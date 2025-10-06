Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Ngắm núi Bà Đen ở Tây Ninh từ TP.HCM, thấy tượng Phật trên đỉnh rằm tháng 8

Cao An Biên
Cao An Biên
06/10/2025 14:32 GMT+7

Dịp rằm tháng 8, nhiều người ở TP.HCM bất ngờ nhìn thấy núi Bà Đen ở Tây Ninh với tượng Phật trên đỉnh. Cùng chiêm ngưỡng những khoảnh khắc đẹp này!

Nhiếp ảnh gia Minh Hòa vừa hào hứng chia sẻ hình ảnh chụp núi Bà Đen ở Tây Ninh từ trung tâm TP.HCM với dòng trạng thái: "Ngắm núi Bà Đen từ Sài Gòn, các bạn có tin?". Khoảnh khắc này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng dịp rằm tháng 8.

Rằm tháng 8: Ngắm núi Bà Đen Tây Ninh từ TP.HCM, thấy tượng Phật Bà trên đỉnh - Ảnh 1.

Nhiếp ảnh gia Minh Hòa cho biết hoàng hôn ngày 5.10, anh định "săn" trăng ngày 14 tháng 8 âm lịch. Bất ngờ, anh nhìn thấy núi Bà Đen (Tây Ninh). Đây là lần thứ ba anh quan sát và chụp được ngọn núi này từ trung tâm TP.HCM

ẢNH: NHIẾP ẢNH GIA MINH HÒA

Rằm tháng 8: Ngắm núi Bà Đen Tây Ninh từ TP.HCM, thấy tượng Phật Bà trên đỉnh - Ảnh 2.

Xa xa có tượng Phật trên đỉnh núi khiến nhiếp ảnh gia Minh Hòa chắc chắn đây là núi Bà Đen

ẢNH: NHIẾP ẢNH GIA MINH HÒA

Rằm tháng 8: Ngắm núi Bà Đen Tây Ninh từ TP.HCM, thấy tượng Phật Bà trên đỉnh - Ảnh 3.

Khoảnh khắc hoàng hôn với chiếc máy bay lướt ngang, xa xa là núi Bà Đen cùng với những vệt nắng cuối ngày tạo nên khoảnh khắc thú vị

ẢNH: NHIẾP ẢNH GIA MINH HÒA

Rằm tháng 8: Ngắm núi Bà Đen Tây Ninh từ TP.HCM, thấy tượng Phật Bà trên đỉnh - Ảnh 4.

Núi Bà Đen, còn được gọi là "nóc nhà Nam bộ", là địa điểm check-in lý tưởng cho những ai yêu thích mạo hiểm và khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ. Với độ cao hơn 986 m, từ đỉnh núi, bạn có thể ngắm nhìn toàn cảnh Tây Ninh bao la. Tuy nhiên việc nhìn thấy núi Bà Đen từ TP.HCM là khoảnh khắc hiếm gặp

ẢNH: NHIẾP ẢNH GIA MINH HÒA

Rằm tháng 8: Ngắm núi Bà Đen Tây Ninh từ TP.HCM, thấy tượng Phật Bà trên đỉnh - Ảnh 5.

Anh Trịnh Thế Cường, sống tại xã Nhà Bè cho biết chiều 5.10, anh cũng chụp lại được khoảnh khắc núi Bà Đen (Tây Ninh) từ TP.HCM. Với người có niềm đam mê "săn" ảnh như anh Cường, đây là khoảnh khắc thú vị và ấn tượng. Đây cũng không phải lần đầu tiên anh quan sát và chụp được khoảnh khắc này

ẢNH: TRỊNH CƯỜNG

Rằm tháng 8: Ngắm núi Bà Đen Tây Ninh từ TP.HCM, thấy tượng Phật Bà trên đỉnh - Ảnh 6.

Trong "Gia Định thành thông chí", một sử liệu quan trọng về Nam bộ thời nhà Nguyễn của tác giả Trịnh Hoài Đức vào đầu thế kỷ 19, núi Bà Đen được mô tả như sau: "Giữa đất đồng bằng nổi lên ngọn núi Bà Đinh (Bà Đen), ngày đẹp trời, từ Sài Gòn có thể thấy ngọn núi này mờ mờ hiện ra trong mây mù. Tương truyền đây là ngọn núi thiêng, có chuông vàng ẩn hiện trong hồ, đêm trăng, có thuyền rồng bơi lượn múa hát du dương…".

ẢNH: TRỊNH CƯỜNG

Rằm tháng 8: Ngắm núi Bà Đen Tây Ninh từ TP.HCM, thấy tượng Phật Bà trên đỉnh - Ảnh 7.

Núi Bà Đen từ lâu được coi là ngọn núi thiêng, ngọn núi chính trấn thành Gia Định (tức Sài Gòn), giống như núi Tản Viên ở Thăng Long hay núi Ngự Bình ở cố đô Huế

ẢNH: TRỊNH CƯỜNG

 

Khám phá thêm chủ đề

Núi Bà Đen núi bà đen tây ninh Rằm tháng 8 ở sài gòn thấy núi bà đen tây ninh tượng phật bà núi bà đen
Bình luận (0)

