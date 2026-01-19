Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu và kênh phát sóng mới nhất U.23 Việt Nam - U.23 Trung Quốc: Bán kết cực hay

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
19/01/2026 00:00 GMT+7

U.23 Việt Nam sẽ gặp U.23 Trung Quốc ở bán kết giải U.23 châu Á 2026 vào ngày 20.1 và khán giả sẽ có nhiều kênh để lựa chọn theo dõi, cổ vũ cho thầy trò HLV Kim Sang-sik.

U.23 Việt Nam sẽ đối đầu U.23 Trung Quốc ở trận bán kết giải U.23 châu Á 2026, diễn ra vào lúc 22 giờ 30 phút ngày 20.1 (theo giờ Việt Nam) trên sân Hoàng tử Abdullah Al-Faisal, tại TP.Jeddah, Ả Rập Xê Út.

Cuộc so tài này được đánh giá là cân bằng, khi cả 2 đội đều thể hiện những điểm mạnh riêng trong hành trình đã qua tại giải.

Lịch thi đấu và kênh phát sóng mới nhất U.23 Việt Nam - U.23 Trung Quốc: Bán kết cực hay- Ảnh 1.

Lịch thi đấu và kênh phát sóng trận bán kết giữa U.23 Việt Nam và U.23 Trung Quốc

U.23 Trung Quốc chơi an toàn, U.23 Việt Nam đồng đều hơn ở các tuyến

U.23 Trung Quốc theo đuổi lối chơi thiên về sự chắc chắn và toan tính. Thách thức lớn nhất với thầy trò HLV Kim Sang-sik nằm ở việc tìm ra cách tiếp cận hiệu quả trước hệ thống phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của đối thủ, đội từng cầm chân U.23 Uzbekistan suốt 120 phút dù gần như không tạo ra sức ép đáng kể lên khung thành đối phương.

Điểm tựa lớn nhất của U.23 Trung Quốc tại giải đấu năm nay chính là thủ môn Li Hao. Người gác đền này liên tục tỏa sáng với những pha cản phá quyết định, góp phần giúp U.23 Trung Quốc giữ sạch lưới từ đầu giải, dù hàng công mới chỉ ghi được 1 bàn thắng.

HLV Kim Sang-sik: 'Tôi tin rằng bóng đá Việt Nam đã đạt đến một tiêu chuẩn rất cao'

Trong khi đó, con đường đi đến bán kết của đội tuyển U.23 Việt Nam tại giải U.23 châu Á 2026 đang cho thấy sự thuyết phục rõ rệt. Sau 4 trận đã đấu, U.23 Việt Nam toàn thắng, ghi 8 bàn và chỉ để lọt lưới 3 lần. Những thống kê này cho thấy sự ổn định trong lối chơi, hiệu quả ở mặt trận tấn công và sự đồng đều ở các tuyến.

Để giành quyền đi tiếp, U.23 Việt Nam sẽ cần sự kiên nhẫn, đa dạng trong cách tiếp cận và khả năng tận dụng cơ hội trước một đối thủ sẵn sàng kéo trận đấu vào thế giằng co.

Trước đó cùng ngày, trận bán kết còn lại giữa đội tuyển U.23 Hàn Quốc và đội tuyển U.23 Nhật Bản sẽ diễn ra lúc 18 giờ 30 phút.

Cả 2 trận bán kết giải U.23 châu Á 2026 sẽ được truyền hình trực tiếp trên các nền tảng TV360, VTV5, VTV Cần Thơ, VTVgo và HTV Thể thao. Cùng theo dõi và cổ vũ cho U.23 Việt Nam bước vào chung kết U.23 châu Á 2026, tiếp lửa cho thầy trò HLV Kim Sang-sik để một lần nữa tấm vé chung kết gọi tên bóng đá trẻ Việt Nam.

Xem trọn vẹn VCK U23 châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Tin liên quan

Háo hức gặp U.23 Trung Quốc, Việt Nam sẽ biết cách vượt qua 'Vạn lý trường thành'

Háo hức gặp U.23 Trung Quốc, Việt Nam sẽ biết cách vượt qua 'Vạn lý trường thành'

U.23 Trung Quốc là đối thủ không hề dễ chơi ở trận bán kết giải U.23 châu Á năm 2026. Nhưng thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ biết tiếp tục phát huy nguồn cảm hứng bất tận để đạt mục tiêu vào chung kết.

Lê Phát: Từ tấm 'vé vớt' đến người hùng U.23 Việt Nam, nhân tố bùng nổ trận Trung Quốc?

Báo Hàn Quốc muốn HLV Kim Sang-sik đấu trí đồng hương Lee Min-sung ở chung kết U.23 châu Á

Khám phá thêm chủ đề

U.23 Việt Nam U.23 Trung Quốc U.23 châu Á 2026 Bán kết U.23 Nhật Bản U.23 Hàn Quốc lịch thi đấu Kênh phát sóng TV360
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận