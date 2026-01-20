Bảng xếp hạng FIFA mới nhất năm 2026, đội tuyển Việt Nam tốp 20 châu Á: Malaysia bị trừ điểm nên…

Vị trí giúp đội tuyển Việt Nam sẽ đấu League B AFC Nations League

Bảng xếp hạng FIFA đầu năm 2026 không có nhiều biến động, trừ các đội ở khu vực châu Phi vừa thi đấu xong CAN 2025 (Cúp vô địch các quốc gia châu Phi), với đội tuyển Cameroon tăng đến 12 bậc. Trong khi đó, đội vô địch Senegal tăng 5 bậc và á quân Ma Rốc tăng 3 bậc.

Ở khu vực Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam bị ảnh hưởng bởi các đội thi đấu ở CAN 2025, nên bị rớt 1 bậc từ vị trí 107 cuối năm 2025 xuống vị trí 108 đầu năm 2026, nhưng điểm số vẫn được giữ nguyên 1.189,51 điểm.

Đội tuyển Việt Nam sẽ có nhiều mục tiêu quan trọng trong năm 2026, gồm lấy vé dự Asian Cup 2027, bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup và cải thiện vị trí để thi đấu ở hạng League A hoặc B tại AFC Nations League Ảnh: Ngọc Linh

Cùng khu vực, đội tuyển Thái Lan vẫn giữ vị trí thứ 96, trong khi đội tuyển Malaysia chính thức được xác nhận rớt xuống xếp ở vị trí thứ 121, sau khi bị trừ điểm ở 3 trận giao hữu quốc tế vì bị FIFA xử thua cùng tỷ số 0-3 do sử dụng các cầu thủ không hợp lệ thi đấu.

Đội tuyển Indonesia vẫn giữ vị trí thứ 122, sau khi không thi đấu thêm bất cứ trận nào kể từ khi kết thúc vòng loại thứ tư World Cup 2026 khu vực châu Á (thua cả 2 trận trước đội Ả Rập Xê Út và Iraq).

Cho đến nay, vẫn chỉ có 2 đội xếp đầu ở khu vực Đông Nam Á là Thái Lan và đội tuyển Việt Nam tiếp tục duy trì vị trí trong tốp 20 châu Á, lần lượt ở vị trí 16 và 19. Trong khi đội Malaysia và Indonesia xếp vị trí 22 và 23 châu Á.

Đội tuyển Việt Nam và Thái Lan vẫn xếp trong tốp 20 châu Á Ảnh: Ngọc Linh

Trong tương lai gần, khi giải AFC Nations League của châu Á chính thức được tổ chức thi đấu, với vị trí của đội tuyển Việt Nam hiện nay có thể được xếp thi đấu vào nhóm League B. Trong khi đội tuyển Thái Lan có thể nằm nhóm League A, nếu phân hạng 16 đội ở mỗi League dựa theo bảng xếp hạng FIFA, như tiết lộ gần đây của Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), ông Windsor Paul John.

Ông Windsor Paul John cũng cho biết, vào ngày 24.1 tới đây, Ủy ban Thi đấu AFC sẽ có cuộc họp quan trọng. Qua đó, có thể sớm cụ thể hơn thời điểm tổ chức giải AFC Nations League lần đầu tiên.

Trong khi đó, bảng xếp hạng FIFA kế tiếp sẽ được công bố vào ngày 1.4, sau lịch thi đấu FIFA Days trong tháng 3, với đội tuyển Việt Nam sẽ có một trận rất quan trọng đó là gặp đội Malaysia vào ngày 31.3 ở lượt cuối vòng loại Asian Cup 2027.

Trận đấu này có diễn ra hay không sẽ còn tùy thuộc vào phán quyết của Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) về vụ kiện án phạt FIFA của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) hiện nay, dự kiến sẽ được công bố cùng thời điểm.

Phán quyết của CAS cũng dẫn đến án kỷ luật cuối cùng của AFC nếu FAM thua kiện, khi đó đội tuyển Việt Nam không chỉ lấy vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027, mà còn được xử thắng tỷ số 3-0 ở trận thua tỷ số 0-4 ngày 10.6.2025 do đội tuyển Malaysia sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu (nhập tịch lậu).

Điểm số trận đấu này cũng sẽ thay đổi và được cập nhật lại trên bảng xếp hạng FIFA, vì vậy rất hứa hẹn vào bảng xếp hạng FIFA tháng 4 tới, vị trí của đội tuyển Việt Nam sẽ có bước nhảy vọt và tiến sát hơn tốp 100 thế giới.