* Nhận định trận đấu

Trường ĐH Thủy lợi có khởi đầu thuận lợi ở nhóm A vòng loại phía bắc TNSV THACO cup, khi đánh bại ĐH Công nghiệp Hà Nội với tỷ số thuyết phục 2-0. Dù đã "thay máu" một số vị trí, nhưng đội bóng của HLV Vũ Văn Trung vẫn đảm bảo được tính kế thừa, liên tục trong lối chơi.

"Các thế hệ dạn dày như Hoàng Danh, Đức Hoan đang đóng vai trò đầu tàu để dẫn dắt, làm gương cho các cầu thủ trẻ", HLV Vũ Văn Trung khẳng định. Nhờ sự mới mẻ của lứa mới đan xen kinh nghiệm lứa cũ, Trường ĐH Thủy lợi là tập thể hài hòa, uyển chuyển giữa công và thủ, với khả năng ban bật nhuyễn, pressing bài bản hiếm có trong làng bóng đá sinh viên.

Trường ĐH Thủy lợi (áo đỏ) đủ sức thắng ĐH Phenikaa để trở thành đại diện miền Bắc đầu tiên đoạt vé đến VCK TNSV THACO cup 2026 ẢNH: TUẤN MINH

Với sức mạnh áp đảo so với các đội nhóm A, Trường ĐH Thủy lợi đang có hành trình vòng loại thuận lợi. Thậm chí, vé dự vòng chung kết sẽ thuộc về chủ nhà vòng loại phía bắc ngay trong chiều nay (15.1), nếu Trường ĐH Thủy lợi đánh bại ĐH Phenikaa.

Đó là mục tiêu trong tầm tay Trường ĐH Thủy lợi. Bởi ĐH Phenikaa dù đã có lần thứ hai dự vòng loại TNSV THACO cup, nhưng vẫn là tập thể còn non kinh nghiệm, với các cầu thủ được huấn luyện bài bản cho sân 7, hơn là sân 11. Tất nhiên, ĐH Phenikaa vẫn là tập thể kiên cường, phòng ngự ổn định khi đã giữ sạch lưới 2 trong 3 trận gần nhất tại TNSV THACO cup. Ở lượt ra quân, đội bóng này cũng hòa 0-0 trước Trường ĐH Đại Nam. Song, điểm yếu của ĐH Phenikaa nằm ở khả năng tấn công, khi các mũi nhọn không nổi trội ở khả năng phối hợp để mở ra khoảng trống.

Với tuyến tiền vệ, tiền đạo không mạnh, ĐH Phenikaa khó tránh cảnh bị chủ nhà Trường ĐH Thủy lợi dồn ép ở trận đấu chiều nay. Nếu không phòng ngự với 100% khả năng, ĐH Phenikaa khó bảo toàn mành lưới.

Trường ĐH Thủy lợi chỉ còn cách vòng chung kết một chiến thắng nữa. Thầy trò HLV Vũ Văn Trung sẽ không để lỡ thời cơ.