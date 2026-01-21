Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Trọng tài ‘mát tính’ thổi trận U.23 Việt Nam và Hàn Quốc tranh hạng ba, tổ VAR có người Thái

Văn Trình
21/01/2026 16:35 GMT+7

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) mới đây đã công bố tổ trọng tài điều khiển trận tranh hạng 3 VCK U.23 châu Á 2026 giữa U.23 Việt Nam và U.23 Hàn Quốc.

Màn so tài giữa U.23 Việt Nam và U.23 Hàn Quốc diễn ra lúc 22 giờ ngày 23.1, trên sân King Abdullah Sport City (Ả Rập Xê Út). Trước khi trận đấu này diễn ra, U.23 Việt Nam để thua đáng tiếc 0-3 trước U.23 Trung Quốc ở bán kết, còn U.23 Hàn Quốc để thua U.23 Nhật Bản 0-1. Theo công bố của AFC, ông Abdullah Al Jamali người Kuwait sẽ là trọng tài bắt chính ở trận đấu này.

Ông Abdullah Al Jamali sinh năm 1992 và trở thành trọng tài mang đẳng cấp FIFA từ năm 2019. Theo đánh giá của giới chuyên môn, ông Abdullah Al Jamali hiện là một trong những trọng tài uy tín nhất của châu lục. Ở các trận đấu quan trọng tại AFC Champions League, vòng loại World Cup khu vực châu Á, Asian Cup… ông Abdullah Al Jamali cũng thường xuyên được AFC tin tưởng, giao bắt chính. Đồng thời, ông Abdullah Al Jamali hiện cũng nằm trong tốp 5 trọng tài uy tín nhất của Kuwait.

Đáng chú ý, vào tháng 3.2023, ông Abdullah Al Jamali chính là người bắt chính trận đấu lượt cuối bảng B, giải U.20 châu Á giữa U.20 Việt Nam và U.20 Iran. Ở trận đấu đó, U.20 Việt Nam đã để thua 1-3, qua đó bị loại đáng tiếc từ vòng bảng.

Trọng tài ‘mát tính’ thổi trận U.23 Việt Nam và Hàn Quốc tranh hạng ba, tổ VAR có người Thái- Ảnh 1.

Ông Abdullah Al Jamali sẽ là người bắt chính trận đấu cuối cùng của U.23 Việt Nam tại U.23 châu Á 2026

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH AFC

Trọng tài Abdullah Al Jamali rất ít khi rút thẻ đỏ

Theo thống kê của trang Sofascore, tính đến mùa giải 2025 - 2026, ông Abdullah Al Jamali đã bắt chính tổng cộng 80 trận đấu quốc tế và khu vực. Ông Abdullah Al Jamali tỏ ra khá “lành tính” khi mới chỉ rút 80 thẻ vàng, trung bình 1 thẻ/trận. Đồng thời, ông cũng rút ra đúng 1 thẻ đỏ, tương đương 0,012 thẻ đỏ/trận – con số phản ánh phong cách điều hành điềm tĩnh, kiểm soát bằng uy tín thay vì nặng tay.

Ở các tình huống nhạy cảm trong vòng cấm, trọng tài người Kuwait cũng chỉ thổi 13 quả phạt đền, trung bình 0,16 phạt đền/trận. Thống kê này cho thấy ông không né tránh quyết định lớn, nhưng luôn yêu cầu mức độ rõ ràng cao trước khi đưa ra phán quyết.

Tại U.23 châu Á 2026, ông Abdullah Al Jamali cũng được giao nhiệm vụ, bắt chính 2 trận đấu tại vòng bảng gồm: U.23 Iraq thua U.23 Úc 1–2 (14.1.2026, bảng D) và U.23 Iran hòa U.23 Uzbekistan 0–0 (10.1.2026, bảng C).

Hiểu Minh chấn thương, Lý Đức ‘treo giò’: U.23 Việt Nam gặp khó trước trận với U.23 Hàn Quốc

Hỗ trợ cho trọng tài chính Abdullah Al Jamali ở trận này là hai trợ lý biên gồm ông Ali T. H. A. Jraq (người Kuwait) và ông Nasser Salim Abdullah Ambusaidi (người Oman). Trọng tài thứ tư là ông Alexander George King (Úc) - người bắt chính ở trận bán kết của U.23 Việt Nam và U.23 Trung Quốc.

Trong khi đó, ở phòng VAR, AFC bố trí ông Mohammed Obaid Khadim Mohammed (UAE) làm trọng tài chính, còn trọng tài người Thái Lan, Sivakorn Pu-Udom giữ vai trò trợ lý.

Xem trọn vẹn VCK U23 châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Báo Hàn Quốc: ‘Thật khó tin khi chúng ta gặp U.23 Việt Nam trong hoàn cảnh này'

Truyền thông Hàn Quốc tỏ ra bất ngờ khi U.23 Việt Nam gục ngã trước U.23 Trung Quốc ở bán kết U.23 châu Á 2026. Dù vậy, hành trình của U.23 Việt Nam vẫn được đánh giá tích cực, và giới chuyên môn xứ kim chi đang chờ đợi màn so tài đặc biệt giữa U.23 Việt Nam và U.23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng ba.

Truyền thông Đông Nam Á: ‘U.23 Việt Nam thua nhưng vẫn có quyền ngẩng cao đầu’

Truyền thông Trung Quốc và AFC ca ngợi kỳ tích đội U.23, chỉ bước ngoặt thắng U.23 Việt Nam

