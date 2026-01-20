U.23 Nhật Bản vs U.23 Hàn Quốc

U.23 Hàn Quốc bước vào trận bán kết với một tâm thế rực lửa, dù con đường tiến sâu ở giải của họ không mấy suôn sẻ. Tuy nhiên, thông điệp mà trợ lý HLV Lee Kyung-soo gửi đi trong buổi họp báo trước trận gặp U.23 Nhật Bản là vô cùng rõ ràng: Hàn Quốc sẽ chơi tấn công!

Hành trình của U.23 Hàn Quốc tại giải đấu năm nay khởi đầu khá chật vật. Họ chỉ thắng 1, hòa 1 và thua 1 ở vòng bảng, và phải nhờ đến việc Lebanon bất ngờ đánh bại Iran mới lách qua khe cửa hẹp. Thế nhưng, U.23 Hàn Quốc đã lột xác hoàn toàn ở tứ kết. Chiến thắng 2-1 trước U.23 Úc là màn trình diễn thuyết phục nhất của họ từ đầu giải, cho thấy sự gắn kết và khả năng tận dụng cơ hội.

Trợ lý HLV Lee Kyung-soo của U.23 Hàn Quốc ẢNH: AFC

Chiến thuật của người Hàn ở trận đấu tới sẽ là khai thác khoảng trống sau lưng hàng thủ Nhật Bản và áp dụng lối đá pressing tầm cao. Với lợi thế về độ tuổi (đội hình gồm nhiều cầu thủ 22 tuổi so với lứa U.20-U.21 của Nhật Bản) và thể lực sung mãn, U.23 Hàn Quốc muốn dùng sức mạnh và tốc độ để bẻ gãy lối chơi kỹ thuật của đối phương.

Ở bên kia chiến tuyến, U.23 Nhật Bản mang đến giải đấu một đội hình rất trẻ, chủ yếu là lứa U.20 và thậm chí có ba cầu thủ 18 tuổi, nhằm hướng tới mục tiêu dài hạn là Olympic 2028. Tuy nhiên, "Samurai xanh" đã chứng minh... tài không đợi tuổi.

U.23 Nhật Bản toàn thắng vòng bảng, ghi 10 bàn và không để thủng lưới bàn nào trước các đối thủ khó chịu như UAE hay Syria. Dù gặp khó khăn trước Jordan ở tứ kết và chỉ đi tiếp nhờ loạt luân lưu, nhưng nền tảng kỹ thuật và khả năng kiểm soát bóng của U.23 Nhật Bản vẫn là vũ khí đáng sợ.

Ngôi sao Ryunosuke Sato của U.23 Nhật Bản ẢNH: AFC

Ngôi sao đáng chú ý nhất của U.23 Nhật Bản là Ryunosuke Sato, tiền vệ 19 tuổi thuộc biên chế FC Tokyo. Với khả năng kiến thiết hàng đầu giải đấu (tạo ra 10 cơ hội), Sato sẽ là "ngòi nổ" mà hàng thủ Hàn Quốc, đặc biệt là trung vệ Lee Hyun-yong, phải chăm sóc kỹ lưỡng. Sato khẳng định dù thích ghi bàn, nhưng anh sẵn sàng chơi đồng đội để đưa U.23 Nhật Bản vào chung kết.

Lịch sử đang gợi nhớ về trận chung kết năm 2016, nơi Nhật Bản đã lội ngược dòng thắng 3-2 sau khi bị Hàn Quốc dẫn trước 2-0. Sự ám ảnh của quá khứ và sự thù địch truyền thống sẽ khiến trận đấu này nóng ngay từ tiếng còi khai cuộc.