Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Thanh Niên Sinh viên
Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO

Live ĐH Phenikaa - Trường ĐH Thủy lợi: Vé sớm cho chủ nhà?

Hồng Nam - Lĩnh Nam
15/01/2026 12:47 GMT+7

Nếu đánh bại ĐH Phenikaa ở trận đấu diễn ra lúc 14 giờ hôm nay (15.1), Trường ĐH Thủy lợi sẽ đoạt tấm vé dự vòng chung kết giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup)

Tin mới nhất Tin cũ nhất

* Nhận định trận đấu 

Trường ĐH Thủy lợi có khởi đầu thuận lợi ở nhóm A vòng loại phía bắc TNSV THACO cup, khi đánh bại ĐH Công nghiệp Hà Nội với tỷ số thuyết phục 2-0. Dù đã "thay máu" một số vị trí, nhưng đội bóng của HLV Vũ Văn Trung vẫn đảm bảo được tính kế thừa, liên tục trong lối chơi.

"Các thế hệ dạn dày như Hoàng Danh, Đức Hoan đang đóng vai trò đầu tàu để dẫn dắt, làm gương cho các cầu thủ trẻ", HLV Vũ Văn Trung khẳng định. Nhờ sự mới mẻ của lứa mới đan xen kinh nghiệm lứa cũ, Trường ĐH Thủy lợi là tập thể hài hòa, uyển chuyển giữa công và thủ, với khả năng ban bật nhuyễn, pressing bài bản hiếm có trong làng bóng đá sinh viên.

ĐH Phenikaa - Trường ĐH Thủy lợi: Vé sớm cho chủ nhà? - Ảnh 1.

Trường ĐH Thủy lợi (áo đỏ) đủ sức thắng ĐH Phenikaa để trở thành đại diện miền Bắc đầu tiên đoạt vé đến VCK TNSV THACO cup 2026

ẢNH: TUẤN MINH

Với sức mạnh áp đảo so với các đội nhóm A, Trường ĐH Thủy lợi đang có hành trình vòng loại thuận lợi. Thậm chí, vé dự vòng chung kết sẽ thuộc về chủ nhà vòng loại phía bắc ngay trong chiều nay (15.1), nếu Trường ĐH Thủy lợi đánh bại ĐH Phenikaa.

Đó là mục tiêu trong tầm tay Trường ĐH Thủy lợi. Bởi ĐH Phenikaa dù đã có lần thứ hai dự vòng loại TNSV THACO cup, nhưng vẫn là tập thể còn non kinh nghiệm, với các cầu thủ được huấn luyện bài bản cho sân 7, hơn là sân 11. Tất nhiên, ĐH Phenikaa vẫn là tập thể kiên cường, phòng ngự ổn định khi đã giữ sạch lưới 2 trong 3 trận gần nhất tại TNSV THACO cup. Ở lượt ra quân, đội bóng này cũng hòa 0-0 trước Trường ĐH Đại Nam. Song, điểm yếu của ĐH Phenikaa nằm ở khả năng tấn công, khi các mũi nhọn không nổi trội ở khả năng phối hợp để mở ra khoảng trống.

Với tuyến tiền vệ, tiền đạo không mạnh, ĐH Phenikaa khó tránh cảnh bị chủ nhà Trường ĐH Thủy lợi dồn ép ở trận đấu chiều nay. Nếu không phòng ngự với 100% khả năng, ĐH Phenikaa khó bảo toàn mành lưới.

Trường ĐH Thủy lợi chỉ còn cách vòng chung kết một chiến thắng nữa. Thầy trò HLV Vũ Văn Trung sẽ không để lỡ thời cơ. 

ĐH Phenikaa - Trường ĐH Thủy lợi: Vé sớm cho chủ nhà? - Ảnh 2.

 

Tin liên quan

Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa 5-1 Trường ĐH Phương Đông: Sức mạnh của nhà vô địch

Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa 5-1 Trường ĐH Phương Đông: Sức mạnh của nhà vô địch

Dù khởi đầu chậm khi để Trường ĐH Phương Đông cầm hòa 1-1 trong hiệp 1, nhưng Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa đã ghi liền 4 bàn ở nửa sau trận đấu để khép lại màn ra quân tưng bừng tại nhóm C vòng loại phía bắc giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup).

‘Thầy’ Đông Triều ghi dấu ấn

ĐH Kinh tế quốc dân 1-1 Trường ĐH Hàng hải Việt Nam: Phung phí cơ hội

Khám phá thêm chủ đề

Trường ĐH Thủy lợi ĐH Phenikaa giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam tnsv thaco cup
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận