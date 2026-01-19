U.23 Việt Nam có tỷ lệ thắng áp đảo đội Trung Quốc ở bán kết châu Á

Dự báo của the-AFC.com với U.23 Việt Nam luôn đúng

Ngay từ vòng bảng, những dự báo của the-AFC.com với khả năng gây bất ngờ lớn của U.23 Việt Nam tại vòng chung kết U.23 châu Á 2026 luôn có cơ sở và trên thực tế đã diễn ra đúng như những gì các chuyên gia của cơ quan bóng đá châu Á nhận định.

U.23 Việt Nam kết thúc vòng bảng với thành tích toàn thắng, và là một trong số ít đội để lại dấu ấn lớn nhất với lối chơi đậm chất kỹ thuật, tốc độ và hiệu quả.

U.23 Việt Nam đã thể hiện lối chơi đậm chất kỹ thuật, tốc độ và hiệu quả Ảnh: Ted Trần

Sau vòng bảng, U.23 Việt Nam là 1 trong 3 đội ghi nhiều bàn nhất và để lọt lưới ít nhất, cụ thể là ghi 5 bàn và để lọt lưới chỉ 1 bàn, xếp sau U.23 Nhật Bản ghi 10 bàn và không để lọt lưới bàn nào. Trong khi U.23 Uzbekistan ghi 5 bàn, nhưng để lọt lưới 2 bàn.

Thành tích của U.23 Việt Nam thậm chí còn vượt trội U.23 Hàn Quốc (ghi 4 bàn và lọt lưới cũng 4 bàn), may mắn mới giữ được vé vào tứ kết.

Đây chính là các lý do thuyết phục để người dùng trên the-AFC.com tại vòng tứ kết đã dự đoán U.23 Việt Nam thắng áp đảo đối thủ U.23 UAE với tỷ lệ lên đến 88% gây ngỡ ngàng cho nhiều người.

Thế nhưng, đây là dự báo hoàn toàn chính xác, thầy trò HLV Kim Sang-sik chính là những người đã dẫn dắt cuộc chơi trong cuộc gặp U.23 UAE.

U.23 Việt Nam đã chủ động và kiểm soát thế trận từ sớm, là đội luôn dẫn bàn trước với tỷ số 1-0, 2-1 rồi 3-2 ở hiệp phụ bằng các bàn thắng của Nguyễn Lê Phát, Nguyễn Đình Bắc và Phạm Minh Phúc, để khép lại trận tứ kết với một kết quả hoàn hảo.

Tại bán kết, U.23 Việt Nam gặp U.23 Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên hai đội gặp nhau tại một trận đấu ở vòng knock-out giải U.23 châu Á.

U.23 Việt Nam đầy tự tin đối đầu 3 đối thủ ở khu vực Đông Á tại bán kết U.23 châu Á 2026 Ảnh: Ted Trần

U.23 Trung Quốc trước đó vượt qua U.23 Uzbekistan nhờ loạt sút luân lưu với tỷ số 4-2 sau khi hòa 0-0 trong giờ thi đấu chính thức và hiệp phụ, nhờ áp dụng thành công lối chơi "đổ xe buýt" phòng ngự chặt chẽ suốt trận. Bên cạnh đó cũng là nhờ tài nghệ thủ môn Li Hao thi đấu xuất thần cản phá không dưới 8 bàn thua cả trận để giữ sạch mành lưới nhà.

Mặc dù vậy, lối chơi này không thực sự thuyết phục người dùng trên the-AFC.com, khi họ đánh giá U.23 Trung Quốc chỉ có 6% thắng U.23 Việt Nam ở bán kết. Tính từ vòng bảng, U.23 Trung Quốc mới ghi chỉ 1 bàn, và chỉ thắng đúng 1 trận trong giờ thi đấu chính thức (trận thắng U.23 Úc tỷ số 1-0), còn lại hòa 3 trận cùng tỷ số 0-0, trong đó có trận tứ kết, nhưng thắng U.23 Uzbekistan sau loạt sút luân lưu.

Theo CNN Indonesia: "U.23 Việt Nam trở thành đại diện cực kỳ thú vị và đáng được ủng hộ, khi là đội duy nhất ở khu vực Đông Nam Á đang đối đầu với 3 đội ở khu vực Đông Á trong cuộc đua vô địch U.23 châu Á 2026. U.23 Việt Nam đã chứng minh khả năng xuất sắc của mình và đủ năng lực đối đầu sòng phẳng với mọi đối thủ mạnh nhất châu lục.

Thành tích của họ đã đánh bại đến 3 đối thủ ở khu vực Tây Á gồm U.23 Ả Rập Xê Út, Jordan và UAE khi trên đường tiến vào trận bán kết thật đáng nể. Tuy nhiên, ở bán kết, U.23 Việt Nam gặp U.23 Trung Quốc, rõ ràng đây không phải là đối thủ dễ chơi. Thế nhưng, nếu thầy trò HLV Kim Sang-sik tiếp tục thể hiện tốt khả năng của mình, họ có đủ mọi năng lực để đánh bại đối thủ và giành quyền vào trận chung kết U.23 châu Á một lần nữa".

Bên cạnh trận bán kết giữa U.23 Việt Nam được dự báo thắng áp đảo U.23 Trung Quốc, trận bán kết còn lại (lúc 18 giờ 30 ngày 20.1), đội U.23 Nhật Bản được dự báo có tỷ lệ thắng lên đến 85% trước U.23 Hàn Quốc (chỉ có 15% thắng trận).



