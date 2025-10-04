Hoa hậu Việt Nam Hà Trúc Linh làm đại sứ giải thưởng 'Tinh hoa Việt'

Chiều 4.10 tại TP.HCM, Báo Đại Đoàn Kết và Công ty TNHH truyền thông và sáng tạo ZOA tổ chức họp báo, công bố giải thưởng Tinh hoa Việt năm 2025, danh hiệu dành cho những cá nhân, tập thể, tác phẩm hoặc sáng kiến xuất sắc, tiêu biểu, có ảnh hưởng sâu rộng trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật.

Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh ẢNH: FBNV

Tinh hoa Việt hướng tới việc xác lập một hệ chuẩn về giá trị nghệ thuật mang bản sắc Việt

Theo tiến sĩ Nguyễn Đăng Khang - Phó tổng biên tập Báo Đại Đoàn Kết: "Giải thưởng Tinh hoa Việt có quy mô quốc gia do Báo Đại Đoàn Kết - cơ quan TƯ của MTTQ Việt Nam và Công ty ZOA tổ chức thường niên, hướng đến việc xây dựng một hệ thống giải thưởng mang tính chiến lược trong việc ghi nhận và lan tỏa các giá trị văn hóa - nghệ thuật đặc sắc của dân tộc Việt Nam. Nếu như các giải thưởng khác thiên về các cá nhân đơn vị thì chúng tôi ghi nhận những công trình có qui mô lớn hơn".

"Giải thưởng áp dụng cơ chế bình chọn hiện đại kết hợp đánh giá chuyên môn của Hội đồng giám khảo với sự tham gia trực tuyến của công chúng, bảo đảm tính dân chủ, minh bạch và phù hợp với thời đại số. Giải thưởng hướng đến việc xác lập một hệ chuẩn về giá trị nghệ thuật mang bản sắc Việt, đồng thời tôn vinh những tinh hoa Việt tiêu biểu - là những cá nhân, tác phẩm và sáng tạo vừa giàu chiều sâu truyền thống, vừa mang hơi thở hiện đại", tiến sĩ Nguyễn Đăng Khang nhấn mạnh.

Cùng tham gia cuộc thi với Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh trong vai trò đại sứ giải thưởng Tinh hoa Việt còn có nhiều tên tuổi khác như: tiến sĩ Lê Kiên Thành, nhiếp ảnh gia Giản Thanh Sơn, nhà thơ Nguyễn Phong Việt, hoa hậu Phương Linh, diễn viên Midu, nhà văn Cao Việt Quỳnh.

Tiến sĩ Nguyễn Đăng Khang - Phó tổng biên tập Báo Đại Đoàn Kết phát biểu tại buổi họp báo ẢNH: QUỲNH TRÂN

Nhà thơ Nguyễn Phong Việt ẢNH: NVCC

Hội đồng giám khảo gồm có: nhà thơ Hồng Thanh Quang, NSND Vương Duy Biên, NSND Trần Ly Ly, họa sĩ Vi Kiến Thành, nhà báo Nguyễn Đăng Khang, NSƯT - đạo diễn Bùi Tuấn Dũng, nhà phê bình điện ảnh Lê Hồng Lâm, nhà văn Nguyễn Quỳnh Trang, các nhạc sĩ: Huy Tuấn, Nguyễn Hải Phong.

Các sản phẩm, dự án được xét giải thưởng Tinh hoa Việt phải ra mắt trong giai đoạn từ ngày 15.11.2024 đến hết 15.11.2025, bao gồm: Hạng mục A - Tinh hoa âm nhạc: giải Bài hát của năm; giải Album của năm; giải Nhạc sĩ của năm; giải Nhà sản xuất âm nhạc của năm; giải Ca sĩ của năm; giải MV của năm (Music Video); giải Chương trình biểu diễn của năm. Hạng mục B - Tinh hoa nghệ thuật đa lĩnh vực: giải Tinh hoa văn học, giải Tinh hoa mỹ thuật, giải Tinh hoa điện ảnh, giải Tinh hoa sân khấu, giải Bảo tồn di sản văn hóa nghệ thuật, giải Tinh hoa sáng tạo, giải Lan tỏa văn hóa Việt. Hạng mục C - giải thưởng đặc biệt có hạng mục giải Tinh hoa cống hiến.

"Trong vai trò của mình ở giải thưởng này, tôi may mắn có thêm điều kiện để hoàn thiện mình", nhà thơ Hồng Thanh Quang - thành viên Ban giám khảo giải thưởng chia sẻ ẢNH: QUỲNH TRÂN

Giải Tinh hoa văn học sẽ dành xét các tập thơ, trường ca, truyện ngắn, truyện vừa, tiểu thuyết, tản văn, bút ký, hồi ký, kịch bản văn học có giấy phép xuất bản và phát hành, đã được ra mắt công chúng, có giá trị văn chương, sáng tạo nghệ thuật, ngôn ngữ đặc sắc, thể hiện tư tưởng nhân văn, phản ánh tích cực tinh thần con người, sự tự hào về văn hóa dân tộc Việt Nam. Giải Tinh hoa sân khấu dành cho các vở diễn thuộc các loại hình: tuồng (hát bội), chèo, cải lương, các thể loại kịch nói chung, rối nước, rối cạn, dân ca kịch, ca cảnh, xiếc, nhảy, múa, cũng như các hình thức sân khấu thể nghiệm, sân khấu kết hợp đa phương tiện và công nghệ hiện đại.

Từ ngày 15.10 - 15.11, ban tổ chức sẽ tiếp nhận đề cử từ các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật thông qua website: tinhhoavietawards.vn và nền tảng TikTok - Tinh hoa Việt Awards.