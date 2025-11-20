TP.HCM lý giải việc tháo dỡ 3 biệt thự Chú Hỏa và giữ lại 4 căn còn lại

Chiều 20.11, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn, Sở Xây dựng TP.HCM thông tin hiện trạng các biệt thự tại khu đất dự kiến xây dựng công viên và đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19 (khu đất số 1 Lý Thái Tổ).

Đồng thời giải thích nguyên nhân tháo dỡ 3 biệt thự Chú Hỏa và phương án bảo tồn, sửa chữa các biệt thự còn lại.

Hiện trạng 7 biệt thự tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ

Ông Mai Thanh Tùng, Phó phòng Kế hoạch và đầu tư (Sở Xây dựng TP.HCM), cho biết khu đất tại số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài, TP.HCM) gồm 7 căn biệt thự.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.HCM về phương án chỉnh trang khu đất; ngày 30.10, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành bàn giao và tiếp nhận mặt bằng giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.HCM và Công ty CP Tập đoàn Mặt Trời.

Trong số 7 công trình thì có 4 công trình biệt thự (1, 5, 6, 7) có kết cấu chịu lực chính không xuất hiện các hư hỏng ảnh hưởng đến khả năng chịu lực của công trình nên được giữ lại ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Theo biên bản ngày 30.10, khu đất được bàn giao gồm vị trí, diện tích, ranh giới và hiện trạng theo mục C của biên bản ngày 4.4. Công ty CP Tập đoàn Mặt Trời đã chỉ định Công ty TNHH đầu tư và phát triển đô thị Vũng Tàu làm đơn vị tài trợ dự án.

Kết quả kiểm định chất lượng 7 biệt thự Chú Hỏa

Ông Tùng cho hay, Công ty TNHH đầu tư và phát triển đô thị Vũng Tàu đã thuê Công ty CP xây dựng và môi trường STA thực hiện kiểm định chất lượng hiện trạng và đánh giá khả năng chịu tải của 7 biệt thự Chú Hỏa.

Việc kiểm định để xác định chất lượng còn lại của công trình, làm căn cứ phê duyệt phương án tổng mặt bằng và đề xuất phương án thiết kế chi tiết xây dựng dự án công viên cây xanh, không gian sân chơi phục vụ cộng đồng, đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19.

Căn biệt thự số 2 được đơn vị thi công rào chắn dự kiến sẽ tiến hành tháo dỡ trong ngày 18.11 ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Kết quả đánh giá cho thấy, kết cấu 3/7 căn biệt thự xuất hiện nhiều vết nứt tại dầm và sàn bê tông cốt thép, các vết nứt phân bố tương đối dày, bề rộng phổ biến từ 0,1 mm đến 0,35 mm.

Trong đó, một số vết nứt có bề rộng vượt quá giới hạn cho phép theo TCVN 5574:2018. Một số vị trí bê tông dầm, sàn bị bong tróc lộ cốt thép bị hoen gỉ và ăn mòn.

Ghi nhận nhiều vị trí có dấu hiệu thấm nước, rêu mốc và bong tróc lớp hoàn thiện, cho thấy quá trình xâm thực và suy giảm chất lượng kết cấu công trình.

Toàn cảnh khu đất 4,3 ha ở số 1 Lý Thái Tổ sau khi nhiều hạng mục đã được tháo dỡ ẢNH: NGỌC DƯƠNG

4 căn biệt thự còn lại có kết cấu chịu lực chính không xuất hiện các hư hỏng ảnh hưởng đến khả năng chịu lực của công trình.

Căn cứ báo cáo kết quả kiểm định và ý kiến của Hội đồng phân loại biệt thự TP.HCM, Sở Xây dựng đã kiến nghị UBND TP.HCM tháo dỡ 3 công trình biệt thự (số 2, 3, 4) và duy trì 4 công trình biệt thự (số 1, 5, 6, 7) trong khu đất "vàng" số 1 Lý Thái Tổ.

Đơn vị thi công cùng máy móc tiến hành phá dỡ căn biệt thự xuống cấp trong khu đất số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài) ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Tiến độ triển khai dự án công viên và đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19

Sở Xây dựng TP.HCM cho biết dự án tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ được đề xuất thực hiện theo 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1, hoàn thành việc xây dựng công viên tại khu này (không bao gồm tòa nhà tại số 2 Hùng Vương). Thời gian hoàn thành trước ngày 10.2.2026.

Giai đoạn 2, UBND TP.HCM giao UBND phường Vườn Lài nghiên cứu đề xuất đầu tư mở rộng đường Trần Bình Trọng từ Lý Thái Tổ đến Hùng Vương (chiều dài khoảng 400 m, mặt cắt ngang 23 m).