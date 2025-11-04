Ngắm núi Bà Rá từ tòa nhà cao nhất Việt Nam: Khoảnh khắc 'săn' ảnh đẹp

Từ góc nhìn là đỉnh tòa nhà cao nhất Việt Nam Landmark 81, núi Bà Rá ở Đồng Nai (Bình Phước cũ) thấp thoáng trong những tầng mây tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp.
Chia sẻ với Thanh Niên, anh Trịnh Thế Cường, một hướng dẫn viên du lịch tại TP.HCM cho biết anh có niềm đam mê chụp ảnh nhiều năm nay. Sáng ngày cuối tuần 2.11, trong lúc "săn" ảnh TP.HCM từ trên cao ở vị trí nhà tại xã Phước Kiển (H.Nhà Bè) anh bất ngờ khi chụp được núi Bà Rá phía xa. Góc chụp nhìn thấy tòa nhà cao nhất Việt Nam Landmark 81 ẩn hiện giữa những tầng mây, xa xa là ngọn núi Bà Rá tạo nên khoảnh khắc thú vị.
Ngắm núi Bà Rá từ… TP.HCM: Khoảnh khắc đẹp trên đỉnh tòa nhà cao nhất Việt Nam
