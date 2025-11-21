TP.HCM: Phường Bình Trưng cho xây dựng công trình tạm phục vụ thể thao, kinh doanh

Chiều 20.11, HĐND phường Bình Trưng (TP.HCM) đã tổ chức kỳ họp thứ 4 (họp chuyên đề) nhiệm kỳ 2021 - 2026 và thông qua 5 nghị quyết quan trọng về kinh tế - ngân sạch, tổ chức cán bộ và các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn phường.

Đặc biệt là, các đại biểu HĐND đã thông qua Đề án "Chấp thuận về địa điểm, quy mô xây dựng công trình tạm phục vụ hoạt động thể dục thể thao, kinh doanh có thời hạn trên địa bàn phường Bình Trưng".

HĐND phường Bình Trưng biểu quyết thông qua đề án cho phép chủ đầu tư xây công trình tạm phục vụ hoạt động thể dục thể thao, kinh doanh có thời hạn ẢNH: CTV

Mục tiêu của đề án là đề ra giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác các khu đất chưa đầu tư, xây dựng theo quy hoạch được duyệt của tổ chức, cá nhân có quyền sử dụng đất hợp pháp trên địa bàn phường Bình Trưng.

Đồng thời khắc phục tình trạng lãng phí tài nguyên đất đai, vi phạm trật tự xây dựng, đảm bảo công tác bảo vệ môi trường, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội phường.

Hành động đột phá để chống lãng phí

Đề án được xây dựng trên cơ sở bám sát các chủ trương của Bộ Chính trị, chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về chống lãng phí nguồn lực đất đai (Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 25.12.2023, Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4.5.2025 của Bộ Chính trị; bài viết Chống lãng phí của Tổng Bí thư Tô Lâm); về phát triển thể dục, thể thao, nâng cao sức khỏe cho người dân (Kết luận số 70-KL/TW ngày 31.1.2024, Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9.9.2025 của Bộ Chính trị). Đồng thời, thể hiện tinh thần dám nghĩ, dám làm vì lợi chung theo Kết luận số 14-KL/TW ngày 22.9.2021 của Bộ Chính trị.

Trong quá trình xây dựng đề án, cấp ủy, chính quyền phường Bình Trưng cũng đã gửi văn bản xin ý kiến góp ý của các cơ quan TP.HCM như: Ban Nội chính Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Sở Tư pháp, Thanh tra, Sở Xây dựng và Ban Pháp chế HĐND TP.HCM.

Việc thông qua đề án nhằm phòng, chống lãng phí, tiêu cực trong quản lý tài nguyên đất đai ẢNH: CTV

170 ha đất đang bị bỏ trống ở phường Bình Trưng

Theo đề án, phường Bình Trưng là một trong những địa bàn có tốc độ đô thị hóa nhanh của thành phố. Theo số liệu rà soát, trên tổng số khoảng 715,3 ha đất đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, có đến 62 dự án đã được giao đất hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư.

Do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, từ vướng mắc giải phóng mặt bằng, khó khăn về vốn, đến sự thay đổi liên tục của chính sách quy hoạch và đất đai, hoặc phải tạm ngưng vì các quyết định thanh tra, kiểm tra, dẫn đến thực trạng đáng báo động: 58 khu đất đang bị bỏ trống, chưa triển khai đầu tư xây dựng. Tổng diện tích các khu đất này lên đến khoảng 170 ha, chiếm gần 24% tổng diện tích đất đã quy hoạch dự án của phường.

UBND phường Bình Trưng cho rằng, 170 ha đất "vàng" bị bỏ hoang là sự lãng phí tài nguyên quốc gia không thể chấp nhận. Nguồn lực này không được đưa vào khai thác, không tạo ra giá trị kinh tế, không đóng góp vào ngân sách; gây mất an ninh trật tự, ô nhiễm môi trường, đặc biệt các khu đất trống trở thành nơi đổ trộm rác thải, xà bần, chất thải công nghiệp, gây ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

"Tình trạng lấn chiếm, tái chiếm đất đã bồi thường, hoặc trở thành nơi tụ tập tệ nạn, lập bến bãi đậu xe trái phép cũng thường xuyên xảy ra, gây phức tạp về an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy", UBND phường Bình Trưng cho biết.

Ông Trần Quốc Trung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Trưng

ẢNH: THANH TUYỀN

Trong khi đó, người dân trên địa bàn phường lại thiếu trầm trọng các thiết chế văn hóa, thể thao, sân chơi cho cộng đồng. Nhu cầu xin xây dựng công trình tạm để kinh doanh sân thể thao, dịch vụ ăn uống nhẹ là rất cao, nhưng địa phương chưa có cơ chế pháp lý rõ ràng để giải quyết.

Trước thực trạng này, việc UBND phường Bình Trưng đề xuất và HĐND phường thông qua đề án không chỉ là giải pháp hành chính mà còn là hành động chính trị kiên quyết nhằm phòng, chống lãng phí, tiêu cực trong quản lý tài nguyên đất đai.

Công trình tạm tồn tại tối đa không quá 24 tháng

Theo đề án, để đảm bảo các công trình tạm không bị biến tướng thành các công trình kiên cố, làm cản trở dự án chính sau này, đề án đã đặt ra các tiêu chuẩn và yêu cầu quản lý cực kỳ chặt chẽ.

Về đối tượng và loại hình được chấp thuận là chủ dự án, tổ chức/cá nhân kinh doanh thuê đất của chủ dự án, hoặc tổ chức/cá nhân có quyền sử dụng đất hợp pháp. Loại hình ưu tiên chủ yếu là các hoạt động thể dục thể thao nhằm phục vụ nhu cầu cộng đồng và các dịch vụ bổ trợ như ăn uống nhẹ.

Các công trình tạm cũng yêu cầu tỷ lệ đất trồng cây xanh, thảm cỏ phải đạt tối thiểu 20% khu đất, nhằm cải thiện mỹ quan và môi trường.

Ngoài ra, công trình tạm bắt buộc phải là cấu kiện tiền chế, lắp ghép, dễ tháo ráp, mái che di động. Nghiêm cấm xây dựng tường, mái che bằng vật liệu kiên cố. Tối đa 1 tầng, chiều cao xây dựng không vượt quá 6 m. Thời gian tồn tại tối đa của công trình tạm không quá 24 tháng. Chủ đầu tư phải cam kết tháo dỡ công trình tạm nếu có vi phạm hoặc theo yêu cầu của địa phương...

Phát biểu tại kỳ họp, ông Trần Quốc Trung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Trưng, cho biết, các nghị quyết được thông qua trong kỳ họp mang ý nghĩa quan trọng, có tính cấp bách làm cơ sở pháp lý để UBND phường tiếp tục triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong những tháng cuối năm 2025.