Lịch thi đấu và kênh phát sóng mới nhất U.23 Việt Nam - U.23 Trung Quốc: Bán kết cực hay

U.23 Việt Nam sẽ đối đầu U.23 Trung Quốc ở trận bán kết giải U.23 châu Á 2026, diễn ra vào lúc 22 giờ 30 phút ngày 20.1 (theo giờ Việt Nam) trên sân Hoàng tử Abdullah Al-Faisal, tại TP.Jeddah, Ả Rập Xê Út.

Cuộc so tài này được đánh giá là cân bằng, khi cả 2 đội đều thể hiện những điểm mạnh riêng trong hành trình đã qua tại giải.

Lịch thi đấu và kênh phát sóng trận bán kết giữa U.23 Việt Nam và U.23 Trung Quốc

U.23 Trung Quốc chơi an toàn, U.23 Việt Nam đồng đều hơn ở các tuyến

U.23 Trung Quốc theo đuổi lối chơi thiên về sự chắc chắn và toan tính. Thách thức lớn nhất với thầy trò HLV Kim Sang-sik nằm ở việc tìm ra cách tiếp cận hiệu quả trước hệ thống phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của đối thủ, đội từng cầm chân U.23 Uzbekistan suốt 120 phút dù gần như không tạo ra sức ép đáng kể lên khung thành đối phương.

Điểm tựa lớn nhất của U.23 Trung Quốc tại giải đấu năm nay chính là thủ môn Li Hao. Người gác đền này liên tục tỏa sáng với những pha cản phá quyết định, góp phần giúp U.23 Trung Quốc giữ sạch lưới từ đầu giải, dù hàng công mới chỉ ghi được 1 bàn thắng.

HLV Kim Sang-sik: 'Tôi tin rằng bóng đá Việt Nam đã đạt đến một tiêu chuẩn rất cao'

Trong khi đó, con đường đi đến bán kết của đội tuyển U.23 Việt Nam tại giải U.23 châu Á 2026 đang cho thấy sự thuyết phục rõ rệt. Sau 4 trận đã đấu, U.23 Việt Nam toàn thắng, ghi 8 bàn và chỉ để lọt lưới 3 lần. Những thống kê này cho thấy sự ổn định trong lối chơi, hiệu quả ở mặt trận tấn công và sự đồng đều ở các tuyến.

Để giành quyền đi tiếp, U.23 Việt Nam sẽ cần sự kiên nhẫn, đa dạng trong cách tiếp cận và khả năng tận dụng cơ hội trước một đối thủ sẵn sàng kéo trận đấu vào thế giằng co.

Trước đó cùng ngày, trận bán kết còn lại giữa đội tuyển U.23 Hàn Quốc và đội tuyển U.23 Nhật Bản sẽ diễn ra lúc 18 giờ 30 phút.

Cả 2 trận bán kết giải U.23 châu Á 2026 sẽ được truyền hình trực tiếp trên các nền tảng TV360, VTV5, VTV Cần Thơ, VTVgo và HTV Thể thao. Cùng theo dõi và cổ vũ cho U.23 Việt Nam bước vào chung kết U.23 châu Á 2026, tiếp lửa cho thầy trò HLV Kim Sang-sik để một lần nữa tấm vé chung kết gọi tên bóng đá trẻ Việt Nam.