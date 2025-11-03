Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa
Nghệ thuật nở hoa từ nghịch cảnh:

Khi vải vụn hóa thời trang xanh

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
03/11/2025 05:49 GMT+7

Những mảnh vải thừa, rẻo vụn tưởng chừng vô dụng qua bàn tay tỉ mỉ của người khuyết tật tại Trung tâm Nghiên cứu và hòa nhập cộng đồng (Cormis Đà Nẵng) trở thành những sản phẩm thời trang xinh xắn, góp phần bảo vệ môi trường.

Những nhà thiết kế không chuyên

Ly Na - một phụ nữ khuyết tật ở Quảng Ngãi - không thể quên ngày đầu tiên đến Cormis. Đó cũng chính là lần đầu tiên chị rời khỏi ngôi làng của mình đến một nơi phồn hoa như Đà Nẵng, để trao đổi về thời trang tái chế từ vải rẻo.

Khi vải vụn hóa thời trang xanh- Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền (khuyết tật vận động) giới thiệu các sản phẩm được làm từ vải tái chế

ẢNH: HOÀNG SƠN

Từ những lo lắng, rụt rè ban đầu, Ly Na đã tự tin hơn khi tự tay thiết kế nên những chiếc túi, ví, nơ cột tóc… và bán ra thị trường. "Tôi thích làm nhất là ví đựng card bởi nó nhỏ nhắn, dễ thương. Mỗi khi may xong tôi lại thấy như mình vừa hoàn thành một tác phẩm nghệ thuật", Ly Na chia sẻ.

Điều khiến chị xúc động là sản phẩm của mình được trình diễn trên sàn thời trang tái chế, nhận được sự quan tâm của công chúng. Ly Na vui mừng vì nỗ lực ấy vừa giúp chị có thu nhập, vừa lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường.

Khi vải vụn hóa thời trang xanh- Ảnh 2.

Sản phẩm tranh chân dung từ vải rẻo do các sinh viên quốc tế làm ra sau một buổi workshop

ẢNH: HOÀNG SƠN

Còn với anh Võ Đức (bị câm điếc bẩm sinh, trú tại P.Quảng Phú, TP.Đà Nẵng), được sáng tạo trên những thớ vải rẻo để biến chúng thành những sản phẩm hữu ích là một niềm hạnh phúc. Bởi anh vừa có thể kiếm được thu nhập ổn định để cùng vợ là chị Tường Vy (khuyết tật vận động) lo cho 2 con ăn học vừa thỏa niềm đam mê nghệ thuật từ thuở bé. Từ những mảnh vải vụn, anh đã tạo nên các sản phẩm như: túi nơ, ví name card, tạp dề… Trong số đó, anh đặc biệt yêu thích túi khẩu trang kiểu Nhật - dù đây là thị trường khó tính, đòi hỏi cao về gia công và độ hoàn thiện. Nhờ những chiếc túi ấy, anh có thu nhập ổn định và dành thời gian cho thú đam mê vẽ tranh. "Biến vải vụn thành tác phẩm có giá trị là hành trình nghệ thuật mang đến sự tự tin và một cách sống đầy ý nghĩa", anh Đức trải lòng trong những dòng lưu bút ở Cormis.

Bà Mai Thị Dung, Giám đốc Cormis, cho biết trung tâm bắt đầu thu gom vải trắng để may áo vào năm 2018 với nhóm 5 chị em là người khuyết tật tại địa phương. Sau đó, nhận thấy mẫu sản phẩm vải tái chế màu trắng khó tiêu thụ, bà Dung tiếp cận nguồn vải rẻo, vải thừa tại các tiệm may ở Hội An. Đây là nguồn vải tốt và đa sắc, có thể thỏa sức sáng tạo. Từ năm 2019, Cormis được các tình nguyện viên có chuyên môn thiết kế thời trang hỗ trợ.

Khi vải vụn hóa thời trang xanh- Ảnh 3.

