Hoa hậu và thương hiệu thời trang riêng

Được chú ý và bị… "soi" nhiều hơn

Đầu tháng 8.2025, Hoa hậu Thế giới VN 2019 Lương Thùy Linh cho ra mắt thương hiệu thời trang Lumie Concept hợp tác cùng những người bạn lâu năm. Khởi nghiệp ở tuổi 25, cô làm mẫu cho bộ sưu tập đầu tay gồm các mẫu trang phục trẻ trung làm từ vải thun tăm.

Với danh tiếng có sẵn, thương hiệu của nàng hậu thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ, công chúng và truyền thông. Không chỉ dự sự kiện khai trương, các hoa - á hậu nổi tiếng như Đoàn Thiên Ân, Huỳnh Trần Ý Nhi, Phương Anh, Ngọc Thảo… còn làm KOL mặc thử và nhận xét (review) sản phẩm. Tuy nhiên, trái ngược với sự hào hứng ban đầu, công chúng nhanh chóng "quay xe" khi xem các buổi livestream. Bài đăng trên các mạng xã hội của thương hiệu nhận được nhiều bình luận không tích cực, từ mẫu mã thiết kế đến phom dáng đều bị đánh giá lỗi thời, kém chỉn chu nhưng lại có mức giá cao từ 1 - 2 triệu đồng. Lumie vừa bị đặt lên bàn cân so sánh với thương hiệu cùng phân khúc, vừa bị hoài nghi về khả năng thành công trong tương lai.

Ngọc Hân, Phương Nga, Đỗ Mỹ Linh cùng diện áo dài do Hoa hậu Ngọc Hân thiết kế trong đám hỏi của cặp đôi diễn viên Phương Nga và Bình An ẢNH: NSCC

Trong làn "sóng dữ" từ mạng xã hội, Thùy Linh đưa ra phản hồi qua một video rằng cô trân trọng mọi ý kiến đóng góp và cho rằng ở lần đầu tiên nên không thể tránh khỏi thiếu sót. Cô hứa nỗ lực học hỏi và hoàn thiện sản phẩm tốt hơn. Sau khoảng 2 - 3 tuần ồn ào, các bài đăng mới của thương hiệu đều "sạch sẽ", không có bình luận trái chiều và cũng không có tương tác. Điều này phần nào cho thấy sự chú ý dành cho thương hiệu bắt đầu nguội.

Hoa hậu Khánh Vân mặc trang phục La Vani ẢNH: NSCC

Những nàng hậu thành công

Hoa hậu Hoàn vũ VN 2019 Khánh Vân là một trong số ít người đẹp có những bước đi bài bản trước khi phát triển thương hiệu La Vani vào giữa năm 2023. Cô hai lần hợp tác cùng NTK Brian Võ làm bộ sưu tập trình diễn trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ VN; mời Hoa hậu Ngọc Châu cùng làm người mẫu cho bộ ảnh, tổ chức show thời trang ra mắt, có website bán hàng bài bản… Tuy nhiên, số lượng và mẫu trang phục của La Vani khá hạn chế, chủ yếu là đầm dự tiệc dáng ngắn có chi tiết đính kết giá bán trên 2 triệu đồng/sản phẩm. Gần đây, thương hiệu có thêm các mẫu váy giá "mềm" hơn, dưới 1 triệu đồng.

Hoa hậu Lương Thùy Linh làm người mẫu cho thương hiệu thời trang do cô sáng lập ẢNH: NSCC

Trong khi đó, thương hiệu Corentin được Hoa hậu VN 2016 Đỗ Mỹ Linh ra mắt năm 2021 lại ghi dấu ấn với phong cách thanh lịch, trung tính và tối giản. Dù hoạt động theo mô hình online nhưng Corentin được đầu tư bài bản, đều đặn ra bộ sưu tập theo mùa.

Hoa hậu Lương Thùy Linh thử sức với thương hiệu thời trang Lumie Concept ở tuổi 25 ẢNH: NSCC

Người đẹp hiếm hoi gây được tiếng vang trong lĩnh vực thời trang là Hoa hậu VN 2010 Ngọc Hân. Khi giành vương miện Hoa hậu VN 2010, cô đang là sinh viên Trường ĐH Mỹ thuật công nghiệp và đã có kinh nghiệm làm người mẫu. "Khi là một hoa hậu, những lợi thế để phát triển sự nghiệp thì ai cũng biết nhưng lợi thế cũng là bất lợi. Khi chưa có nhiều kinh nghiệm, những bộ sưu tập thời trang của tôi nhanh chóng được quan tâm nhưng cũng đầy ắp áp lực khen chê", Ngọc Hân chia sẻ. Sau ba năm thử sức với trang phục ứng dụng, cô rẽ hướng sang làm thời trang áo dài từ năm 2016 và đến năm 2021 thì mở cửa hàng riêng tại Hà Nội. Là một trong những NTK áo dài trẻ nổi bật, cô không chỉ làm áo dài cưới hỏi cho những người bạn nổi tiếng như hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, diễn viên Phương Nga, Phương Oanh… mà còn thường xuyên mang áo dài ra quốc tế qua các chương trình truyền hình, sự kiện văn hóa tại Dubai (UAE), Ả Rập Xê Út, Venezuela… Với lợi thế từ chuyên ngành mỹ thuật và hội họa, Hoa hậu Ngọc Hân khéo léo đưa tranh của các danh họa nổi tiếng vào tà áo dài, sử dụng kỹ thuật in vải, kỹ thuật thêu may thủ công… để tạo nét riêng cho sản phẩm thời trang mang tên mình.