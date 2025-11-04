Ngắm núi Bà Rá từ tòa nhà cao nhất Việt Nam: Khoảnh khắc 'săn' ảnh đẹp

Núi Bà Rá cao 723 m so với mặt nước biển, được xem là ngọn núi cao nhất ở tỉnh Bình Phước cũ và cao thứ 3 ở Nam bộ. Theo tiếng S'tiêng, Bà Rá là “Bonom Brah”, nghĩa là “ngọn núi thần”. Truyền thuyết kể rằng, vị tổ của người S'tiêng có hai người em gái, ông đắp núi Bà Đen cho cô em gái đầu và đắp núi Bà Rá cho người em người em gái thứ hai để trấn giữ đất đai của người S'tiêng. Đồng bào S'tiêng gọi ngọn núi này với cái tên đầy thành kính của chốn linh thiêng “Thần Núi Yang Yumbra” là vị thần được tôn thờ trên đỉnh núi. Đồng bào Khmer gọi là núi “Chân Phật"