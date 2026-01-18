Lê Phát: Từ tấm 'vé vớt' đến người hùng U.23 Việt Nam, nhân tố bùng nổ trận Trung Quốc?

Suýt phải làm khán giả

Trong giai đoạn thành công của đội U.23 Việt Nam với các thành tích: vô địch U.23 Đông Nam Á, giành vé dự VCK U.23 châu Á 2026 và đoạt HCV SEA Games 33, Lê Phát không phải nhân tố chính. Anh chỉ được HLV Kim Sang-sik triệu tập lên đội U.23 Việt Nam để dự kỳ đại hội trên đất Thái Lan, ra sân trong vài phút ngắn ngủi ở trận gặp Lào. Phần còn lại của giải, anh ngồi ngoài và chăm chỉ tập luyện, học hỏi kinh nghiệm từ đàn anh.

Với HLV Kim Sang-sik, Lê Phát là "của để dành". Vì thế, khi Vĩ Hào mang đến những tín hiệu tích cực, nhà cầm quân người Hàn Quốc dự định gạch tên "em út" của đội U.23 Việt Nam. Trong danh sách 23 tuyển thủ ban đầu gửi lên Liên đoàn Bóng đá châu Á, Lê Phát không góp mặt. Nhưng sau trận giao hữu với Syria trên đất Qatar, Vĩ Hào dính chấn thương (bị đối thủ phạm lỗi) và không thể tiếp tục thi đấu, tiền đạo của CLB Ninh Bình trở thành người được chọn. Và dường như "định mệnh" đã sắp đặt, ở trận giao hữu đó, Lê Phát là người ghi bàn duy nhất cho đội U.23 Việt Nam.

Lê Phát thi đấu quá tượng ở tuổi 19 ẢNH: TED TRẦN

HLV Kim Sang-sik gây bất ngờ

Với việc chỉ góp mặt ở VCK U.23 châu Á 2026 vào phút chót, Lê Phát lại được xếp đá chính ở trận gặp Jordan. Đó là quyết định khiến rất nhiều người bất ngờ của HLV Kim Sang-sik bởi trong tay ông vẫn còn nhiều tiền đạo kinh nghiệm hơn là Lê Viktor, Ngọc Mỹ hay thậm chí là Văn Thuận. Anh chưa lập tức góp dấu giày vào bàn thắng của đội U.23 VN, nhưng cũng kịp gây ấn tượng bằng các pha xử lý bóng cực kỳ tự tin trong phạm vi hẹp và tranh chấp tay đôi cũng rất quyết liệt. Đến cuộc đối đầu Kyrgyzstan, anh mang về cho đội U.23 VN quả phạt đền khi có pha tranh cướp bóng nhanh chân, khiến đối thủ phạm lỗi trong vòng cấm.

Và cuối cùng, khoảnh khắc Lê Phát tự điền tên mình lên bảng điện tử cũng đến. Ở trận tứ kết với UAE, anh được xếp đá chính, ghi bàn giúp đội U.23 Việt Nam vươn lên dẫn trước. Đó là cú đệm bóng cận thành trông có vẻ đơn giản, nhưng trước đó, Lê Phát đã di chuyển, chọn vị trí thông minh để tạo ra điểm cắt. Ngoài pha lập công này, anh còn gây ấn tượng với nhiều tình huống xử lý bóng tốt và khả năng hỗ trợ phòng ngự tuyệt vời.

Chứng kiến màn trình diễn của cậu học trò cũ, HLV, cựu tuyển thủ Nguyễn Tuấn Phong không giấu nổi sự tự hào. Ông chia sẻ với PV Thanh Niên: "Thực sự tôi không bất ngờ nhiều khi Lê Phát tỏa sáng. Cậu ấy từng đá giải U.21 quốc gia khi mới 16 tuổi nhưng vẫn chơi rất tự tin. Ở V-League mùa này, Phát chơi vài trận cho CLB Ninh Bình, cũng rất bản lĩnh. Phát có phong cách thi đấu hiện đại, các động tác xử lý thông minh, đi bóng tự tin, cài người khôn khéo và rất khó mất bóng. Cậu ấy không biết sợ, chơi bóng già dặn, chủ động giảm nhịp hoặc tăng tốc rất hợp lý. Tôi tin Lê Phát vẫn còn tiến xa hơn rất nhiều".

Ở trận bán kết gặp U.23 Trung Quốc ngày 20.1 tới, biết đâu Lê Phát lại được đá chính và sẽ trở thành con bài chiến lược của thầy Kim?



