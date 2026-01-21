Truyền thông Đông Nam Á: ‘U.23 Việt Nam thua nhưng vẫn có quyền ngẩng cao đầu’

U.23 Việt Nam vẫn là niềm tự hào lớn của Đông Nam Á

Báo chí Thái Lan nhìn nhận thất bại trước U.23 Trung Quốc không làm lu mờ những gì U.23 Việt Nam đã thể hiện.nhấn mạnh rằng U.23 Việt Nam bước vào bán kết với vị thế không được đánh giá cao hơn các đại diện Đông Á, nhưng vẫn duy trì được sự cạnh tranh, tổ chức lối chơi chặt chẽ và tinh thần không buông xuôi cho đến những thời điểm bất lợi nhất. Theo tờ báo này, việc góp mặt trong top 4 đội mạnh nhất châu Á đã là minh chứng rõ ràng cho sự tiến bộ ổn định của bóng đá trẻ Việt Nam.

Cùng quan điểm, Main Stand cho rằng U.23 Việt Nam đã thể hiện “chất Đông Nam Á” rõ nét nhất tại giải đấu năm nay: giàu năng lượng, kỷ luật và không e ngại đối đầu với các nền bóng đá hàng đầu châu lục. Trang báo Thái Lan đánh giá: "Dù kết quả không như mong muốn, U.23 Việt Nam vẫn cho thấy họ không còn là đội bóng chỉ dự giải để học hỏi, mà đã sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng ở những vòng đấu cao nhất".

U.23 Việt Nam vẫn là đại diện xuất sắc nhất của bóng đá trẻ Đông Nam Á ở sân chơi U.23 ẢNH: TED TRẦN

Trong khi đó, Thailive nhìn nhận hành trình của U.23 Việt Nam là một câu chuyện tích cực đối với bóng đá khu vực. Trang báo này cho rằng những khó khăn về lực lượng, thể lực và sức ép tâm lý ở vòng knock-out không thể phủ nhận tinh thần quả cảm của các cầu thủ U.23 Việt Nam.

"Thầy trò HLV Kim Sang-sik xứng đáng nhận được những lời khen vì họ luôn chiến đấu đến phút cuối, ngay cả khi rơi vào thế bất lợi", Thailive nhấn mạnh.

"Suy cho cùng, U.23 Việt Nam vẫn là đại diện Đông Nam Á duy nhất duy trì được sự hiện diện ổn định ở nhóm đội mạnh châu Á trong nhiều năm gần đây. Nhà vô địch Đông Nam Á không thể tiến đến trận đấu cuối cùng, nâng cao danh hiệu vô địch nhưng U.23 Việt Nam vẫn là đội khiến phần còn lại của châu lục phải dè chừng. Thành tích vào bán kết của U.23 Việt Nam thật sự đã vượt qua giới hạn thông thường của bóng đá trẻ khu vực", trang Ball Thai đánh giá.

Đáng chú ý, truyền thông Indonesia cũng thể hiện sự đồng cảm sâu sắc với U.23 Việt Nam sau trận thua đáng tiếc ở bán kết U.23 châu Á 2026. Seasia Goal gọi thất bại của U.23 Việt Nam là “nỗi đau mang tính danh dự”, khi cho rằng kết quả không phản ánh đầy đủ những nỗ lực mà thầy trò HLV Kim Sang-sik đã cống hiến.

Trang Seasia Goal khẳng định: "U.23 Việt Nam vẫn là niềm tự hào chung của Đông Nam Á và xứng đáng nhận được sự tôn trọng từ toàn khu vực".

Thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn có cơ hội trở về nước với tấm HCĐ ẢNH: TED TRẦN

"Không bước vào chung kết, nhưng U.23 Việt Nam vẫn có quyền ngẩng cao đầu. Hơn thế, họ vẫn còn cơ hội khép lại giải đấu bằng tấm HCĐ. Quan trọng hơn, trong mắt CĐV Đông Nam Á, U.23 Việt Nam đã khẳng định vị thế đầu tàu của bóng đá trẻ khu vực: thi đấu bản lĩnh, không sợ hãi trước các đối thủ lớn và luôn ngẩng cao đầu, dù kết quả cuối cùng có ra sao", Seasia Goal kết luận.