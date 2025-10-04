Ông Ngô Thanh Phúc - Chủ tịch UBND xã Long Hải (TP.HCM) ẢNH: NGUYỄN LONG

Phóng viên: Long Hải có núi, biển, sông rất thuận lợi để phát triển du lịch. Tuy nhiên, nhiều năm qua, du lịch xã Long Hải vẫn chưa tận dụng hết ưu thế của mình. Sau khi sáp nhập về TP.HCM, địa phương có những kế hoạch gì phát triển du lịch? Thưa ông!

Ông Ngô Thanh Phúc: Long Hải là vùng đất giàu tiềm năng với núi, sông, biển hài hòa, lại có bờ cát vàng trải dài và làng chài truyền thống. Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua, việc khai thác còn dừng lại ở mức tự phát, chưa đồng bộ.

Lễ hội Dinh Cô xã Long Hải ẢNH: NGUYỄN LONG

Sau khi sáp nhập về TP.HCM, xã Long Hải (được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của TT. Long Hải, xã Phước Tỉnh và xã Phước Hưng, huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ) cũng xác định phát triển du lịch phải trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, dựa vào các tiềm năng sẵn có là sông, núi, biển, di tích.

UBND xã Long Hải đang xây dựng kế hoạch, tiến hành khảo sát và đề ra một loạt giải pháp. Cụ thể địa phương tiếp tục phát triển du lịch biển, sinh thái gắn với nghề cá; xây dựng các tour du lịch trải nghiệm đánh bắt hải sản ven bờ; tham quan bằng ca nô dọc sông Cửa Lấp, trải nghiệm SUP, kết hợp trekking núi Minh Đạm … để du khách hiểu rõ hơn về thiên nhiên và đời sống ngư dân.

Còn du lịch ẩm thực chắc cũng được địa phương tận dụng lợi thế của mình khi du khách đặt chân đến đây?

Vâng. Chúng tôi cũng có những định hướng phát triển du lịch ẩm thực và du lịch đêm. Trong đó, hình thành các phố ẩm thực hải sản. Khai thác công nghệ và truyền thông hiện đại, xây dựng phim tư liệu, phát triển quảng bá trên nền tảng số, mạng xã hội, các kênh truyền thông đa phương tiện để thương hiệu du lịch Long Hải lan tỏa rộng hơn. Xây dựng kênh thông tin đa ngôn ngữ, livestream lễ hội, quảng bá hình ảnh trên mạng xã hội, các trang du lịch quốc tế, kết nối tour tuyến.

Song song đó, xã Long Hải tập trung các giải pháp trong thời gian tới là tăng cường quy hoạch và tổ chức lễ hội quy mô, văn minh. Lễ hội sẽ được tổ chức an toàn, trang trọng nhưng đồng thời sinh động, hấp dẫn, gắn với hoạt động du lịch biển, dịch vụ trải nghiệm, văn hóa dân gian và ẩm thực địa phương.

Đồng thời, nâng cao chất lượng phục vụ và xây dựng hình ảnh địa phương hiếu khách. Mỗi người dân Long Hải là một "đại sứ du lịch", gìn giữ bản sắc miền biển văn minh, mến khách, thân thiện.

Năm 2023, lễ hội Dinh Cô đã được Bộ VH-TT-DL công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Sau khi sáp nhập về TP.HCM, xã Long Hải có những kế hoạch gì để nâng tầm lễ hội này?

Lễ hội Dinh Cô là niềm tự hào của Long Hải, là biểu tượng tâm linh gắn với nghề biển và tinh thần hướng về biển cả đã được Bộ VH-TT-DL công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào năm 2023. Sau khi sáp nhập chính quyền địa phương 2 cấp, xã Long Hải trực thuộc TP.HCM, chúng tôi xác định trách nhiệm của địa phương không chỉ là bảo tồn, gìn giữ văn hóa truyền thống mà cần phải nâng tầm giá trị lịch sử, quy mô tổ chức để lễ hội trở thành thương hiệu văn hóa đặc sắc của TP.HCM.

Chính vì vậy, UBND xã Long Hải đã có văn bản đề xuất UBND TP.HCM và Sở Văn hóa – Thể thao đưa lễ hội Dinh Cô vào danh mục sự kiện văn hóa, nghệ thuật, lễ hội tiêu biểu thường niên cấp thành phố. Đây sẽ là bước ngoặt quan trọng để lễ hội không chỉ dừng ở tầm vóc địa phương hay khu vực, mà trở thành một trong những điểm nhấn văn hóa – du lịch lớn của TP.HCM.

Khai thác giá trị du lịch - dịch vụ, khuyến khích doanh nghiệp, hộ dân xây dựng sản phẩm lưu niệm, tour trải nghiệm gắn với Dinh Cô, đưa yếu tố tâm linh hòa quyện cùng nghỉ dưỡng và du lịch sinh thái biển.

Xây dựng thương hiệu du lịch Long Hải, để lễ hội không chỉ là sự kiện địa phương, mà là thương hiệu văn hóa - du lịch cấp vùng, gắn kết với du lịch của TP.HCM và khu vực Đông Nam bộ.

Chúng tôi tin rằng, với sự quan tâm của TP.HCM, lễ hội Dinh Cô sẽ trở thành một "thương hiệu văn hóa - du lịch" đặc trưng của TP.HCM, góp phần quảng bá hình ảnh thành phố hiện đại nhưng vẫn giàu bản sắc, đồng thời nuôi dưỡng tinh thần yêu biển đảo quê hương trong cộng đồng.

Xin cám ơn ông!