* Nhận định trước trận

Hành trình ở nhóm A vòng loại phía bắc giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup) của ĐH Công nghiệp Hà Nội và Trường ĐH Đại Nam đều đang diễn ra đầy chông gai.

ĐH Công nghiệp Hà Nội dù chơi đầy cố gắng, song vẫn thua 0-2 tâm phục khẩu phục trước chủ nhà Trường ĐH Thủy lợi ở trận ra quân. Trước đối thủ mạnh vượt trội, đội ĐH Công nghiệp Hà Nội không còn thể hiện được hình ảnh chắc chắn, kiên trì như mùa trước, mà nhanh chóng mắc sai lầm trước áp lực.

ĐH Công nghiệp Hà Nội (áo trắng) thua chủ nhà Trường ĐH Thủy lợi ở trận ra quân ẢNH: TUẤN MINH

Tuy nhiên, việc "nóng máy" chậm và để thua trước sức ép khủng khiếp của Trường ĐH Thủy lợi là chuyện bình thường. ĐH Công nghiệp Hà Nội đang đứng cuối nhóm A, nhưng so với cả hai đối thủ còn lại như Trường ĐH Đại Nam hay ĐH Phenikaa, thầy trò HLV Nguyễn Đình Đoàn vẫn mạnh hơn.

Trường ĐH Đại Nam đã đánh rơi chiến thắng đáng tiếc trong trận ra quân, khi để hòa 0-0 trước ĐH Phenikaa. Được đánh giá nhỉnh hơn nhờ kinh nghiệm dạn dày tại vòng loại phía bắc TNSV THACO cup, nhưng học trò HLV Nguyễn Trung Thành bế tắc trước hàng thủ kỷ luật của ĐH Phenikaa. Khi có cơ hội, Trường ĐH Đại Nam cũng không tận dụng được, khi thường bị cuống ở những pha xử lý cuối. Thậm chí, trong 10 phút cuối trận, ĐH Phenikaa còn ép ngược lại và suýt thắng.

Khi đã ở thế "chân tường", cả hai đội phải bung hết sức ở trận đấu diễn ra lúc 9 giờ hôm nay (15.1). Với thực lực nhỉnh hơn, ĐH Công nghiệp Hà Nội đủ sức lấy trọn 3 điểm.