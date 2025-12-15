Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Thể thao & Cộng đồng

Các nữ võ sĩ vô địch thế giới vovinam 'xung trận' tại pickleball Cúp Chiến binh Sao Vàng 2025

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
15/12/2025 16:05 GMT+7

Ngày 20.12, những VĐV nữ vô địch thế giới sẽ tranh tài tại giải pickleball Cúp Chiến binh Sao Vàng 2025.

Các nữ võ sĩ vô địch thế giới vovinam 'xung trận' tại pickleball Cúp Chiến binh Sao Vàng 2025- Ảnh 1.

Nhà vô địch vovinam thế giới, trung tá Ngọc Truyển hào hứng lấn sân pickleball

ảnh: Linh Nhi

Những nhà vô địch vovinam lấn sân pickleball

Giải pickleball Cúp Chiến binh Sao Vàng 2025 sẽ diễn ra tại CLB Pickleball VPP (18E/16 Cộng Hòa, P.Tân Sơn Nhất, TP.HCM). Đây không chỉ là một giải đấu thể thao phong trào, mà còn mang ý nghĩa đặc biệt.

Nét đặc sắc của giải năm nay là quy tụ những gương mặt tiêu biểu của lực lượng vũ trang, trong đó nổi bật là hai nữ võ sĩ vovinam quân đội từng chinh phục đỉnh cao châu lục và thế giới: Trung tá chuyên nghiệp Nguyễn Thị Ngọc Truyển và thiếu tá chuyên nghiệp Biện Thị Minh Khoa.

Với các quân nhân, đặc biệt là những HLV, VĐV xuất thân từ vovinam, pickleball không chỉ là cuộc dạo chơi, mà là một "mặt trận mới" để thử thách tốc độ, phản xạ, tư duy chiến thuật và tinh thần đồng đội.

Các nữ võ sĩ vô địch thế giới vovinam 'xung trận' tại pickleball Cúp Chiến binh Sao Vàng 2025- Ảnh 2.

Thiếu tá chuyên nghiệp Minh Khoa mạnh mẽ trong quân phục và rực rỡ trên sân đấu pickleball

ảnh: Linh Nhi

Trung tá chuyên nghiệp Nguyễn Thị Ngọc Truyển đang sở hữu bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ với HCV Asian Indoor Games 2009, HCV vovinam thế giới 2011, HCV Đại hội TDTT toàn quốc và là trọng tài vovinam quốc gia - quốc tế…

Thiếu tá chuyên nghiệp Biện Thị Minh Khoa là HLV vovinam Quân đội với bảng thành tích ấn tượng: 2 HCV Đại hội TDTT toàn quốc (2014, 2018), 2 HCV vô địch vovinam quốc gia (2013, 2015)…

Làn gió mới đáng chờ đợi

Nếu Ngọc Truyển kiểm soát nhịp độ trận đấu bằng kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao, khả năng đọc tình huống nhanh và những pha xử lý gọn gàng, chính xác thì Minh Khoa mang đến cho giải đấu một sắc thái rất khác: nhanh, mạnh, đầy năng lượng và giàu cảm xúc.

Các nữ võ sĩ vô địch thế giới vovinam 'xung trận' tại pickleball Cúp Chiến binh Sao Vàng 2025- Ảnh 3.

Trung tá Ngọc Truyển đoạt HCV Asian Indoor Games 2009, thế giới 2011...

ảnh: Linh Nhi

Minh Khoa thể hiện sự linh hoạt rõ nét khi thi đấu pickleball, đặc biệt trong các pha bám lưới, di chuyển ngang sân và phản công tốc độ cao. Đánh cặp cùng Nguyễn Ngọc Sơn, cô ngoài chuyên môn còn truyền cảm hứng tích cực, tươi mới cho không khí giải đấu.

Điểm chung của Ngọc Truyển và Minh Khoa không chỉ nằm ở thành tích, quân hàm hay cương vị huấn luyện viên. Họ đại diện cho hình ảnh nữ quân nhân thời đại mới: bản lĩnh, kỷ luật, xinh đẹp, giỏi võ và luôn sẵn sàng chinh phục những môn thể thao khác như quần vợt, pickleball.

Sự xuất hiện của hai nữ vô địch thế giới vovinam tại Giải pickleball Cúp Chiến binh Sao Vàng 2025 vì thế mang ý nghĩa vượt ra ngoài một cuộc tranh tài. Đó là thông điệp rõ ràng về tinh thần hội nhập, đa dạng hóa rèn luyện thể chất và lan tỏa lối sống thể thao tích cực trong lực lượng vũ trang.

Tin liên quan

Chung kết bóng chuyền nữ chiều nay: Cực gay cấn, hồi hộp chờ Việt Nam đánh bại Thái Lan

Chung kết bóng chuyền nữ chiều nay: Cực gay cấn, hồi hộp chờ Việt Nam đánh bại Thái Lan

Trận chung kết bóng chuyền nữ SEA Games 33 giữa Việt Nam và Thái Lan tiếp tục là cuộc so tài được chờ đợi nhất của khu vực Đông Nam Á.

Lịch thi đấu cực hay hôm nay: HLV U.23 Malaysia tung chiêu tâm lý, chủ nhà Thái Lan bất an

HLV Kim trổ tài 'đá ma' cực hay, U.23 Việt Nam hào hứng chờ bán kết thắng Philippines

Khám phá thêm chủ đề

Pickleball Vovinam Nguyễn Thị Ngọc Triển Biện Thị Minh Khoa VPP
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận