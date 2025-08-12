Tổng Bí thư Tô Lâm gặp lãnh đạo doanh nghiệp Hàn Quốc

Tại cuộc gặp, lãnh đạo các tập đoàn của Hàn Quốc đã trao đổi về chuyển giao công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trong chuỗi cung ứng; đào tạo nhân lực công nghệ cao, đặc biệt trong lĩnh vực bán dẫn, AI và công nghệ blockchain, khí hóa lỏng (LNG), đường sắt tốc độ cao, năng lượng mới; thúc đẩy ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất xanh, kinh tế tuần hoàn và giảm phát thải; khám phá tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa, logistics và kinh tế số…

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp gỡ lãnh đạo một số tập đoàn lớn của Hàn Quốc ẢNH: TTXVN

Đại diện các tập đoàn Posco, Hyundai Motor, GS, HD Hyundai, Hyosung, Samsung Electronics, LG Display, Daewoo E&C, Lotte đã chia sẻ kết quả, dự định đầu tư trong các lĩnh vực công nghiệp, năng lượng, công nghệ, dịch vụ, hạ tầng tại Việt Nam; hứa hẹn thúc đẩy các dự án về năng lượng, điện nguyên tử, đất hiếm, khu đô thị, trung tâm thương mại…

Đại diện các doanh nghiệp đánh giá tầm nhìn phát triển của Việt Nam, cũng như các chính sách đổi mới để phát triển kinh tế - xã hội; cam kết đồng hành cùng các doanh nghiệp Việt Nam để cùng phát triển. Nhiều ý kiến đề nghị tiếp tục được quan tâm hỗ trợ, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi để đầu tư, kinh doanh hiệu quả hơn, đóng góp vào sự phát triển kinh tế Việt Nam.

Sau khi lắng nghe các ý kiến phát biểu, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao sự hợp tác chân thành, tầm nhìn chiến lược và niềm tin mạnh mẽ vào triển vọng phát triển quan hệ Việt - Hàn của các doanh nghiệp Hàn Quốc. Các đề xuất không chỉ thể hiện cam kết lâu dài với thị trường Việt Nam và khu vực, mà còn mở ra những không gian hợp tác mới, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại và lợi ích chiến lược của cả hai quốc gia.

Tổng Bí thư cho biết Việt Nam đang đứng trước những cơ hội phát triển đất nước và đang tập trung các nguồn lực để nắm bắt cơ hội, vì vậy mong muốn có sự hợp tác của các tập đoàn, doanh nghiệp Hàn Quốc. Việt Nam đã thực hiện nhiều chính sách như tinh gọn bộ máy, giảm thủ tục hành chính, tháo gỡ những vướng mắc về thể chế, tạo môi trường đầu tư cho người dân, doanh nghiệp kinh doanh thuận lợi.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu ẢNH: TTXVN

Cùng với đó là tập trung nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng chiến lược như hệ thống giao thông, năng lượng; phát triển lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thị trường tài chính số; tăng cường hàm lượng khoa học công nghệ trong các dự án kinh tế…

Tổng Bí thư bày tỏ trân trọng những đóng góp của doanh nghiệp Hàn Quốc đối với nền kinh tế Việt Nam trong thời gian qua, cũng như mong muốn các tập đoàn, doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục hợp tác đầu tư kinh doanh, mở rộng thị trường tại Việt Nam.

Tổng Bí thư đánh giá cao ý kiến đề xuất hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu; khẳng định Việt Nam sẵn sàng là cửa ngõ quan trọng để doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia thị trường Đông Nam Á; hoan nghênh các doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia sâu hơn vào quá trình chuyển đổi năng lượng và hiện đại hóa hạ tầng quốc gia.

Tổng Bí thư nhấn mạnh Việt Nam và Hàn Quốc đang đứng trước những cơ hội hợp tác mới, sâu sắc hơn, toàn diện hơn và chiến lược hơn; tin tưởng với nền tảng tin cậy chính trị, sự bổ sung lẫn nhau về kinh tế và khát vọng phát triển bền vững, doanh nghiệp hai nước sẽ là người dẫn đường đưa quan hệ Việt - Hàn lên tầm cao mới.

Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ và đồng hành cùng các doanh nghiệp Hàn Quốc, cam kết tạo dựng môi trường đầu tư công bằng, minh bạch, ổn định và thuận lợi hơn nữa; cùng nhau vun đắp lòng tin, cùng vượt qua thách thức, cùng chia sẻ thành quả phát triển và cùng tạo nên một kỷ nguyên mới của hợp tác Việt - Hàn.