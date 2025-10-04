Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

'Hoa hậu cải lương' Như Huỳnh đón tin vui kép

Thạch Anh
Thạch Anh
04/10/2025 21:44 GMT+7

NSƯT Như Huỳnh bất ngờ được vinh danh là một trong những nghệ sĩ sân khấu tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 1975 – 2025 ngay đúng dịp sinh nhật. Quả ngọt này khiến cô không khỏi xúc động.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày sân khấu Việt Nam và tôn vinh văn nghệ sĩ tiêu biểu của nghệ thuật sân khấu giai đoạn 1975-2025 do Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam chỉ đạo nội dung, phối hợp cùng Sở VH-TT tỉnh Ninh Bình tổ chức thực hiện. Trong danh sách được tôn vinh, NSƯT Như Huỳnh – một trong những giọng ca cải lương tiêu biểu của khu vực phía nam đã được xướng tên, ghi nhận hành trình cống hiến bền bỉ nhiều năm qua.

'Hoa hậu cải lương' Như Huỳnh đón tin vui kép- Ảnh 1.
'Hoa hậu cải lương' Như Huỳnh đón tin vui kép- Ảnh 2.

"Hoa hậu cải lương" Như Huỳnh có thêm cột mốc mới trong sự nghiệp nghệ thuật

Ảnh: NVCC

Không chỉ là một trong những nghệ sĩ được vinh danh, NSƯT Như Huỳnh còn mang đến chương trình một tiết mục đặc biệt Nắng gió phương Nam, với lời vọng cổ do NSƯT Hoàng Thành sáng tác. Trong bộ áo dài truyền thống, nữ nghệ sĩ ghi điểm bởi chất giọng ngọt ngào, xúc động. 

"Tiết mục ấy là lời tri ân của tôi gửi đến những khán giả luôn bên cạnh tôi suốt chặng đường làm nghề. Dù ở bất cứ sân khấu nào, tôi vẫn muốn giữ cái hồn phương Nam – nơi tôi sinh ra và lớn lên bằng cải lương”, NSƯT Như Huỳnh tâm sự.

Sự trùng hợp đầy ý nghĩa khi thời khắc được vinh danh lại rơi đúng vào ngày sinh nhật của “hoa hậu cải lương”. Với cô, điều này đã khiến khoảnh khắc trên sân khấu trở nên trọn vẹn cảm xúc hơn. Sau khi di chuyển xuống phía dưới, NSƯT Như Huỳnh vẫn không giấu được sự xúc động. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp từ khắp nơi đã nhắn tin, gọi điện chúc mừng sinh nhật và gửi lời chúc mừng đến danh hiệu cô vừa nhận được.

'Hoa hậu cải lương' Như Huỳnh đón tin vui kép- Ảnh 3.

Nữ nghệ sĩ ghi điểm với khán giả khi thể hiện tiết mục Nắng gió phương Nam

Ảnh: NVCC

Sinh nhật đặc biệt của NSƯT Như Huỳnh

Nữ nghệ sĩ chia sẻ: “Tôi không ngờ rằng sinh nhật năm nay lại đặc biệt đến vậy. Được nhận danh hiệu cao quý này vào đúng ngày sinh của mình là một điều tôi không thể nào quên. Tôi luôn nói mình sống hết mình vì sân khấu và hôm nay, sân khấu đã tặng lại cho tôi món quà lớn nhất vào đúng ngày tôi bước sang tuổi mới. Chắc chắn đây sẽ là sinh nhật đẹp nhất trong đời”.

Bên cạnh sự nghiệp biểu diễn rực rỡ, NSƯT Như Huỳnh còn được biết đến là giọng ca không ngừng nỗ lực gìn giữ và truyền lửa cho nghệ thuật cải lương – một loại hình nghệ thuật truyền thống đang đứng trước nhiều thách thức. Năm 2024, "hoa hậu cải lương" gặt hái nhiều giải thưởng lớn, cô được vinh danh Gương mặt Nghệ sĩ tiêu biểu lĩnh vực cải lương, bằng khen Diễn viên cải lương xuất sắc tại Lễ trao giải thưởng sân khấu năm 2024…

Sau giải thưởng đặc biệt này, NSƯT Như Huỳnh như được thăng hoa, cô tiếp tục nhận lời tham gia biểu diễn trong chương trình giao lưu nghệ thuật Ngọc trong lửa, được truyền hình trực tiếp trên VTV1 và VTV8.

