Ngắm núi Bà Đen ở Tây Ninh từ TP.HCM, thấy tượng Phật trên đỉnh rằm tháng 8

Anh Trịnh Thế Cường, sống tại xã Nhà Bè cho biết chiều 5.10, anh cũng chụp lại được khoảnh khắc núi Bà Đen (Tây Ninh) từ TP.HCM. Với người có niềm đam mê "săn" ảnh như anh Cường, đây là khoảnh khắc thú vị và ấn tượng. Đây cũng không phải lần đầu tiên anh quan sát và chụp được khoảnh khắc này