Giải việt dã leo núi ‘Chinh phục đỉnh cao Bà Rá’ sẽ có thêm nội dung trail

Giải việt dã leo núi toàn quốc "Chinh phục đỉnh cao Bà Rá" thu hút khoảng 2.000 người tham gia

Ngày 11.11, Báo và phát thanh truyền hình Đồng Nai (ĐNRTV) phối hợp Tập đoàn Trường Tươi Đồng Nai tổ chức lễ công bố tổ chức 3 giải thể thao lớn trong năm 2026. Đáng chú ý là giải việt dã leo núi toàn quốc "Chinh phục đỉnh cao Bà Rá" lần thứ 31.

Theo đó, trong năm 2026, ĐNRTV sẽ chủ trì phối hợp với các sở ngành, đơn vị trong và ngoài tỉnh Đồng Nai tổ chức 3 giải thể thao quy mô lớn gồm: giải việt dã leo núi toàn quốc "Chinh phục đỉnh cao Bà Rá" lần thứ 31, năm 2026; giải bóng đá Nhi đồng, Cúp ĐNRTV lần thứ 21, năm 2026; giải Đồng Nai marathon – Trường Tươi Group năm 2026, Cúp ĐNRTV.

Bà Nguyễn Thị Minh Nhâm, Tổng biên tập Báo và phát thanh truyền hình Đồng Nai phát biểu tại buổi lễ ẢNH: HOÀNG GIÁP

Cụ thể, giải việt dã leo núi toàn quốc "Chinh phục đỉnh cao Bà Rá" lần thứ 31 năm 2026 được tổ chức tại núi Bà Rá (phường Phước Long, tỉnh Đồng Nai) từ ngày 2.1 đến ngày 6.1 (thi đấu chính thức ngày 4.1.2026). Giải dự kiến có khoảng 2.000 VĐV, với các hệ nam tuyển (7,7 km), nữ tuyển (5,4 km), nam trẻ (6 km), nữ trẻ (5,4 km); hệ phong trào nam/nữ (19 km và 6,1 km).

Các VĐV tham gia "Chinh phục đỉnh cao Bà Rá" năm 2025 ẢNH: HOÀNG GIÁP

Theo bà Nguyễn Thị Minh Nhâm, Tổng biên tập ĐNRTV, giải việt dã leo núi toàn quốc "Chinh phục đỉnh cao Bà Rá" lần thứ 31 năm 2026, các VĐV không chỉ thử thách bản thân với những bước chạy chinh phục đỉnh núi có độ cao 723 m so với mực nước biển, mà BTC còn đặc biệt mở thêm nội dung phong trào theo hình thức trail (chạy bộ leo núi-PV).

"BTC tin rằng với chạy trail - một hoạt động thể chất toàn diện, kết hợp rèn luyện sức bền với trải nghiệm môi trường tự nhiên, sẽ tạo nên dấu ấn đáng nhớ cho mùa giải lần thứ 31", bà Nhâm nhận định.

Bên cạnh đó, tiếp nối thành 2 mùa giải thành công vào năm 2023 và 2024, BTC cũng đã công bố giải Đồng Nai marathon - Trường Tươi Group lần thứ III, năm 2026, tranh Cúp ĐNRTV.

Lãnh đạo tỉnh Bình Phước cũ cùng chạy hưởng ứng giải Bình Phước marathon - Trường Tươi Group năm 2024 ẢNH: HOÀNG GIÁP

Giải dự kiến tổ chức trong 2 ngày 28 - 29.11.2026 tại phường Bình Phước với sự tham gia của khoảng 6.000 VĐV. Giải có các cự ly: 42 km, 21 km, 10 km, 5 km; cự ly trẻ em 2 km và chạy đồng hành 3 km

Ông hoàng marathon Hoàng Nguyên Thanh và VĐV tiêu biểu Hoàng Thị Ngọc Hoa tiếp tục là các đại sứ của giải. Với thông điệp "Bước chạy vào kỷ nguyên mới", bên cạnh hoạt động gây quỹ ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, BTC cũng mong muốn lan tỏa phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại để hòa nhịp cùng đất nước tiến vào kỷ nguyên mới – Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Hoàng Nguyên Thanh lần thứ 9 lần "Chinh phục đỉnh cao Bà Rá" trong mùa giải thứ 30 ẢNH: P.Q

Cùng với 2 giải chạy hấp dẫn, giải "Bóng đá Nhi đồng" dự kiến cũng bắt đầu khởi tranh vào tháng 6.2026, đây là sân chơi cho các em thiếu nhi đam mê bóng tròn của các em thiếu nhi ở tại 95 xã, phường trong tỉnh Đồng Nai; góp phần ươm mầm tài năng bóng đá cho tỉnh nhà.

Cũng tại buổi họp báo giải việt dã leo núi toàn quốc "Chinh phục đỉnh cao Bà Rá", BTC đã thông tin về điều lệ cũng như các điểm mới, hấp dẫn của 3 giải đấu.