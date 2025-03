Pocari Sweat đã tiếp sức Hứa Thuận Long và Hoàng Thị Ngọc Hoa ra sao tại Tokyo?

Chuẩn bị kỹ lưỡng để sẵn sàng cho Tokyo Marathon 2025

Tokyo Marathon là một trong 7 giải marathon danh giá nhất thế giới, thu hút những chân chạy xuất sắc từ khắp nơi. Để chuẩn bị tốt nhất cho đấu trường này, Hứa Thuận Long và Hoàng Thị Ngọc Hoa đã dành nhiều tháng để luyện tập với cường độ cao. Bên cạnh đó, thói quen dinh dưỡng và bù nước cũng cần phải điều chỉnh cho phù hợp với lịch trình tập luyện. Ngọc Hoa chia sẻ: "Việc bổ sung nước cho cơ thể một cách kịp thời và hợp lý rất quan trọng do cường độ tập luyện cao sẽ khiến cơ thể mất nước nhanh chóng, ảnh hưởng đến sức bền và hiệu suất".

Hai vận động viên tin tưởng sử dụng Pocari Sweat để bù nước khi luyện tập và thi đấu

Hứa Thuận Long cũng duy trì lịch tập nghiêm ngặt, chạy trung bình 200km mỗi tuần. Trong suốt quá trình này, hai VĐV tin tưởng sử dụng Pocari Sweat để bổ sung ion, duy trì độ cân bằng, giảm nguy cơ chuột rút và kiệt sức do thiếu nước.

Hoàn thành chặng đua với quyết tâm và tinh thần bền bỉ

Dưới áp lực của chặng đua khó khăn, cả hai VĐV đã tập trung tối đa để hoàn thành mục tiêu cá nhân. Ngọc Hoa về đích với thời gian 2 giờ 46 phút 55 giây, xếp hạng 47 toàn bảng nữ. Trong khi đó, Hứa Thuận Long cũng đã cố gắng hết mình để duy trì phong độ ổn định.

"Tại những điểm tiếp nước trên đường chạy, Pocari Sweat thực sự là vị cứu tinh", Thuận Long chia sẻ. "Khi cơ thể mất nước và sức lực giảm sút, việc bù nước và ion giúp tôi nhanh chóng lấy lại cân bằng và duy trì tinh thần tỉnh táo".

Hứa Thuận Long và Hoàng Thị Ngọc Hoa cùng Pocari Sweat chinh phục Tokyo Marathon 2025

Pocari Sweat - Đồng hành cùng những bước chân bền bỉ

Tokyo Marathon không chỉ là một cuộc đua, mà còn là nơi các vận động viên viết tiếp câu chuyện về sự nỗ lực không ngừng và tinh thần kiên trì bền bỉ. Với Hứa Thuận Long và Hoàng Thị Ngọc Hoa, mỗi giọt mồ hôi đổ xuống trên đường chạy không chỉ là dấu ấn của sự rèn luyện mà còn thể hiện tinh thần vươn lên để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Như Ngọc Hoa chia sẻ: "Mỗi giọt mồ hôi đổ xuống không chỉ giúp em mạnh mẽ hơn về thể chất mà còn là minh chứng cho tinh thần bền bỉ để chinh phục giới hạn bản thân". Còn với Hứa Thuận Long, anh khẳng định: "Marathon không chỉ là một cuộc đua mà còn là hành trình của những lần vượt qua giới hạn, mỗi giọt mồ hôi rơi xuống đều là minh chứng cho sự cố gắng". Thông điệp "SWEAT for the BETTER" mà Pocari Sweat lan tỏa không chỉ tiếp sức cho những bước chân kiên trì mà còn truyền cảm hứng đến cộng đồng yêu chạy bộ, khuyến khích mọi người theo đuổi hành trình thể thao và chinh phục những cột mốc mới.