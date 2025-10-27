Cô gái 25 tuổi mê áo dài, thổi hồn quê Việt vào từng đường kim mũi chỉ

Từ đồng quê đến giấc mơ áo dài

Tuổi thơ của chị Nguyễn Ngọc Thi Thi (25 tuổi, hiện sống ở phường Bình Quới, TP.HCM) gắn liền với ruộng đồng, với những buổi chăn trâu, trồng bắp, hái trái cùng ông bà ở miền quê yên bình. Chính hình ảnh mộc mạc đó đã gieo vào cô niềm cảm hứng đặc biệt. “Những ký ức ngày nhỏ đã bén rễ trong tôi, để rồi lớn lên, tôi chỉ muốn đưa chúng vào những thiết kế áo dài”, chị kể.

Đam mê vẽ từ nhỏ, Thi Thi theo học Trường đại học Kiến trúc TP.HCM, rồi tham gia thêm các khóa may vá, thiết kế thời trang. Năm 2020, khi mới 20 tuổi, cô quyết định khởi nghiệp với UI Farm - một xưởng may nhỏ với mong muốn “giữ hồn Việt qua từng đường kim mũi chỉ”.

Chị Nguyễn Ngọc Thi Thi, nhà sáng lập UI Farm, khởi nghiệp từ năm 20 tuổi ẢNH: THANH MAI

Thổi hồn quê Việt lên từng tà áo

Tại UI Farm, những hình ảnh thân quen của quê hương như đóa sen, cành đào, chim bồ câu, con vịt, chiếc nón lá... được thêu tay sống động. Mỗi chi tiết đều được hoàn thiện tỉ mỉ, thể hiện sự kiên nhẫn và tinh tế của người thợ.

Thi Thi cho biết, đội ngũ của cô gồm nhiều bạn trẻ từ 20 – 29 tuổi và một số cô thợ lành nghề đã gắn bó từ năm 2022. “Ngày nào cũng bên cuộn chỉ, cây kim, ai nấy đều xem từng tà áo như một câu chuyện văn hóa hơn là một sản phẩm”, chị nói.

Điểm đặc biệt của UI Farm là những họa tiết gắn liền với tinh thần Việt Nam. Từ năm 2021, hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng đã xuất hiện trên áo dài của thương hiệu. Đến năm 2024, dòng chữ “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” được thêu tay cẩn thận, trở thành điểm nhấn khiến nhiều khách hàng trẻ tìm đến.

“Với tôi, áo dài và lá cờ Tổ quốc là hai biểu tượng luôn song hành khi nhắc đến Việt Nam. UI Farm không chạy theo xu hướng, mà muốn lan tỏa vẻ đẹp Việt một cách tự nhiên, giản dị”, chị chia sẻ.

Dòng tiêu ngữ “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” được thêu tay tỉ mỉ thu hút nhiều khách hàng tìm mua và nét thêu tả thực hoa sen của nhà UI Farm Ảnh: Thanh Mai

Từng mũi chỉ gửi gắm niềm tự hào

Không chỉ nhận may áo dài thông thường, UI Farm còn đảm nhận những đơn hàng đặc biệt. Nhớ lại lần thêu hình rồng cho một du học sinh Việt ở nước ngoài, chị Thi Thi kể: “Làm về văn hóa thì phải tìm hiểu kỹ, không thể để lẫn hình tượng rồng giữa các quốc gia. Tôi chọn tạo hình con rồng thời Lý, nhưng cách điệu lại để mang hơi thở riêng”.

Công việc thủ công đòi hỏi tỉ mỉ, mất hàng chục giờ đồng hồ cho từng chi tiết, nhưng đổi lại, cô xem đó là niềm vui được góp phần làm đẹp cho văn hóa Việt.

Áo dài UI Farm được ưa chuộng hơn trong dịp lễ 2.9 ẢNH: NVCC

Người trẻ yêu áo dài

Mỗi dịp lễ lớn như Quốc khánh 2.9, nhiều bạn trẻ trong và ngoài nước tìm đến UI Farm để đặt áo dài mang hình ảnh lá cờ, hoa sen hay câu chữ Việt. Các đơn hàng thường phải chốt từ tháng 6 – 7 để kịp may và giao trước ngày lễ. “Tôi chỉ nhận vừa đủ để đảm bảo chất lượng, chứ không chạy theo số lượng. Làm áo dài cũng là giữ chữ tín”, chị Thi Thi chia sẻ.

Không chỉ khách hàng trong nước, nhiều kiều bào tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Đức… cũng chọn UI Farm. Chị Hà Hiền (24 tuổi, Nhật Bản) kể: “Khi mặc áo dài thêu lá cờ đỏ sao vàng của UI Farm trong lễ tốt nghiệp, tôi thấy niềm tự hào Việt Nam dâng tràn trong tim”. Còn Trà My (23 tuổi, TP.HCM) lại đặt riêng một bộ áo dài mang tên “Hậu Phương”. “Tôi gọi nó là áo dài của chờ đợi và yêu thương. Mong rằng trong lễ cưới tương lai, tôi vẫn được mặc áo dài của UI Farm”, chị Hiền nói.

Chị Hà Hiền trong tà áo dài của UI Farm tại lễ tốt nghiệp Trường đại học Nagasaki Wesleyan, Nhật Bản Ảnh: NVCC

Giữ hồn Việt bằng đôi tay người trẻ

Giữa nhịp sống hiện đại, Thi Thi chọn cách đi chậm: gắn bó với cây kim, sợi chỉ, và từng mũi thêu tay. Với cô, vẻ đẹp áo dài không chỉ nằm ở chất liệu hay màu sắc, mà còn ở cảm xúc gửi gắm trong từng đường chỉ.

“UI Farm hướng đến hình ảnh mọi người đều có thể mặc áo dài mỗi ngày. Càng nhiều người mặc áo dài, văn hóa Việt càng được lan tỏa”, chị bày tỏ.