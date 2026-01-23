Cầu thủ nhí Việt Nam được tiếp cận với bóng đá Đức

Lan tỏa triết lý bóng đá Đức đến thế hệ trẻ Việt Nam

Ra mắt từ năm 2022, chương trình Phát triển bóng đá của VfL Bochum được xây dựng với mục tiêu đưa hình ảnh CLB cũng như tinh thần và triết lý huấn luyện của bóng đá Đức đến gần hơn với các cầu thủ nhí Việt Nam. Chương trình không chỉ tập trung vào các buổi tập luyện trên sân cỏ mà còn kết hợp nhiều nội dung học tập trực tuyến sáng tạo, giúp các em hiểu rõ hơn về tư duy chơi bóng, kỷ luật chiến thuật và phong cách huấn luyện chuyên nghiệp theo chuẩn Bundesliga.

Điểm nhấn đặc biệt của dự án là các buổi giao lưu trực tuyến định kỳ giữa các em nhỏ với những cầu thủ đang thi đấu hoặc cựu cầu thủ của VfL Bochum. Thông qua các buổi hỏi - đáp có điều phối, các cầu thủ chia sẻ kinh nghiệm thi đấu, hành trình theo đuổi bóng đá chuyên nghiệp và truyền thêm cảm hứng cho các cầu thủ nhí Việt Nam, tạo nên sự kết nối gần gũi giữa CLB Đức và học viên trong nước.

HLV của VfL Bochum chia sẻ với các cầu thủ nhí Việt Nam ẢNH: X.C

Ông Jonah Sasse - quản lý dự án quốc tế hóa của VfL Bochum, chia sẻ: "Chúng tôi thực sự rất hạnh phúc với những bước tiến của chương trình Phát triển Bóng đá tại Việt Nam. Những phản hồi tích cực và nụ cười của các em mỗi năm là động lực để chúng tôi tiếp tục mở rộng và mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho cầu thủ nhí cũng như các HLV địa phương".

Xây nền móng bền vững cho bóng đá trẻ

Để chương trình được triển khai bài bản và phù hợp với điều kiện thực tế tại Việt Nam, VfL Bochum đã lựa chọn hợp tác chặt chẽ cùng Trung tâm Bóng đá cộng đồng VJSS. Giáo án huấn luyện của dự án được xây dựng theo mô hình kết hợp giữa thực hành và lý thuyết, đảm bảo tiêu chuẩn chuyên môn quốc tế, đồng thời hướng đến sự phát triển bền vững của bóng đá cộng đồng.

Những phản hồi từ các em học viên, phụ huynh và đội ngũ HLV địa phương đều rất tích cực. Chất lượng đào tạo, cơ hội giao lưu quốc tế và định hướng phát triển dài hạn được xem là những giá trị nổi bật mà chương trình mang lại.

Hơn 2.000 'cầu thủ nhí' tại TP.HCM được tiếp cận với triết lý bóng đá Đức ẢNH: X.C

Đáng chú ý, nhằm duy trì và nâng cao chất lượng chuyên môn, các HLV được cấp chứng chỉ chính thức của VfL Bochum sẽ sang Việt Nam 4 lần mỗi năm. Trong các chuyến công tác này, họ trực tiếp huấn luyện trên sân cho các em nhỏ, đồng thời tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho HLV Việt Nam.

Ông Nguyễn Hoài Anh - nhà sáng lập VJSS, cho biết: "Chương trình hợp tác cùng VfL Bochum là một dự án rất thiết thực cho bóng đá trẻ Việt Nam. Những gì chúng tôi chứng kiến trên sân tập – từ sự tiến bộ của các em đến sự hào hứng của các gia đình – cho thấy đây là một hướng đi đúng và có ý nghĩa lâu dài."

Với chiến lược phát triển rõ ràng và những hoạt động liên tục trong suốt gần 4 năm qua, VfL Bochum đang từng bước khẳng định vai trò trong công tác phát triển bóng đá trẻ quốc tế, đồng thời xây dựng mối quan hệ bền vững với Việt Nam – một trong những thị trường giàu tiềm năng của bóng đá Đông Nam Á.