Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Ngắm núi Bà Rá từ tòa nhà cao nhất Việt Nam: Khoảnh khắc 'săn' ảnh đẹp

Cao An Biên
Cao An Biên
04/11/2025 05:30 GMT+7

Từ góc nhìn là đỉnh tòa nhà cao nhất Việt Nam Landmark 81, núi Bà Rá ở Đồng Nai (Bình Phước cũ) thấp thoáng trong những tầng mây tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp.

Chia sẻ với Thanh Niên, anh Trịnh Thế Cường, một hướng dẫn viên du lịch tại TP.HCM cho biết anh có niềm đam mê chụp ảnh nhiều năm nay. Sáng ngày cuối tuần 2.11, trong lúc "săn" ảnh TP.HCM từ trên cao ở vị trí nhà tại xã Phước Kiển (H.Nhà Bè) anh bất ngờ khi chụp được núi Bà Rá phía xa. Góc chụp nhìn thấy tòa nhà cao nhất Việt Nam Landmark 81 ẩn hiện giữa những tầng mây, xa xa là ngọn núi Bà Rá tạo nên khoảnh khắc thú vị.

Ngắm núi Bà Rá từ… TP.HCM: Khoảnh khắc đẹp trên đỉnh tòa nhà cao nhất Việt Nam - Ảnh 1.

Anh Cường cho biết bản thân thường xuyên "săn" ảnh TP.HCM từ trên cao, tuy nhiên không phải lúc nào cũng quan sát và chụp được ảnh ngọn núi Bà Rá. Ngày chủ nhật cuối tuần (2.11) với anh là một trong những ngày hiếm hoi chụp được ngọn núi này từ TP.HCM. Khoảnh khắc đỉnh tòa nhà cao nhất Việt Nam ẩn hiện giữa những tầng mây, chiếc máy bay bay ngang qua, xa xa là ngọn núi cao thứ ba ở Nam bộ tạo nên khoảnh khắc thú vị

ẢNH: TRỊNH CƯỜNG

Ngắm núi Bà Rá từ… TP.HCM: Khoảnh khắc đẹp trên đỉnh tòa nhà cao nhất Việt Nam - Ảnh 2.

Anh Cường từng nhiều lần chụp được núi Bà Đen (Tây Ninh) từ TP.HCM. Tuy nhiên với anh, những lần thời tiết ủng hộ để chụp được núi Bà Rá là rất hiếm. "Nhiều năm nay, tôi thường săn chụp các ngọn núi ở các tỉnh lân cận từ TP.HCM nên nắm được hướng nào chụp được núi Bà Đen, núi Bà Rá hay núi Thị Vải. Tuy nhiên, việc săn ảnh này cần đến sự may mắn", anh cho biết

ẢNH: TRỊNH CƯỜNG

Ngắm núi Bà Rá từ… TP.HCM: Khoảnh khắc đẹp trên đỉnh tòa nhà cao nhất Việt Nam - Ảnh 3.

Núi Bà Rá cao 723 m so với mặt nước biển, được xem là ngọn núi cao nhất ở tỉnh Bình Phước cũ và cao thứ 3 ở Nam bộ. Theo tiếng S'tiêng, Bà Rá là “Bonom Brah”, nghĩa là “ngọn núi thần”. Truyền thuyết kể rằng, vị tổ của người S'tiêng có hai người em gái, ông đắp núi Bà Đen cho cô em gái đầu và đắp núi Bà Rá cho người em người em gái thứ hai để trấn giữ đất đai của người S'tiêng. Đồng bào S'tiêng gọi ngọn núi này với cái tên đầy thành kính của chốn linh thiêng “Thần Núi Yang Yumbra” là vị thần được tôn thờ trên đỉnh núi. Đồng bào Khmer gọi là núi “Chân Phật"

ẢNH: TRỊNH CƯỜNG

Ngắm núi Bà Rá từ… TP.HCM: Khoảnh khắc đẹp trên đỉnh tòa nhà cao nhất Việt Nam - Ảnh 4.

Cách đây không lâu, anh Cường cũng chụp được núi Bà Rá từ góc nhìn tương tự

ẢNH: TRỊNH CƯỜNG

Ngắm núi Bà Rá từ… TP.HCM: Khoảnh khắc đẹp trên đỉnh tòa nhà cao nhất Việt Nam - Ảnh 5.

Từ trên cao, anh Cường cũng chụp được núi Thị Vải ở TP.HCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ)

ẢNH: TRỊNH CƯỜNG

[CLIP]: Ngắm núi Bà Rá từ… TP.HCM: Khoảnh khắc đẹp trên đỉnh tòa nhà cao nhất Việt Nam

Ngắm núi Bà Rá từ… TP.HCM: Khoảnh khắc đẹp trên đỉnh tòa nhà cao nhất Việt Nam - Ảnh 6.

Ngắm núi Bà Rá từ… TP.HCM: Khoảnh khắc đẹp trên đỉnh tòa nhà cao nhất Việt Nam - Ảnh 7.

Bình minh ở TP.HCM và khoảnh khắc đẹp

ẢNH: TRỊNH CƯỜNG

Ngắm núi Bà Rá từ… TP.HCM: Khoảnh khắc đẹp trên đỉnh tòa nhà cao nhất Việt Nam - Ảnh 8.

Các tòa nhà cao tầng ẩn hiện trong làn mây buổi sáng

ẢNH: TRỊNH CƯỜNG

Ngắm núi Bà Rá từ… TP.HCM: Khoảnh khắc đẹp trên đỉnh tòa nhà cao nhất Việt Nam - Ảnh 9.

Ngắm núi Bà Rá từ… TP.HCM: Khoảnh khắc đẹp trên đỉnh tòa nhà cao nhất Việt Nam - Ảnh 10.

Anh Cường từng nhiều lần chụp được núi Bà Đen từ TP.HCM

ẢNH: TRỊNH CƯỜNG

Ngắm núi Bà Rá từ… TP.HCM: Khoảnh khắc đẹp trên đỉnh tòa nhà cao nhất Việt Nam - Ảnh 11.

Thời gian gần đây, nhiều người thường xuyên quan sát được núi Bà Đen từ TP.HCM vào những ngày trời trong. Nhiều bức ảnh chụp lại khoảnh khắc thú vị nhanh chóng gây sốt mạng xã hội

ẢNH: NHIẾP ẢNH GIA MINH HÒA

 

Tin liên quan

Lần đầu thấy rõ núi Bà Đen từ trung tâm TP.HCM: Khoảnh khắc cực hiếm giữa trời trong veo

Lần đầu thấy rõ núi Bà Đen từ trung tâm TP.HCM: Khoảnh khắc cực hiếm giữa trời trong veo

Bức ảnh hiếm ghi lại khoảnh khắc thấy rõ núi Bà Đen từ trung tâm TP.HCM vào buổi chiều trời trong veo, có máy bay lướt ngang khiến dân mạng trầm trồ.

Thời tiết TP.HCM sáng nay đẹp, bất ngờ nhìn thấy núi Bà Đen ở Tây Ninh

Ngắm núi Bà Đen ở Tây Ninh từ TP.HCM, thấy tượng Phật trên đỉnh rằm tháng 8

Khám phá thêm chủ đề

Núi Bà Rá ngắm núi bà rá từ tp.hcm ngắm núi bà rá từ landmark 81 Núi Bà Đen
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận