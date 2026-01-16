U.23 Việt Nam nhân sự cực sốc đấu U.23 UAE: Đình Bắc dự bị, Lê Phát và Lê Viktor đá chính

Lực lượng mạnh nhất của U.23 Việt Nam

HLV Kim Sang-sik đã chốt xong đội hình chính thức của U.23 Việt Nam ở cuộc chạm trán U.23 UAE, diễn ra lúc 22 giờ 30 hôm nay (16.1) trong khuôn khổ tứ kết U.23 châu Á 2026.

Sau khi sạch lưới 9 trong 14 trận gần nhất, đặc biệt với màn thể hiện xuất sắc ở lượt cuối vòng bảng trước U.23 Ả Rập Xê Út (5 pha cứu thua), thủ môn Trần Trung Kiên tiếp tục được ông Kim tín nhiệm giao suất bắt chính.

Bộ ba trung vệ không thay đổi, với Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Nhật Minh và Phạm Lý Đức. Đây là công thức "bất biến" của HLV Kim Sang-sik.

Danh sách U.23 Việt Nam và UAE

U.23 Việt Nam sẵn sàng cho trận tứ kết với U.23 UAE ẢNH: TED TRẦN TV

Tuyến tiền vệ bao gồm hai chân chạy biên Khuất Văn Khang (trái) và Phạm Minh Phúc (phải). Cả hai đều giàu thể lực để lên công về thủ, và đã chơi ổn định ở các trận vừa qua khi góp sức cho cả hàng thủ lẫn hàng công. Hai tiền vệ trung tâm vẫn là cái tên quen thuộc, Nguyễn Xuân Bắc và Nguyễn Thái Sơn.

Trên hàng tiền đạo, Nguyễn Ngọc Mỹ đá trung phong, hỗ trợ cho anh là Nguyễn Lê Phát và Lê Viktor. Như vậy, ông Kim lại sử dụng bộ ba tấn công mang đến nét thú vị, nhằm giải mã hàng thủ U.23 UAE.

Xuyên suốt chiều dài lịch sử, bóng đá Việt Nam lép vế trước UAE ở giải trẻ với 8 trận không thắng (hòa 4, thua 4). 2 trận gần nhất, U.23 Việt Nam toàn thua U.23 UAE (0-4 và 0-3).

Tuy nhiên, U.23 Việt Nam có cơ hội đảo chiều lịch sử. Thầy trò Kim Sang-sik đã toàn thắng 3 trận vòng bảng, lần lượt trước U.23 Jordan (2-0), U.23 Kyrgyzstan (2-1) và U.23 Ả Rập Xê Út (1-0).

U.23 Việt Nam đang trình diễn lối đá tự tin, mạch lạc, sẵn sàng pressing tầm cao và đôi công với các đối thủ mạnh.

HLV Kim Sang-sik cùng học trò quyết thắng

HLV Kim Sang-sik chia sẻ trước trận: "9 điểm từ ba trận toàn thắng là phần thưởng cho nỗ lực, sự tận hiến của các cầu thủ. Và với những gì đã thể hiện, U.23 Việt Nam đã chứng minh năng lực vượt tầm Đông Nam Á, vươn lên trình độ châu lục.

Nhưng vào tứ kết không phải là đích đến sau cùng, vì U.23 Việt Nam vẫn còn rất nhiều khát khao và mục tiêu xa hơn. Ưu tiên số một lúc này của chúng tôi là chuẩn bị kỹ lưỡng để thắng tiếp trận gặp U.23 UAE".

Trong khi đó, HLV Marcelo Broli của U.23 UAE thận trọng, với phát biểu đánh giá cao năng lực của đối thủ.

HLV Marcelo Broli khẳng định: "U.23 Việt Nam có phong độ cao. Họ chắc chắn, ổn định, phòng ngự chặt chẽ, chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công (và ngược lại rất tốt). U.23 Việt Nam cũng có các phương án phản công hiệu quả".

Tuy nhiên, nhà cầm quân người Uruguay nhấn mạnh U.23 UAE đã có giải pháp để khắc chế, sau khi ông cùng toàn đội nghiên cứu kỹ băng hình lối đá của đối thủ: "U.23 UAE quyết tâm vượt qua thử thách này để vào bán kết".

U.23 UAE đứng nhì bảng B với 4 điểm sau 3 trận: thắng U.23 Qatar 2-0, hòa U.23 Syria 1-1 và thua U.23 Nhật Bản 0-3.

U.23 UAE được bổ sung các cầu thủ nhập tịch, trong đó có tiền đạo Junior Ndiaye (gốc Pháp - Senegal) từng khoác áo U.17 Pháp, nhưng đã chọn thi đấu cho UAE. Ndiaye có tốc độ, sức càn lướt và khả năng độc lập tác chiến ấn tượng.

Ở hàng thủ, hậu vệ trái Richard Akonnor (gốc Ghana) là ngôi sao sáng nhất, được định giá gần 1 triệu euro.