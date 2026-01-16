Đồng đội cũ của Lý Đức: 'U.23 Việt Nam sẽ thắng U.23 UAE 2-0'

Đồng đội Lý Đức tin U.23 Việt Nam thắng thuyết phục

Trường CĐ FPT Polytechnic đang gây ấn tượng ở vòng loại phía bắc TNSV THACO cup 2026, khi lấy trọn vẹn 6 điểm sau 2 trận đầu nhóm B để gần như chắc chắn đoạt vé đến vòng chung kết.

Cụ thể, Trường CĐ FPT Polytechnic đã thắng Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội (3-2) trong ngày ra quân, rồi tiếp tục đả bại Trường ĐH Công nghệ Đông Á (4-1) ở trận thứ hai để xây chắc ngôi đầu. Nếu không thua lượt cuối, Trường CĐ FPT Polytechnic sẽ vượt vòng loại.

Trong đội hình đầy tài năng và triển vọng của HLV Trần Hữu Đông Triều ở Trường CĐ FPT Polytechnic, có một gương mặt đặc biệt, đó là tiền vệ Nguyễn Tấn Đạt. Cầu thủ sinh năm 2003 đang là sinh viên năm hai ngành Thiết kế đồ họa.

Nguyễn Tấn Đạt (áo cam) trong màu áo Trường CĐ FPT Polytechnic ẢNH: TUẤN MINH

Trưởng thành từ Học viện Nutifood JMG, Tấn Đạt từng ăn tập dưới sự chỉ đạo của HLV Guillaume Graechen, người từng kiến thiết nên "thế hệ vàng" HAGL với Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Thanh, hay có cả Đông Triều, người hiện tại đang huấn luyện Tấn Đạt tại Trường CĐ FPT Polytechnic.

Sinh năm 2003, Tấn Đạt chính là đồng đội cũ của trung vệ Phạm Lý Đức tại Nutifood JMG. Cả hai sát cánh trong màu áo tuyển trẻ, trước khi rẽ hướng con đường riêng.

Lý Đức gia nhập HAGL, đoạt suất đá chính ngay mùa đầu lên V-League, rồi chuyển sang CLB Công an Hà Nội và trở thành trụ cột U.23 Việt Nam. Trong khi đó, Tấn Đạt gác lại bóng đá chuyên nghiệp để chọn con đường học tập, nhưng vẫn nuôi đam mê sân cỏ khi đá cho đội tuyển trường nơi anh theo học.

"Lý Đức vui tính, hoạt bát và hòa đồng với anh em vô cùng. Lý Đức luôn toát ra nguồn năng lượng gần gũi và tích cực, mang tới niềm vui cho tập thể", Tấn Đạt chia sẻ về đồng đội cũ. Còn với thầy "Giôm", tiền vệ sinh năm 2003 nói rằng ông là người khắt khe, kỷ luật trên sân, nhưng lại gần gũi và tâm huyết với học trò.

"Thầy Giôm đã dặn dò, chỉ bảo tôi rất nhiều. Đến giờ thầy Triều cũng vậy", Tấn Đạt khẳng định.

Tấn Đạt cùng đồng đội gần như chắc chắn có vé đến vòng chung kết TNSV THACO cup 2026 ẢNH: PHƯƠNG THÚY

Số 8 của Trường CĐ FPT Polytechnic cũng khẳng định: "Tôi luôn dõi theo hành trình của U.23 Việt Nam nói chung và Lý Đức nói riêng. U.23 Việt Nam đang chơi rất hay. Hy vọng đội sẽ tiến xa".

U.23 Việt Nam sẽ đối đầu U.23 UAE ở tứ kết U.23 châu Á 2026, diễn ra lúc 22 giờ 30 hôm nay (16.1). Theo Tấn Đạt, U.23 Việt Nam sẽ thắng U.23 UAE 2-0. "U.23 Việt Nam sẽ vào bán kết nhờ bàn thắng của Lê Văn Thuận", tiền vệ mang áo số 8 của Trường CĐ FPT Polytechnic dự đoán.

HLV Đông Triều: Trường CĐ FPT Polytechnic vẫn phải tiến bộ hơn nữa

Tại vòng loại phía bắc TNSV THACO cup 2026, Trường CĐ FPT Polytechnic là tập thể đang gây ấn tượng bậc nhất với thành tích toàn thắng cả hai trận.

Tuy nhiên, HLV Trần Hữu Đông Triều chưa hài lòng 100%. "Vẫn còn những điểm các bạn cần cải thiện. Ở bóng đá sinh viên, sẽ có những lúc các bạn đá chưa tốt, không giữ được nhịp. Quan trọng là toàn đội cố gắng hết sức, giữ được tinh thần chiến đấu", Đông Triều nói.

Theo cựu trung vệ sinh năm 1995 của HAGL, đội bóng Trường CĐ FPT Polytechnic cần cải thiện thêm thể lực để tiến xa.

HLV Trần Hữu Đông Triều ẢNH: TUẤN MINH

"Khâu thể lực là thứ dễ thấy nhất, sau đó đến những chi tiết trong lối chơi. Trường CĐ FPT Polytechnic gồm nhiều cầu thủ trên cả nước tập hợp về đây để cùng tập luyện, thi đấu chuẩn bị cho giải đấu của Báo Thanh Niên. Ban huấn luyện đang nỗ lực để làm nhuyễn lối chơi, giúp cầu thủ hiểu nhau, đá nhịp nhàng và ăn ý hơn.

Đến nay, có thể nói Trường CĐ FPT Polytechnic đã có 75% cơ hội đến vòng chung kết rồi. Chúng tôi tôn trọng mọi đối thủ và sẽ dốc sức cho trận hạ màn gặp Học viện Ngân hàng. Nếu vượt vòng loại, toàn đội sẽ tiếp tục tập luyện, cải thiện lối chơi để sẵn sàng cho thử thách ở vòng chung kết", HLV Đông Triều chia sẻ.