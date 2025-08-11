Nhân dịp này, giáo sư Yoon Dong Sup, Hiệu trưởng Đại học Yonsei, đã trao bằng Tiến sĩ danh dự tặng Tổng Bí thư Tô Lâm.

Phát biểu tại Đại học Yonsei, Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ niềm tự hào và tin rằng các thế hệ sinh viên Yonsei sẽ tiếp bước các lớp đi trước trong việc học tập, lao động và truyền đi những thông điệp về một đất nước giàu truyền thống, một thế hệ trẻ đầy nhiệt huyết, bản lĩnh, có sức sáng tạo và tinh thần cống hiến.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhận bằng Tiến sĩ danh dự của Đại học Yonsei ẢNH: TTXVN

Trong bài phát biểu, Tổng Bí thư cũng đã chia sẻ quan điểm của Việt Nam về thế giới và khu vực với những tác động trực tiếp tới an ninh, phát triển và quan hệ song phương giữa hai nước Việt Nam - Hàn Quốc.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, trước những cơ hội và thách thức mang tính thời đại, Việt Nam đang phấn đấu hết sức để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu mạnh, thịnh vượng và phát triển. Trên hành trình này, Việt Nam mong rằng Chính phủ và nhân dân Hàn Quốc sẽ luôn đồng hành, ủng hộ và hỗ trợ Việt Nam.

Tổng Bí thư bày tỏ, Việt Nam và Hàn Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992. Trải qua 33 năm, quan hệ hai nước đã phát triển với tốc độ chưa từng có trong lịch sử. Hai nước trở thành đối tác tin cậy, hợp tác chặt chẽ ở tầm chiến lược và là những người bạn thân thiết, hiểu biết lẫn nhau.

Tổng Bí thư nêu rõ, thời gian tới, hai nước đưa hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực thành trụ cột mới trong quan hệ song phương; tạo đột phá mới về hợp tác văn hóa, du lịch, giáo dục đào tạo, lao động và giao lưu nhân dân; hợp tác chặt chẽ trong các cơ chế, diễn đàn đa phương, quốc tế; phối hợp xây dựng và củng cố trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, với Liên Hiệp Quốc là trung tâm.

Tổng Bí thư nhắc lại, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặt nhiều niềm tin và kỳ vọng vào thế hệ trẻ với câu viết: "Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội". Từ đó, Tổng Bí thư nhấn mạnh thanh niên là biểu tượng của tinh thần sẵn sàng thử thách, nhiệt huyết, xông pha; là biểu tượng của ý chí mạnh mẽ, không nề hà trước gian khổ, thử thách để theo đuổi hoài bão, đam mê; cũng là biểu tượng của trí óc nhạy bén, sáng tạo trong nắm bắt khoa học công nghệ và tri thức mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chính sách tại Đại học Yonsei ẢNH: TTXVN

Được nuôi dưỡng và trưởng thành trong kỷ nguyên số và toàn cầu hóa, tiếp cận từ sớm với những tinh hoa, thành tựu của nhân loại trong tất cả các lĩnh vực, thế hệ trẻ hai nước sẽ là người kế thừa và tiếp nối những truyền thống hào hùng của các thế hệ cha ông, quyết định sự hưng thịnh của dân tộc. Tổng Bí thư khẳng định thanh niên cũng là lực lượng tiên phong, nòng cốt quyết định quan hệ ngày càng bền chặt giữa hai nước.

Tổng Bí thư mong muốn, những sinh viên Việt Nam đang học tập tại Hàn Quốc nói chung và Đại học Yonsei nói riêng chính là những "đại sứ thiện chí" của nhân dân Việt Nam, đều khao khát, mong muốn trở thành những nhân tố quan trọng thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc ngày càng phát triển rực rỡ. Đây cũng sẽ là những đóng góp thiết thực, hiệu quả vào công cuộc xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn.

Tổng Bí thư cũng tin tưởng hai nước Việt - Hàn sẽ phát huy tối đa điểm tương đồng, ngày càng gắn kết và cùng đi đến thành công, vì hòa bình, thịnh vượng, hợp tác và phát triển của mỗi nước, trong khu vực và trên toàn thế giới.