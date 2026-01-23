Nhà báo Hàn Quốc: ‘U.23 Việt Nam chơi rất kỷ luật, chúng ta sẽ phải trả giá nếu…’

Điểm yếu của U.23 Hàn Quốc được chỉ rõ

Theo các nhà báo xứ kim chi, đây không đơn thuần là cuộc so tài vì tấm HCĐ tại VCK U.23 châu Á 2026, mà còn là trận đấu phơi bày rõ nhất những hạn chế đã tồn tại xuyên suốt giải đấu của U.23 Hàn Quốc – từ tư duy chiến thuật, khả năng dứt điểm cho đến bản lĩnh thi đấu dưới áp lực. Nhà báo Kim Yu-mi của trang Best Eleven cho rằng thất bại ở bán kết trước U.23 Nhật Bản đã để lại nhiều “vết nứt” trong lối chơi của U.23 Hàn Quốc và có thể tiếp tục bị U.23 Việt Nam khai thác ở trận đấu tới.

“HLV Lee Min-sung thừa nhận đội bóng thiếu quyết đoán. Đây không phải nhận xét mang tính xã giao, mà là vấn đề cốt lõi xuyên suốt giải đấu. U.23 Hàn Quốc thường kiểm soát bóng tốt ở tuyến giữa, nhưng lại chậm chạp trong việc đưa ra quyết định cuối cùng, đặc biệt ở khu vực 1/3 sân đối phương”, nhà báo Kim Yu-mi nhận xét.

U.23 Hàn Quốc (trái) đang chịu nhiều sức ép từ CĐV cũng như truyền thông trước trận tranh HCĐ ẢNH: AFC

Theo nhà báo của trang Best Eleven, dẫn chứng rõ ràng nhất trong sự thiếu quyết đoán trong lối chơi của U.23 Hàn Quốc nằm ở khả năng dứt điểm. Trước U.23 Nhật Bản, U.23 Hàn Quốc gần như bế tắc trong việc tạo ra cơ hội thực sự nguy hiểm. Những pha lên bóng thiếu đột biến, các cú sút hoặc bị chặn, hoặc thiếu chính xác.

“Không phải đối thủ phòng ngự quá xuất sắc, mà chính U.23 Hàn Quốc không đủ sắc bén để kết liễu trận đấu”, nhà báo Kim Yu-mi nhấn mạnh.

Trong khi đó, nhà báo Kang Eun-young tiếp tục chỉ ra một điểm yếu khác của U.23 Hàn Quốc: sự mất cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. Theo nhà báo Kang Eun-young, khi không thể sớm áp đặt thế trận, U.23 Hàn Quốc thường rơi vào trạng thái lúng túng.

Nhà báo Kang Eun-young phân tích: “U.23 Hàn Quốc quen chơi trên cơ, pressing tầm cao và kiểm soát nhịp độ. Nhưng khi gặp một đối thủ kỷ luật, biết phòng ngự khu vực và không dễ bị cuốn theo. Đây chính là điều khiến giới chuyên môn nước ta đặc biệt lo ngại khi U.23 Hàn Quốc gặp đội bóng chơi kỷ luật như U.23 Việt Nam ở trận tranh giải ba”.

U.23 Việt Nam (áo đỏ) sẵn sàng làm nên bất ngờ ở trận đấu cuối cùng tại VCK U.23 châu Á 2026 ẢNH: AFC

HLV Kim Sang-sik quá hiểu cầu thủ Hàn Quốc

Theo truyền thông xứ kim chi, U.23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik không phải đội bóng kiểm soát bóng áp đảo, nhưng lại rất nguy hiểm ở khả năng tổ chức và chuyển trạng thái. U.23 Việt Nam sẵn sàng nhường quyền cầm bóng, duy trì khối đội hình chặt chẽ, rồi tung ra những pha phản công nhanh và trực diện. “Đây là kiểu đối thủ mà U.23 Hàn Quốc thường gặp khó, bởi chỉ cần một sai lầm nhỏ trong khâu pressing hoặc tổ chức phòng ngự, họ sẽ phải trả giá”, nhà báo Kang Eun-young nhận định.

Một vấn đề khác được truyền thông Hàn Quốc nhắc đến là tâm lý thi đấu. Áp lực truyền thống của bóng đá Hàn Quốc – luôn phải thắng, luôn phải đứng trên đối thủ – khiến các cầu thủ trẻ đôi khi chơi nặng nề. Trong những thời điểm cần sự bình tĩnh và sáng tạo, U.23 Hàn Quốc lại tỏ ra nóng vội hoặc thiếu tự tin. Ngược lại, U.23 Việt Nam được đánh giá là thi đấu với tinh thần thoải mái hơn, sẵn sàng tranh chấp, không e ngại va chạm và đặc biệt kiên nhẫn chờ thời cơ.

Yếu tố băng ghế huấn luyện cũng được các nhà báo Hàn Quốc xem là điểm đáng chú ý. HLV Kim Sang-sik được đánh giá rất cao ở khả năng đọc trận đấu và hiểu rõ bóng đá Hàn Quốc. Chính điều này khiến U.23 Việt Nam trở thành đối thủ khó lường hơn rất nhiều so với những gì lịch sử đối đầu gợi ra.

HLV Kim Sang-sik sẽ có trận đấu với đội bóng quê hương ở trận tranh giải 3 ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Nhà báo Kang Eun-young đánh giá: “Ông Kim Sang-sik hiểu rõ điểm mạnh lẫn điểm yếu trong tư duy chơi bóng của các cầu thủ Hàn Quốc, từ cách họ pressing cho đến phản ứng tâm lý khi bị dẫn bàn. Vì thế, với HLV Lee Min-sung, trận gặp U.23 Việt Nam sẽ mang ý nghĩa như một phép thử cuối cùng. Một chiến thắng sẽ giúp ông phần nào chứng minh rằng U.23 Hàn Quốc vẫn đủ bản lĩnh và khả năng điều chỉnh để vượt qua khó khăn. Nhưng nếu tiếp tục bộc lộ sự thiếu quyết đoán, dứt điểm kém và mất cân bằng trong lối chơi, thất bại trước U.23 Việt Nam sẽ khiến những chỉ trích từ truyền thông và người hâm mộ trở nên gay gắt hơn bao giờ hết”.

“Trận tranh hạng ba này không chỉ quyết định vị trí của 2 đội tại giải, mà còn là tấm gương phản chiếu rõ nét thực trạng của U.23 Hàn Quốc hiện tại. Và trong tấm gương ấy, U.23 Việt Nam không còn là đối thủ yếu, mà đã trở thành thước đo nghiêm túc để đánh giá sức mạnh, bản lĩnh và cả những điểm yếu mà bóng đá trẻ Hàn Quốc buộc phải đối diện”, nhà báo Kang Eun-young kết luận.