Việt Nam - Hàn Quốc hướng đến kim ngạch thương mại 150 tỉ USD

Nổi bật, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân Kim Hye Kyung đã mời Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly thưởng trà tại Nhà Xanh.

Tại Nhà Xanh, hai nhà lãnh đạo cùng phu nhân đã dành thời gian thưởng thức các tiết mục biểu diễn nghệ thuật truyền thống của Việt Nam và Hàn Quốc. Trong không gian ấm áp và thân tình, hai nhà lãnh đạo cùng phu nhân chia sẻ cảm nhận không chỉ gặp nhau trên cương vị đại diện cho hai quốc gia, mà còn gặp nhau bằng văn hóa và bằng những giá trị tinh thần gần gũi mà tinh tế.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân tin tưởng rằng sự đồng cảm sâu xa giữa hai nền văn hóa, sự thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau giữa hai dân tộc chính là nền tảng vững chắc để nhân dân hai nước ngày càng thêm gắn bó và gần nhau hơn.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân Kim Hye Kyung đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly đến dự tiệc trà và xem biểu diễn nghệ thuật truyền thống ẢNH:: TTXVN

Triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác

Chiều 12.8, tại thủ đô Seoul, Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Sik.

Tại cuộc gặp, trên tinh thần quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện, hai nhà lãnh đạo đánh giá cao kết quả hợp tác tốt đẹp giữa Quốc hội hai nước; nhất trí thúc đẩy vai trò của cơ quan lập pháp hai nước trong phối hợp, hỗ trợ và đôn đốc các bộ, ngành và địa phương thực hiện các thỏa thuận hợp tác đã ký giữa hai chính phủ; thúc đẩy kết nối hai nền kinh tế phát triển thực chất, hiệu quả và toàn diện.

Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Sik ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị hai bên hợp tác chặt chẽ triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương và đa phương như tiếp tục mở cửa hơn nữa cho hàng hóa xuất khẩu thế mạnh của VN vào thị trường Hàn Quốc, qua đó sớm hoàn thành mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 150 tỉ USD vào năm 2030; đẩy mạnh, hợp tác lao động, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người VN hòa nhập, sinh sống, học tập và làm việc tại Hàn Quốc; đặc biệt tạo điều kiện cho kiều dân VN trở thành Nghị sĩ Quốc hội Hàn Quốc trong thời gian tới.

Tại cuộc hội kiến, hai bên cũng đã trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm và ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế, diễn đàn đa phương, trong đó có Liên minh nghị viện thế giới (IPU), Tổ chức Liên minh Nghị viện các nước châu Á vì hòa bình (AAPP); nhất trí tăng cường hợp tác giữa các chính đảng ở châu Á. Hai nhà lãnh đạo chia sẻ tầm nhìn chung về bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông; duy trì môi trường hòa bình, ổn định, trật tự pháp lý và giải quyết các tranh chấp trên biển bằng biện pháp hòa bình, bảo đảm các quyền, lợi ích chính đáng của các quốc gia phù hợp với luật pháp quốc tế và Công ước LHQ về Luật Biển (UNCLOS) 1982.

Cùng với VN tạo nên "kỳ tích sông Hồng"

Sáng cùng ngày 12.8, tại thủ đô Seoul, Bộ Tài chính VN, Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc (MOTIE), Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc (KCCI), Đại sứ quán VN tại Hàn Quốc tổ chức Diễn đàn Kinh tế VN - Hàn Quốc với chủ đề "Hợp tác phát triển chuỗi sản xuất trong kỷ nguyên mới!". Dự diễn đàn có Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok, cùng đại biểu cấp cao hai nước và hơn 400 doanh nghiệp hàng đầu với hơn 500 đại biểu đến từ hai quốc gia.

Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok nhấn mạnh hai nước từ lâu đã thân thiết, gắn bó và ngày càng tin cậy lẫn nhau. Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất tại VN, trở thành đối tác kinh tế không thể tách rời trong nhiều lĩnh vực. Thủ tướng Kim Min Seok cho rằng Hàn Quốc và VN cần tiếp tục tăng cường xây dựng quan hệ lâu dài và mạnh mẽ hơn nữa. Hai nước cần mở rộng hợp tác từ những ngành truyền thống sang những ngành mới, tiên tiến và hướng tới mối quan hệ hợp tác đa tầng.

