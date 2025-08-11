Việt Nam - Hàn Quốc: Định hình, triển khai tầm nhìn chiến lược mới

Tổng thống Lee Jae Myung khẳng định Hàn Quốc luôn coi Việt Nam là đối tác trọng tâm trong triển khai các chính sách đối ngoại tại khu vực.

Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm hẹp với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ẢNH: TTXVN

Tổng thống Lee Jae Myung nhấn mạnh, chuyến thăm Hàn Quốc đầu tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm trên cương vị lãnh đạo cao nhất của Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo động lực mạnh mẽ để tăng cường hiểu biết lẫn nhau, củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Hàn Quốc - Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo.

Tổng thống Lee Jae Myung khẳng định Hàn Quốc sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trong những chặng đường phát triển tiếp theo.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam nhất quán coi trọng quan hệ với Hàn Quốc trong đường lối đối ngoại.

Tổng Bí thư Tô Lâm mong muốn cùng Tổng thống Lee Jae Myung và các nhà lãnh đạo Hàn Quốc định hướng quan hệ hợp tác giữa hai nước tiếp tục có bước chuyển biến mới, thực chất, hiệu quả, bền vững lâu dài trên tất cả các lĩnh vực, tương xứng với khuôn khổ quan hệ ngoại giao cao nhất mà hai bên đã xác lập.

Tổng thống Lee Jae Myung chia sẻ và nhất trí với ý kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm. Ông cho rằng Việt Nam và Hàn Quốc đang có những điều kiện chiến lược rất thuận lợi để củng cố tin cậy chính trị cao hơn, cùng nỗ lực nâng cao hiệu quả hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, bổ sung thế mạnh lẫn nhau và cùng nhau phát triển, cùng nhau lớn mạnh trong kỷ nguyên mới của hai dân tộc.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Lee Jae Myung nhất trí tiếp tục củng cố vững chắc tin cậy chính trị và đẩy mạnh phối hợp chiến lược trong các lĩnh vực trọng yếu ngoại giao - quốc phòng - an ninh; mở rộng hợp tác trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và giao lưu nhân dân, kiến tạo nền tảng thúc đẩy và mở rộng hợp tác song phương trên mọi lĩnh vực.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí chỉ đạo các cơ quan, địa phương của hai nước phối hợp triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước, nhất là Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc.

Tăng hạn ngạch, mở rộng ngành nghề tiếp nhận lao động Việt Nam

Cũng tại hội đàm, lãnh đạo hai nước chia sẻ quan điểm chung về việc cùng định hình và triển khai tầm nhìn chiến lược mới cho liên kết kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc từ hợp tác dựa trên thị trường sang hợp tác cùng phát triển chuỗi sản xuất, phát triển nhân lực chất lượng cao; từ phát triển theo chiều rộng sang theo chiều sâu, ưu tiên chất lượng, hiệu quả, bền vững, nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo và lợi ích phát triển bền vững dài hạn; đưa liên kết kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc lên tầm cao mới, phù hợp với nhu cầu và lợi ích hai nước trong bối cảnh tình hình mới hiện nay.

Hai bên nhất trí tiếp tục tạo thuận lợi thương mại, mở cửa thị trường cho hàng hóa của nhau; hỗ trợ nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu của các doanh nghiệp Hàn Quốc, qua đó sớm hoàn thành mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 150 tỉ USD vào năm 2030.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp lớn Hàn Quốc mở rộng quy mô đầu tư vào Việt Nam, trong đó ưu tiên các lĩnh vực mà Hàn Quốc có thế mạnh và phù hợp với định hướng phát triển mới của Việt Nam, như phát triển cơ sở hạ tầng, sản xuất thiết bị điện tử công nghệ cao, chất bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), năng lượng tái tạo, đô thị thông minh.

Tổng thống Lee Jae Myung mong muốn Việt Nam quan tâm và hỗ trợ để các doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, đầu tư lâu dài tại Việt Nam và hỗ trợ cho các doanh nghiệp Hàn Quốc được tham gia các dự án trọng điểm của Việt Nam.

Theo ông, Hàn Quốc tiếp tục coi Việt Nam là đối tác chiến lược quan trọng về hợp tác phát triển; cam kết tiếp tục mở rộng hơn nữa quy mô hỗ trợ ODA cho các lĩnh vực Việt Nam quan tâm, như cơ sở hạ tầng, nghiên cứu và phát triển, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tổng thống Hàn Quốc khẳng định sẽ tăng thêm hạn ngạch và mở rộng các ngành nghề tiếp nhận lao động Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Hàn Quốc chia sẻ kinh nghiệm phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí, phối hợp sớm thành lập Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc; tăng cường hợp tác giữa các cơ sở giáo dục Việt Nam với các trường đại học, doanh nghiệp hàng đầu Hàn Quốc để tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phù hợp định hướng phát triển của hai bên.

Vui mừng trước 5 triệu lượt du khách hai nước thăm nhau trong năm 2024, hai nhà lãnh đạo mong muốn tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực này.

Tổng thống Lee Jae Myung nhất trí tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác thực chất giữa các địa phương hai nước, phối hợp chặt chẽ bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân nước này tại nước kia.

Cũng trong khuôn khổ cuộc hội đàm, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Lee Jae Myung đã trao đổi về các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm.

Hai nhà lãnh đạo đã chia sẻ tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định tại Biển Đông, bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng theo quy định của luật pháp quốc tế và Công ước luật Biển năm 1982 của Liên Hiệp Quốc (UNCLOS 1982); đồng thời cho rằng tiến triển trong quan hệ liên Triều và thiết lập hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên là thiết yếu đối với hòa bình, thịnh vượng của không chỉ bán đảo Triều Tiên mà còn của cộng đồng quốc tế.

Ngay sau hội đàm, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Lee Jae Myung đã chứng kiến việc trao đổi 10 văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành, cơ quan hai nước trong các lĩnh vực hợp tác quốc phòng, an ninh, kinh tế, thương mại, lao động, văn hóa...



