là "người bạn đồng hành vững chắc" để cùng với Việt Nam tạo nên "kỳ tích sông Hồng"; đề nghị hai bên tăng cường hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước hoạt động và mong muốn doanh nghiệp hai nước tiếp tục là lực lượng tiên phong trong hợp tác kinh tế.

Phát biểu tại diễn đàn, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam tăng cường đối thoại để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư Hàn Quốc tại Việt Nam; tiếp tục rà soát, cải cách thủ tục hành chính; cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ số, tăng cường phân cấp, phân quyền, giảm chi phí tuân thủ, chi phí đầu vào của người dân, doanh nghiệp. Chuẩn bị các điều kiện để thu hút đầu tư như hạ tầng giao thông, nguồn nhân lực, nguồn cung điện, quỹ đất sạch, thành lập các tổ công tác liên ngành để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và hỗ trợ các nhà đầu tư…

Việt Nam - Hàn Quốc mở rộng hợp tác, hướng tới 'kỳ tích sông Hồng'- Ảnh 2.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại diễn đàn

ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư mong muốn các bộ, ngành phía Hàn Quốc tiếp tục hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động đối thoại, kết nối đầu tư; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng đầu tư, kinh doanh hiệu quả tại Hàn Quốc, hàng hóa của Việt Nam dễ tiếp cận thị trường Hàn Quốc.

Hai bên cùng thúc đẩy, triển khai các biện pháp hiệu quả nhằm hoàn thành mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 100 tỉ USD vào năm 2025 và 150 tỉ USD vào năm 2030; tiếp tục tăng cường vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), trong đó tập trung vào các lĩnh vực phát triển hạ tầng chiến lược, bao gồm hạ tầng giao thông, hạ tầng năng lượng, hạ tầng số và hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Thời gian tới, Tổng Bí thư mong muốn các doanh nghiệp, tập đoàn của Hàn Quốc tiếp tục đầu tư và mở rộng đầu tư vào Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực Hàn Quốc có thế mạnh và Việt Nam có nhiều tiềm năng như năng lượng sạch, xanh, các ngành công nghiệp nặng như điện tử, ô tô, đóng tàu, hóa chất, thép, vật liệu chiến lược, công nghệ bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), blockchain, các ngành dịch vụ chất lượng cao về y tế, giáo dục, phát triển đô thị, đặc biệt là các khu đô thị xanh, thông minh…

Việt Nam - Hàn Quốc mở rộng hợp tác, hướng tới 'kỳ tích sông Hồng'- Ảnh 3.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok chứng kiến các đơn vị, doanh nghiệp trao thỏa thuận hợp tác

ẢNH: TTXVN

Tại diễn đàn, các doanh nghiệp Hàn Quốc và Việt Nam đã trao đổi, chia sẻ và khuyến nghị những lĩnh vực trọng tâm mà hai bên mong muốn thúc đẩy như phát triển năng lượng sạch, năng lượng xanh, công nghiệp công nghệ cao, hạ tầng số… và đặc biệt là đẩy mạnh chuỗi sản xuất, liên kết chuỗi giá trị trong các lĩnh vực trên.

