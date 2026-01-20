Thua toàn diện Nhật Bản ở bán kết châu Á, U.23 Hàn Quốc hứng 'bão' chỉ trích

U.23 Hàn Quốc thua kém U.23 Nhật Bản về mọi mặt

Ở trận tứ kết U.23 châu Á 2026 diễn ra tối 20.1, U.23 Hàn Quốc để thua U.23 Nhật Bản 0-1. Kaito Koizumi là cầu thủ ghi bàn duy nhất ở trận này với cú sút dễ dàng ở phút 36. Sau trận đấu, nhiều tờ báo lớn ở Hàn Quốc cho rằng đội bóng trẻ xứ kim chi đã thua toàn diện, từ thế trận, bản lĩnh cho đến cách tổ chức lối chơi, đặc biệt đáng thất vọng khi đối thủ sử dụng lực lượng trẻ hơn tới hai tuổi.

Theo Chosun Sports: “Đây là trận đấu định mệnh mà U.23 Hàn Quốc một lần nữa không thể vượt qua Nhật Bản tại sân chơi châu lục. Sau những thất bại cay đắng trong các lần chạm trán trước đó (chung kết năm 2016, tứ kết năm 2022), đội bóng của HLV Lee Min-sung tiếp tục gục ngã, bất chấp việc được đánh giá cao hơn về kinh nghiệm và độ tuổi trung bình”.

U.23 Hàn Quốc (bìa trái) tiếp tục lỡ hẹn với chung kết U.23 châu Á ẢNH: AFC

Tờ Chosun Sports cũng chỉ ra rằng U.23 Hàn Quốc nhập cuộc với tâm thế thận trọng quá mức, để U.23 Nhật Bản hoàn toàn làm chủ thế trận trong hiệp 1. Lối chơi thụ động khiến đội trẻ Hàn Quốc liên tục rơi vào thế chống đỡ, trong khi hàng công gần như “mất tích”, không tạo được áp lực đủ lớn lên hàng thủ đối phương.

Thống kê trong hiệp 1 phản ánh rõ sự lép vế của U.23 Hàn Quốc: chỉ 1 cú sút so với 10 của Nhật Bản, tỷ lệ kiểm soát bóng cũng thua kém (43% so với 57%). Bàn thua ở phút 36, sau tình huống cố định khi Koizumi Kaito tận dụng pha bóng bật ra từ cú đánh đầu của Shuto Nagano, được Chosun Sports nhận định là “hệ quả tất yếu của thế trận bị ép sân”.

Koizumi tỏa sáng, U.23 Nhật Bản vượt Hàn Quốc để vào chung kết U.23 châu Á

Sang hiệp 2, U.23 Hàn Quốc đẩy cao đội hình, gia tăng pressing và tạo ra một vài cơ hội đáng chú ý, trong đó có cú sút dội cột dọc của Jang Seok-hwan. Tuy nhiên, theo Chosun Sports, đó chỉ là những khoảnh khắc đơn lẻ, thiếu sự liên kết.

“U.23 Hàn Quốc không có đủ kỹ năng cá nhân lẫn sự phối hợp nhịp nhàng để phá vỡ hệ thống phòng ngự kỷ luật của U.23 Nhật Bản”, tờ Chosun Sports bình luận.

Trong khi đó, ký giả trang OSEN tỏ ra gay gắt hơn: “U.23 Hàn Quốc, với tư cách là đội hình đúng độ tuổi, lại để thua trước một tập thể Nhật Bản chủ yếu gồm các cầu thủ U.20. Thậm chí, U.23 Nhật Bản hiện có tới 8 cầu thủ đang là sinh viên. Khoảng cách về trình độ được phơi bày rõ rệt”.

OSEN nhấn mạnh: “Lối chơi thiếu hiệu quả, khả năng dứt điểm kém và quản lý trận đấu yếu là những nguyên nhân chính dẫn đến thất bại xấu hổ của U.23 Hàn Quốc”.

U.23 Hàn Quốc (trái) bất lực trong việc gỡ hòa, phải thua trận 0-1 ẢNH: AFC

OSEN cũng đặt dấu hỏi lớn về cách dùng người và chiến thuật của HLV Lee Min-sung. Việc giữ nguyên đội hình xuất phát từng chơi trước U.23 Úc, tiếp tục sử dụng sơ đồ 4-5-1 (và sau đó là 4-2-3-1), bị cho là thiếu linh hoạt trong bối cảnh U.23 Nhật Bản pressing mạnh và kiểm soát tuyến giữa vượt trội. Dù tung thêm tiền đạo trong hiệp 2, U.23 Hàn Quốc vẫn không thể tạo ra bàn gỡ.

Highlight U.23 Nhật Bản 1-0 U.23 Hàn Quốc: Tấm vé chung kết đầu tiên có chủ

“Hiệp 1 hoàn toàn thuộc về U.23 Nhật Bản, còn hiệp 2 chỉ là nỗ lực trong tuyệt vọng”, OSEN kết luận, đồng thời thẳng thắn thừa nhận: “Một lần nữa, chúng ta lại bị Nhật Bản đánh bại”.

Trang Nate Sports nhận xét: “Thất bại này khiến U.23 Hàn Quốc tiếp tục lỡ hẹn với danh hiệu châu Á kể từ lần đăng quang năm 2020. Đồng thời, trận thua cũng làm dấy lên nhiều nghi vấn về năng lực cạnh tranh thực sự của bóng đá trẻ Hàn Quốc trong bối cảnh các đối thủ như Nhật Bản ngày càng trẻ hóa nhưng vẫn duy trì được chất lượng và bản sắc rõ ràng”.