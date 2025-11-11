Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Thể thao & Cộng đồng

Giải việt dã leo núi ‘Chinh phục đỉnh cao Bà Rá’ sẽ có thêm nội dung trail

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
11/11/2025 18:11 GMT+7

Năm 2026, tỉnh Đồng Nai sẽ tổ chức 3 giải thể thao lớn, thu hút hàng ngàn VĐV, học sinh tham gia. Đáng chú ý là giải việt dã 'Chinh phục đỉnh cao Bà Rá' năm 2026 sẽ có thêm nội dung trail.

Giải việt dã leo núi toàn quốc "Chinh phục đỉnh cao Bà Rá" thu hút khoảng 2.000 người tham gia

Ngày 11.11, Báo và phát thanh truyền hình Đồng Nai (ĐNRTV) phối hợp Tập đoàn Trường Tươi Đồng Nai tổ chức lễ công bố tổ chức 3 giải thể thao lớn trong năm 2026. Đáng chú ý là giải việt dã leo núi toàn quốc "Chinh phục đỉnh cao Bà Rá" lần thứ 31.

Theo đó, trong năm 2026, ĐNRTV sẽ chủ trì phối hợp với các sở ngành, đơn vị trong và ngoài tỉnh Đồng Nai tổ chức 3 giải thể thao quy mô lớn gồm: giải việt dã leo núi toàn quốc "Chinh phục đỉnh cao Bà Rá" lần thứ 31, năm 2026; giải bóng đá Nhi đồng, Cúp ĐNRTV lần thứ 21, năm 2026; giải Đồng Nai marathon – Trường Tươi Group năm 2026, Cúp ĐNRTV.

Giải việt dã leo núi ‘Chinh phục đỉnh cao Bà Rá’ sẽ có thêm nội dung trail- Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Minh Nhâm, Tổng biên tập Báo và phát thanh truyền hình Đồng Nai phát biểu tại buổi lễ

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Cụ thể, giải việt dã leo núi toàn quốc "Chinh phục đỉnh cao Bà Rá" lần thứ 31 năm 2026 được tổ chức tại núi Bà Rá (phường Phước Long, tỉnh Đồng Nai) từ ngày 2.1 đến ngày 6.1 (thi đấu chính thức ngày 4.1.2026). Giải dự kiến có khoảng 2.000 VĐV, với các hệ nam tuyển (7,7 km), nữ tuyển (5,4 km), nam trẻ (6 km), nữ trẻ (5,4 km); hệ phong trào nam/nữ (19 km và 6,1 km).

Giải việt dã leo núi ‘Chinh phục đỉnh cao Bà Rá’ sẽ có thêm nội dung trail- Ảnh 2.

Các VĐV tham gia "Chinh phục đỉnh cao Bà Rá" năm 2025

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Theo bà Nguyễn Thị Minh Nhâm, Tổng biên tập ĐNRTV, giải việt dã leo núi toàn quốc "Chinh phục đỉnh cao Bà Rá" lần thứ 31 năm 2026, các VĐV không chỉ thử thách bản thân với những bước chạy chinh phục đỉnh núi có độ cao 723 m so với mực nước biển, mà BTC còn đặc biệt mở thêm nội dung phong trào theo hình thức trail (chạy bộ leo núi-PV).

"BTC tin rằng với chạy trail - một hoạt động thể chất toàn diện, kết hợp rèn luyện sức bền với trải nghiệm môi trường tự nhiên, sẽ tạo nên dấu ấn đáng nhớ cho mùa giải lần thứ 31", bà Nhâm nhận định.

Bên cạnh đó, tiếp nối thành 2 mùa giải thành công vào năm 2023 và 2024, BTC cũng đã công bố giải Đồng Nai marathon - Trường Tươi Group lần thứ III, năm 2026, tranh Cúp ĐNRTV.

Giải việt dã leo núi ‘Chinh phục đỉnh cao Bà Rá’ sẽ có thêm nội dung trail- Ảnh 3.

Lãnh đạo tỉnh Bình Phước cũ cùng chạy hưởng ứng giải Bình Phước marathon - Trường Tươi Group năm 2024

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Giải dự kiến tổ chức trong 2 ngày 28 - 29.11.2026 tại phường Bình Phước với sự tham gia của khoảng 6.000 VĐV. Giải có các cự ly: 42 km, 21 km, 10 km, 5 km; cự ly trẻ em 2 km và chạy đồng hành 3 km

Ông hoàng marathon Hoàng Nguyên Thanh và VĐV tiêu biểu Hoàng Thị Ngọc Hoa tiếp tục là các đại sứ của giải. Với thông điệp "Bước chạy vào kỷ nguyên mới", bên cạnh hoạt động gây quỹ ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, BTC cũng mong muốn lan tỏa phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại để hòa nhịp cùng đất nước tiến vào kỷ nguyên mới – Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Giải việt dã leo núi ‘Chinh phục đỉnh cao Bà Rá’ sẽ có thêm nội dung trail- Ảnh 4.

Hoàng Nguyên Thanh lần thứ 9 lần "Chinh phục đỉnh cao Bà Rá" trong mùa giải thứ 30

ẢNH: P.Q

Cùng với 2 giải chạy hấp dẫn, giải "Bóng đá Nhi đồng" dự kiến cũng bắt đầu khởi tranh vào tháng 6.2026, đây là sân chơi cho các em thiếu nhi đam mê bóng tròn của các em thiếu nhi ở tại 95 xã, phường trong tỉnh Đồng Nai; góp phần ươm mầm tài năng bóng đá cho tỉnh nhà. 

Cũng tại buổi họp báo giải việt dã leo núi toàn quốc "Chinh phục đỉnh cao Bà Rá", BTC đã thông tin về điều lệ cũng như các điểm mới, hấp dẫn của 3 giải đấu.

Tin liên quan

Hoàng Nguyên Thanh lần thứ 9 chinh phục danh hiệu 'vua leo núi' Bà Rá

Hoàng Nguyên Thanh lần thứ 9 chinh phục danh hiệu 'vua leo núi' Bà Rá

'Ông hoàng marathon Việt Nam 'Hoàng Nguyên Thanh đã lần thứ 9 chinh phục thành công danh hiệu "vua leo núi" Bà Rá.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước chạy hưởng ứng giải marathon quy mô lớn

Khám phá thêm chủ đề

CHINH PHỤC ĐỈNH CAO BÀ RÁ Đồng Nai Hoàng Nguyên Thanh Marathon Bóng đá nhi đồng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận