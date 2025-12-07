Từ mèo hoang thành 'chủ tịch': Mika khuấy đảo họp fan Thảo Cầm Viên Sài Gòn

Sáng 7.12, buổi họp fan "Mika và những idol của Zoobiz" lần đầu tiên diễn ra tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn (phường Sài Gòn, TP.HCM). Sự kiện mở cửa miễn phí cho những "fan cứng" - những người đã tương tác đủ chăm chỉ trên trang Facebook của Thảo Cầm Viên để nhận được huy hiệu này.



"Chủ tịch" Mika được chủ tịch "xịn" của Thảo Cầm Viên Sài Gòn bế lên sân khấu ra mắt fan cứng ẢNH: THANH MAI

Từ gần 9 giờ, dòng người đã nườm nượp đổ vào khuôn viên. Không chỉ có hội fan động vật mà còn cả gia đình, cặp đôi, nhóm bạn cũng tranh thủ tham dự buổi họp đặc biệt với dàn "idol" 4 chân, 2 cánh đủ loại.



Bà Huỳnh Thu Thảo, Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn, cho biết sự kiện thu hút nhiều người tương tác trên trang mạng xã hội của Thảo Cầm Viên để có thể đạt được huy hiệu "fan cứng", từ đó có cơ hội tham gia buổi họp fan hôm nay.

Đông đảo người tham dự khiến Mika có phần "e thẹn" ẢNH: VŨ PHƯỢNG

"Chúng tôi rất trân trọng và cảm ơn tình yêu thương của quý khách lẫn người hâm mộ trong suốt thời gian vừa qua. Buổi họp mặt hôm nay cũng là sự tri ân của ban lãnh đạo, các cán bộ, công - nhân viên tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các quý khách và người hâm mộ", bà Thảo phát biểu tại sự kiện.

Sân khấu chính liên tục sôi động với các tiết mục ca hát, diễn xiếc, ảo thuật… Khu ghế ngồi chật kín, ai nấy cũng đều chăm chú dõi theo các màn biểu diễn.

Clip Thảo Cầm Viên Sài Gòn họp fan cứng - Thực hiện: Vũ Phượng

Chú trăn đất trắng được mọi người "săn đón" ẢNH: THANH MAI

Điều đặc biệt còn nằm ở khu giao lưu với các "ngôi sao" vườn thú như dê lùn, rùa cựa châu Phi, thiên nga đen, voọc chân đen, vẹt xám, trăn đất trắng… Trong màn diễu hành, nhân viên đưa các loài vật đến gần khán giả hơn, tạo điều kiện để mọi người tương tác. Người dân tranh thủ quay chụp liên tục để có thể bắt trọn giây phút được cận cảnh các "idol" này.

Sự xuất hiện cuối cùng thuộc về Mika - chú mèo cam từng lang thang vô danh, ở ké trong chuồng gấu, sau đó trở thành "trưởng chuồng"... và giờ là "chủ tịch Mika" - hiện tượng mạng nổi tiếng của Thảo Cầm Viên.

Đông nghẹt fan đến Thảo Cầm Viên tham dự họp fan ẢNH: THANH MAI

Chiếc áo của Mika được mang ra đấu giá ngay tại sự kiện, chốt giá 10 triệu đồng. Bà Thảo cho biết, toàn bộ khoản tiền sẽ dùng để mua thức ăn và nâng cao chất lượng chăm sóc cho các loài vật. "Ban tổ chức cũng mong Mika có thể lan tỏa thông điệp giúp đỡ mèo hoang, vì số lượng mèo hoang tại Thảo Cầm Viên hiện rất lớn", bà nói thêm.

Người chiến thắng phiên đấu giá là chị Hồng Phúc (38 tuổi, ở phường Gia Định). Chị cũng là "fan cứng" chính hiệu của Thảo Cầm Viên suốt 2 năm nay. Chị kể, bầu không khí tại sự kiện rất vui nhộn, nhất là màn diễu hành của các loài động vật được đầu tư "siêu xe" chỉn chu.

Các idol ra tận sân khấu giao lưu cùng người hâm mộ ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Trẻ em thích thú vì được tương tác với các loài động vật ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Chú vẹt tên "Bé Gạo" xuất hiện trong tràng vỗ tay của khán giả ẢNH: THANH MAI

Bé Út Cưng - chú voọc xám được nhân viên đưa lên sân khấu ẢNH: THANH MAI

Chị Hồng Phúc (thứ hai từ phải sang) là người đấu giá thành công chiếc áo của Mika ẢNH: THANH MAI

"Vì là fan cứng nên tôi biết ngay sự kiện này và sắp xếp thời gian đến tham gia. Việc đấu giá thành công chiếc áo của Mika khiến tôi vui gấp đôi. Sau hoạt động hôm nay, tôi cũng hy vọng các bé động vật sẽ được chăm sóc tốt hơn, ăn ngon và sống khỏe hơn nữa", chị Phúc chia sẻ.