Bà Đặng Thị Nở (khuyết tật vận động) đang lọc vải rẻo để biến thành những sản phẩm thời trang hữu ích

ẢNH: HOÀNG SƠN

"Từ những ngày đầu may đồ theo cảm tính, các thành viên được học về cách phối màu sắc, cách thiết kế mẫu mã… sao cho vừa bắt mắt vừa đánh trúng thị hiếu người tiêu dùng. Đến nay, đã có khoảng 100 mẫu sản phẩm làm từ vải tái chế, trong đó nhiều mẫu sáng tạo bởi các anh chị người khuyết tật được thị trường đón nhận", bà Dung chia sẻ.

Khi vải vụn hóa thời trang xanh- Ảnh 4.

Hoạt động thời trang tái chế do Cormis khởi xướng tạo hiệu ứng xã hội tích cực

ẢNH: HOÀNG SƠN

Nghệ thuật của sự hòa nhập

Tại Cormis, bà Mai Thị Dung khẳng định không có chỗ cho sự thụ động. Mỗi thành viên phải tự tìm tòi, sáng tạo từ khâu ý tưởng đến cách làm, còn Cormis chỉ giữ vai trò cầu nối đưa sản phẩm ra thị trường. Từ tinh thần đó, những chiếc ví nhỏ xinh, túi tote, nơ tóc… đến cả trang phục tái chế trình diễn trên sân khấu đã ra đời. Bà Dung đặc biệt đề cao chất lượng và không bao giờ chấp nhận suy nghĩ "người khuyết tật làm vậy là được rồi". Đơn hàng túi khẩu trang từ thị trường Nhật Bản cho thấy họ hoàn toàn có thể làm ra những sản phẩm tinh xảo, đạt chuẩn khắt khe.

Khi vải vụn hóa thời trang xanh- Ảnh 5.

Những sản phẩm thời trang tinh xảo, đẹp mắt được làm từ vải rẻo

ẢNH: HOÀNG SƠN

"Chúng tôi muốn các sản phẩm tái chế không chỉ dừng ở việc tạo sinh kế, mà phải mang tính nghệ thuật và giá trị cộng đồng. Mỗi sản phẩm bán ra là một thông điệp: hãy giảm rác thải, hãy sống xanh", giám đốc Cormis nhấn mạnh.

Khi vải vụn hóa thời trang xanh- Ảnh 6.

Sản phẩm túi khẩu trang xuất đi thị trường Nhật Bản do người khuyết tật tại Cormis may nên

ẢNH: HOÀNG SƠN

Bên cạnh việc đưa sản phẩm vải tái chế ra thị trường, dưới mái nhà Cormis, những người khuyết tật còn tìm thấy niềm vui, sự tự tin thông qua các hoạt động: đón khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm may vá, làm tranh… Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, người sáng tạo sản phẩm sổ tay với bìa vải, kể những workshop làm bìa sổ ngoài việc gửi đi thông điệp về tác hại thời trang nhanh với môi trường còn giúp sinh viên quốc tế hiểu về đời sống của người yếu thế và những giá trị trong bảo vệ môi trường mà cộng đồng này đang làm mỗi ngày.

"Chẳng hạn, anh Võ Đức làm túi đựng bút màu trắng để du khách vẽ tranh, tôi thì giới thiệu cách làm sổ bìa vải, chị em khác hướng dẫn khách vẽ chân dung bằng vải vụn đa sắc… Ở mỗi workshop như thế, chúng tôi là người hướng dẫn, cảm giác như được làm cô, làm thầy nên vui mà tự tin lắm", bà Hiền nói.

May vá từ vải rẻo trong thế giới người khuyết tật trở nên đẹp đẽ hơn vì mang lại nguồn thu nhập và sự hòa nhập. Những đường kim, mũi chỉ không chỉ nối liền rẻo vải mà còn gắn kết họ với cộng đồng.

"Điều tôi mong nhất là có thêm nhiều đơn hàng để người khuyết tật có nguồn thu ổn định. Nếu có đối tác đồng hành, tôi hy vọng Cormis sẽ có một không gian rộng rãi để đón khách đến trải nghiệm, cùng lan tỏa những thông điệp ý nghĩa mà người khuyết tật đang nỗ lực gửi gắm", bà Mai Thị Dung chia sẻ. Bạn đọc quan tâm có thể liên hệ bà Dung qua số điện thoại: 0905.987.927. (còn tiếp)

