Thể thao Thể thao & Cộng đồng

Hoàng Nguyên Thanh lần thứ 10 chinh phục danh hiệu 'vua leo núi' Bà Rá

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
04/01/2026 10:32 GMT+7

'Ông hoàng marathon' Việt Nam Hoàng Nguyên Thanh có lần thứ 10 chinh phục danh hiệu 'vua leo núi' Bà Rá. Trong khi đó, Phạm Thị Hồng Lệ cũng xuất sắc trở thành 'nữ hoàng leo núi' năm thứ 2 liên tiếp.

Sáng 4.1, Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND phường Phước Long, phường Phước Bình tổ chức giải việt dã leo núi toàn quốc "Chinh phục đỉnh cao Bà Rá" lần thứ 31. "Ông hoàng marathon Việt Nam" Hoàng Nguyên Thanh xuất sắc chinh phục danh hiệu "vua leo núi" lần thứ 10 trong sự nghiệp của mình.

Hoàng Nguyên Thanh lần thứ 10 chinh phục danh hiệu 'vua leo núi' Bà Rá- Ảnh 1.

Hàng ngàn VĐV cùng tham gia giải việt dã leo núi toàn quốc "chinh phục đỉnh cao Bà Rá" lần thứ 31

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Theo Ban tổ chức, giải việt dã leo núi toàn quốc "Chinh phục đỉnh cao Bà Rá" lần thứ 31, năm 2026, có 9 tỉnh, thành phố, đơn vị đăng ký tham gia hệ tuyển, gồm: Đoàn Quân đội (Đoàn thể thao Bộ đội biên phòng), các tỉnh Lâm Đồng, Lai Châu, Ninh Bình, Gia Lai, Quảng Ngãi, Tây Ninh, chủ nhà Đồng Nai và TP.HCM. Số lượng đăng ký là 120 VĐV (gồm 77 VĐV nam và 43 VĐV nữ).

Hoàng Nguyên Thanh lần thứ 10 chinh phục danh hiệu 'vua leo núi' Bà Rá- Ảnh 2.

Một VĐV người nước ngoài tham gia giải

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Trong số những VĐV tham gia, có khá nhiều VĐV trong làng kinh Việt Nam như: Trịnh Quốc Lượng (Quân đội), Phạm Thị Hồng Lệ (Gia Lai), Hoàng Nguyên Thanh, Hoàng Thị Ngọc Hoa (Đồng Nai)…

Bên cạnh hệ tuyển nam (7,7 km) nam và nữ (5,4 km), hệ phong trào toàn quốc cũng thu hút 700 VĐV nam/nữ tham gia thi đấu ở 2 cự ly 6,1 km và 19 km.

Hoàng Nguyên Thanh lần thứ 10 chinh phục danh hiệu 'vua leo núi' Bà Rá- Ảnh 3.

Phường Phước Long và núi Bà Rá nhìn từ trên cao

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Ngoài ra, gần 200 VĐV thi đấu hệ phong trào tỉnh với các cự ly nam (6 km), nữ 5,4 (km) và nam thiếu niên (4,8 km), nữ thiếu niên (4 km) cùng với khoảng 1.000 VĐV chạy đồng hành cùng giải.

Hoàng Nguyên Thanh lần thứ 10 chinh phục danh hiệu 'vua leo núi' Bà Rá- Ảnh 4.

Hoàng Nguyên Thanh tiếp tục thể hiện đẳng cấp của mình khi bỏ xa nhiều VĐV khác trên đường đua

ẢNH: NHƯ HUY

Phát biểu khai mạc giải đấu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Lê Trường Sơn khẳng định: Qua các lần tổ chức, giải việt dã leo núi toàn quốc "Chinh phục đỉnh cao Bà Rá" ngày càng trở thành giải chạy có uy tín, được công nhận chính thức trong hệ thống giải quốc gia. Dự kiến, trong tháng 11.2026, tỉnh cũng sẽ có giải việt dã cấp quốc gia được tổ chức tại đây. Đồng Nai luôn chào đón các vận động viên, các đoàn trong cả nước đến với vùng đất, con người Đồng Nai nói chung, Phước Long nói riêng, trao gửi những tình cảm tốt đẹp.

Hoàng Nguyên Thanh lần thứ 10 chinh phục danh hiệu 'vua leo núi' Bà Rá- Ảnh 5.

Hoàng Nguyên Thanh chinh phục danh hiệu "vua leo núi" lần thứ 10

ẢNH: NHƯ HUY


Không nằm ngoài dự đoán của nhiều VĐV và người hâm mộ điền kinh cả nước, "ông hoàng marathon Việt Nam" Hoàng Nguyên Thanh đã lần thứ 10 trở thành "vua leo núi" với thành tích 34'23" ở hệ nam tuyển 7,7 km.

"Tôi rất vui, xúc động và hạnh phúc khi bảo vệ được chức vô địch và giữ được ngôi vị cao nhất cho tỉnh nhà. Để đạt được điều này, cần nhiều yếu tố về phong độ, thời tiết và sự cạnh tranh, phong độ của các đối thủ. Phá được kỷ lục cá nhân luôn là mục tiêu cao nhất của tôi", Hoàng Nguyên Thanh chia sẻ.

Hoàng Nguyên Thanh lần thứ 10 chinh phục danh hiệu 'vua leo núi' Bà Rá- Ảnh 6.

Phạm Thị Hồng Lệ vui mừng khi chinh phục

ẢNH: NHƯ HUY

Trong khi đó, ở hệ nữ tuyển (5.4 km), Phạm Thị Hồng Lệ cũng đã xuất sắc trở thành "nữ hoàng leo núi" lần thứ 2 liên tiếp với thành tích 31'42", vượt xa người về nhì là Hoàng Thị Ngọc Hoa với thành tích 33'36".

Kết thúc giải đấu, Ban tổ chức cũng đã trao giải cho những VĐV xuất sắc ở các nội dung, cự ly thi đấu.

Ngắm núi Bà Rá từ tòa nhà cao nhất Việt Nam: Khoảnh khắc 'săn' ảnh đẹp

Ngắm núi Bà Rá từ tòa nhà cao nhất Việt Nam: Khoảnh khắc 'săn' ảnh đẹp

Từ góc nhìn là đỉnh tòa nhà cao nhất Việt Nam Landmark 81, núi Bà Rá ở Đồng Nai (Bình Phước cũ) thấp thoáng trong những tầng mây tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp.

Hoàng Nguyên Thanh lần thứ 9 chinh phục danh hiệu 'vua leo núi' Bà Rá

