VCK U.23 châu Á 2026

HLV Hàn Quốc đau đớn vì cầu thủ mất tinh thần dẫn đến bại trận, HLV Nhật Bản tuyên bố cứng

Văn Trình
Văn Trình
20/01/2026 22:04 GMT+7

HLV Lee Min-sung đã thẳng thắn thừa nhận những sai lầm đã khiến U.23 Hàn Quốc đánh mất tinh thần và phải trả giá bằng việc thua ở bán kết. Trong khi đó, HLV Ōiwa Gō lại bày tỏ sự hài lòng với bản lĩnh của lứa cầu thủ trẻ U.23 Nhật Bản.

HLV Lee Min-sung: Thủ môn, cầu thủ U.23 Nhật Bản không quá xuất sắc

Ở trận bán kết U.23 châu Á 2026, diễn ra tối 20.1, U.23 Nhật Bản vượt qua U.23 Hàn Quốc 1-0. Kaito Koizumi là cầu thủ ghi bàn duy nhất với pha đệm bóng cận thành ở phút 36. U.23 Nhật Bản cũng trở thành đội đầu tiên góp mặt ở chung kết, còn U.23 Hàn Quốc tiếp tục lỡ hẹn với trận đấu cuối cùng của giải.

Phát biểu sau trận, HLV Lee Min-sung thẳng thắn thừa nhận U.23 Hàn Quốc đã trả giá vì tâm lý thi đấu không tốt trong hiệp 1. “Các cầu thủ của chúng tôi đã chơi khá rụt rè ở hiệp đầu. Việc đánh mất tinh thần sớm khiến trận đấu trở nên rất khó khăn”, nhà cầm quân 52 tuổi chia sẻ.

Theo HLV Lee Min-sung, việc để U.23 Nhật Bản kiểm soát thế trận trong hiệp 1 là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến bàn thua ở phút 36, khi Kaito Koizumi tận dụng pha bóng bật ra trong vòng cấm để ghi bàn duy nhất của trận đấu. “Chúng tôi phòng ngự nhiều hơn trong hiệp một. Sang hiệp hai, đội đã thay đổi cách tiếp cận, chủ động tấn công và chơi tốt hơn”, ông Lee Min-sung nói.

HLV Hàn Quốc đau đớn vì cầu thủ mất tinh thần dẫn đến bại trận, HLV Nhật Bản tuyên bố cứng- Ảnh 1.
HLV Hàn Quốc đau đớn vì cầu thủ mất tinh thần dẫn đến bại trận, HLV Nhật Bản tuyên bố cứng- Ảnh 2.

U.23 Hàn Quốc cùng HLV Lee Min-sung không thể vào chung kết

ẢNH: AFC

Dù vậy, HLV Lee Min-sung không giấu được sự tiếc nuối khi U.23 Hàn Quốc không thể tận dụng thế trận áp đảo trong hiệp 2. HLV Lee Min-sung nhấn mạnh: “Không phải thủ môn hay cầu thủ U.23 Nhật Bản quá xuất sắc, mà chính chúng tôi đã không làm tốt khâu dứt điểm. Trong bóng đá, bạn phải ghi bàn. Chúng tôi cần cải thiện khả năng tấn công và tìm được sự cân bằng tốt hơn giữa phòng ngự và tấn công”.

Về tổng thể giải đấu, HLV Lee Min-sung cho rằng đây là bài học quan trọng cho các cầu thủ trẻ: “Giải đấu đã kết thúc với chúng tôi, nhưng tôi hy vọng các cầu thủ sẽ xem đây là cơ hội để trưởng thành và tích lũy kinh nghiệm cho tương lai”.

Koizumi tỏa sáng, U.23 Nhật Bản vượt Hàn Quốc để vào chung kết U.23 châu Á

HLV U.23 Nhật Bản tuyên bố muốn vô địch

Ở chiều ngược lại, HLV Ōiwa Gō của U.23 Nhật Bản bày tỏ sự hài lòng với tinh thần thi đấu của các học trò, đặc biệt trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt và gió mạnh tại Ả Rập Xê Út. “Trong hoàn cảnh như vậy, tôi nghĩ các cầu thủ đã thi đấu cực kỳ tốt. Ở những giải đấu chất lượng cao, mọi thứ không phải lúc nào cũng diễn ra đúng kế hoạch”, HLV Ōiwa Gō nhận xét.

Nhà cầm quân người Nhật Bản đánh giá cao sự tiến bộ của các học trò, khi U.23 Nhật Bản sử dụng các cầu thủ dưới 21 tuổi nhằm hướng tới mục tiêu Olympic Los Angeles 2028. 

“Chúng tôi đến đây không chỉ để tìm kiếm những chiến thắng trước mắt, mà còn để xây dựng một tập thể đủ bản lĩnh cho tương lai. Việc vào chung kết lần thứ hai liên tiếp là minh chứng cho hướng đi đó”, HLV Ōiwa Gō khẳng định.

HLV Hàn Quốc đau đớn vì cầu thủ mất tinh thần dẫn đến bại trận, HLV Nhật Bản tuyên bố cứng- Ảnh 3.

HLV Ōiwa Gō muốn cùng U.23 Nhật Bản vô địch U.23 châu Á 2026

ẢNH: AFC

HLV Ōiwa Gō cũng không giấu tham vọng đưa U.23 Nhật Bản lên ngôi vô địch giải U.23 châu Á 2026. Nhà cầm quân này tiết lộ ông đã truyền đạt rất rõ ràng thông điệp cho các học trò: “Tôi đã nói với các cầu thủ rằng chúng ta phải giành chức vô địch với đội hình này. Chúng tôi không chỉ nghĩ đến từng trận thắng riêng lẻ, mà muốn xây dựng một tập thể đủ sức giành chiến thắng và chinh phục danh hiệu”.

Xem trọn vẹn VCK U23 châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