Thủ tướng Kim Min Seok khẳng định Hàn Quốc sẵn sàng hợp tác với VN để đa dạng hóa nguồn cung, đảm bảo an ninh năng lượng. Những biên bản ghi nhớ hợp tác được ký kết nhân chuyến thăm lần này sẽ là nền tảng vững chắc để mở rộng hợp tác của hai nước trong tương lai.

Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok bày tỏ tin tưởng với lực lượng lao động trẻ, môi trường đầu tư hấp dẫn, mạng lưới thương mại hiện có và những định hướng phát triển trong giai đoạn mới, VN sẽ đạt mục tiêu phát triển, trở thành quốc gia có thu nhập cao. Hàn Quốc mong muốn mở rộng hợp tác toàn diện với VN và với kinh nghiệm đã tạo ra "kỳ tích sông Hàn" sẽ luôn là "người bạn đồng hành vững chắc" để cùng với VN tạo nên "kỳ tích sông Hồng"; đề nghị hai bên tăng cường hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước hoạt động và mong muốn doanh nghiệp hai nước tiếp tục là lực lượng tiên phong trong hợp tác kinh tế.

Khơi thông nguồn lực

Phát biểu tại diễn đàn, Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ tình hình kinh tế - xã hội VN năm 2024 và 6 tháng đầu năm 2025 đạt nhiều kết quả tích cực; nhấn mạnh năm 2025 không chỉ là năm "tăng tốc, bứt phá" để hoàn thành các mục tiêu phát triển của giai đoạn 2021 - 2025 mà còn đóng vai trò bản lề, tạo nền tảng quan trọng và động lực mạnh mẽ để thực hiện thành công 2 mục tiêu 100 năm, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình, phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng của dân tộc.

Tổng Bí thư cho biết VN đang tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực, thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và giá trị văn hóa con người VN là động lực trọng tâm cho sự phát triển. Về hợp tác, thu hút đầu tư nước ngoài, VN chuyển từ tư duy "thu hút theo chiều rộng" sang "thu hút theo chiều sâu" có chọn lọc, ưu tiên các dự án có công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, công nghệ cao, công nghệ sạch, quản trị hiện đại, có giá trị gia tăng cao, có tác động lan tỏa, kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu.

Tổng Bí thư đề nghị các bộ, ngành, địa phương của VN tăng cường đối thoại để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư Hàn Quốc tại VN; tiếp tục rà soát, cải cách thủ tục hành chính; cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ số, tăng cường phân cấp, phân quyền, giảm chi phí tuân thủ, chi phí đầu vào của người dân, doanh nghiệp. Chuẩn bị các điều kiện để thu hút đầu tư như hạ tầng giao thông, nguồn nhân lực, nguồn cung điện, quỹ đất sạch, thành lập các Tổ công tác liên ngành để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và hỗ trợ các nhà đầu tư…

Thời gian tới, Tổng Bí thư mong muốn các doanh nghiệp, tập đoàn của Hàn Quốc tiếp tục đầu tư và mở rộng đầu tư vào VN, nhất là trong các lĩnh vực Hàn Quốc có thế mạnh và VN có nhiều tiềm năng như năng lượng sạch, xanh, các ngành công nghiệp nặng như điện tử, ô tô, đóng tàu, hóa chất, thép, vật liệu chiến lược, công nghệ bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), blockchain, các ngành dịch vụ chất lượng cao về y tế, giáo dục, phát triển đô thị, đặc biệt là các khu đô thị xanh, thông minh…

Cũng tại diễn đàn, Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok, cùng đại biểu cấp cao hai nước đã chứng kiến Lễ trao các thỏa thuận hợp tác giữa VN - Hàn Quốc.

Chiều 12.8, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao VN đã gặp gỡ một số lãnh đạo, chủ tịch, tổng giám đốc của các tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc đã, đang và dự kiến đầu tư tại VN như: Posco, Hyundai Motor, GS, HD Hyundai, Hyosung, Samsung Electronics, LG Display, Daewoo E&C, Lotte...

Bên cạnh đó, cùng ngày 12.8, tại thủ đô Seoul, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán VN tại Hàn Quốc phối hợp với Bộ Khoa học, Công nghệ Thông tin và Truyền thông Hàn Quốc tổ chức Tọa đàm về khoa học công nghệ VN - Hàn Quốc. Dự tọa đàm có Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao VN, cùng đông đảo các nhà khoa học, nhà quản lý và lãnh đạo doanh nghiệp hai nước.