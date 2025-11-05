Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Ẩm thực

Hơn 200.000 lượt khách trải nghiệm lễ hội ẩm thực chay 2025 ở TP.HCM

Cao An Biên
Cao An Biên
05/11/2025 20:20 GMT+7

Suốt 5 ngày diễn ra sôi động tại công viên Bình Phú (TP.HCM), lễ hội ẩm thực chay 2025 thu hút hơn 200.000 lượt khách tham quan, trải nghiệm.

Với khẩu hiệu "Ngon từ vị - Lành từ tâm" và thông điệp "Ăn sạch - Sống xanh", lễ hội ẩm thực chay 2025 do Hiệp hội Ẩm thực TP.HCM (FBA) phối hợp UBND phường Bình Phú cùng các đơn vị đồng hành tổ chức. BTC cho biết đây là sự kiện văn hóa - du lịch - ẩm thực có quy mô lớn nhất năm của TP.HCM trong mảng ẩm thực chay.

Hơn 200.000 lượt khách trải nghiệm lễ hội ẩm thực chay 2025 ở TP.HCM - Ảnh 1.

Các hoạt động của lễ hội ẩm thực chay 2025 thu hút đông đảo người dân TP.HCM và du khách

ẢNH: A.B

Sau 5 ngày sôi động, từ ngày 31.10 đến ngày 4.11 với hơn 150 gian hàng ẩm thực - thực phẩm chay của trên 120 doanh nghiệp đã thu hút ước tính hơn 200.000 lượt khách tham quan trải nghiệm và 10.000 phiếu buffet chay được bán hết.

Lễ hội nhằm tôn vinh ẩm thực chay Việt Nam, khuyến khích lối sống xanh, kết nối cộng đồng và quảng bá hình ảnh TP.HCM là điểm đến du lịch - ẩm thực xanh - bền vững, hướng tới mục tiêu "Kinh đô mới của ẩm thực chay thế giới”.

Phát biểu bế mạc, ông Nguyễn Tấn Việt, Chủ tịch FBA nhấn mạnh: "Thành công của lễ hội năm nay khẳng định ẩm thực chay Việt Nam không chỉ hấp dẫn ở tinh túy hương vị mà còn mở ra một ngành kinh tế mới là kinh tế thuần chay đang phát triển mạnh mẽ.

Đây là động lực để ngành F&B Việt Nam chuyển đổi xanh, bền vững, đồng thời tạo điểm đến giao thương giàu triển vọng cho doanh nghiệp trong và ngoài nước, là điểm hẹn thân thiện của thực khách, du khách yêu mến ẩm thực chay".

Hơn 200.000 lượt khách trải nghiệm lễ hội ẩm thực chay 2025 ở TP.HCM - Ảnh 2.

Nhiều sự kiện đặc biệt tại lễ hội, điểm nhấn nổi bật là kỷ lục 200 món chay từ sen Việt Nam được xác lập bởi các nghệ nhân và đầu bếp hàng đầu

ẢNH: CAO AN BIÊN

Xuyên suốt sự kiện diễn ra hàng loạt hoạt động đặc sắc, điểm nhấn nổi bật là kỷ lục 200 món chay từ sen Việt Nam được xác lập bởi các nghệ nhân và đầu bếp hàng đầu. Cùng với đó là nhiều hoạt động thú vị trong những ngày diễn ra lễ hội như các cuộc thi nấu món chay, các hội thảo, cuộc thi viết, ảnh với chủ đề ẩm thực chay, hỗ trợ các suất ăn chay cho trẻ em và người có hoàn cảnh khó khăn, ngày hội tái chế rác thải…

