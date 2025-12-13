Sự kiện Lễ hội ánh sáng chào năm mới 2026 tại The Global City

Ngày 13.12, UBND phường Bình Trưng (TP.HCM) phối hợp cùng Masterise Homes chính thức khai mạc chuỗi sự kiện Lễ hội ánh sáng (Global Festive) tại Khu đô thị The Global City. Đây là chuỗi hoạt động điểm nhấn nhằm tạo không gian văn hóa, giải trí sôi động cho người dân thành phố và du khách nhân dịp Giáng sinh và chào đón năm mới 2026.

Nhiều hoạt động nổi bật chuỗi sự kiện Lễ hội ánh sáng ẢNH: UBND phường Bình Trưng

Ông Trần Quốc Trung, Bí thư Đảng ủy phường Bình Trưng, cho biết chuỗi lễ hội được xây dựng dựa trên định hướng "khơi mạch văn hóa, sáng tạo tương lai", không chỉ mang đến niềm vui giải trí mà còn góp phần kiến tạo lối sống hiện đại cho cộng đồng địa phương lẫn cư dân.

Theo đó, ngay từ 15 giờ ngày 13.12, không khí lễ hội sẽ bắt đầu "nóng lên" với hàng loạt gian hàng ẩm thực, mua sắm và các workshop sáng tạo do phường Bình Trưng tổ chức.

Điểm nhấn của ngày khai mạc là sự kiện Lễ hội ánh sáng, thắp sáng cây thông biểu tượng vào lúc 17 giờ 30, chính thức đánh dấu chuỗi ngày lễ hội phục vụ người dân.

Theo ông Trần Quốc Trung, xuyên suốt lễ hội, khách tham quan sẽ được thưởng lãm những màn trình diễn âm nhạc kinh điển quốc tế, kết hợp công nghệ trình chiếu ánh sáng 3D mapping tái hiện sống động không khí Giáng sinh từ nhiều nơi trên thế giới.

Lịch trình các hoạt động nổi bật:

Ngày 13 - 14.12: Light Up Festive (thắp sáng cây thông, trình diễn 3D mapping và đêm nhạc Balcony Show với sự góp mặt của ca sĩ Lou Hoàng).

Ngày 20 - 21.12: Diễu hành Noel đường phố và chợ Giáng sinh phong cách châu Âu.

Ngày 27 - 28.12: Mini Show "Joy to the World" với các bản nhạc kinh điển và gian hàng nghệ thuật.

Đặc biệt ngày 31.12: Đại tiệc Countdown "không ngủ" chào năm mới 2026 với sự bùng nổ của âm nhạc và ánh sáng đỉnh cao.

Lịch trình các sự kiện nổi bật tại sự kiện Lễ hội ánh sáng ẢNH: UBND PHƯỜNG BÌNH TRƯNG

Những năm gần đây, Khu đô thị The Global City đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của người dân TP.HCM mỗi dịp lễ, tết nhờ các sự kiện quy mô lớn như bắn pháo hoa, lễ hội âm nhạc.

Chuỗi sự kiện tháng 12 năm nay do UBND phường Bình Trưng phối hợp Tập đoàn Masterise Group tiếp tục khẳng định tinh thần giao thoa giữa giá trị toàn cầu và văn hóa bản địa, hứa hẹn đưa du khách bước vào hành trình đa sắc màu, tái hiện trọn vẹn không khí lễ hội tưng bừng mùa cuối năm.