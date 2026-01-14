Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO

Live Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa - Trường ĐH Phương Đông: Nhà vô địch thị uy sức mạnh

Hồng Nam - Lĩnh Nam
14/01/2026 08:00 GMT+7

Cuộc so tài Trường ĐH Phương Đông lúc 9 giờ hôm nay (14.1) là thử thách nhẹ nhàng cho Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa trên hành trình bảo vệ ngôi vô địch tại giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup).

* Nhận định trận đấu 

Hành trình bảo vệ ngai vàng TNSV THACO cup của Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa bắt đầu lúc 9 giờ hôm nay (14.1), với trận ra quân gặp Trường ĐH Phương Đông trong khuôn khổ nhóm C vòng loại phía bắc.

Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa đã có chỗ đứng riêng biệt trong dòng chảy vinh quang giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam, khi trở thành nhà vô địch tuyệt đối ở cả sân chơi trong nước lẫn quốc tế, ngay trong lần đầu bước tới giải đấu. 

Ngân Hoàng Phúc cùng đồng đội mang tới hàng thủ "thép", lầm lũi vượt qua những đối thủ nặng ký như Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP.HCM), Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, Trường ĐH TDTT Đà Nẵng để bước lên ngai vàng trong nước. 

Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa - Trường ĐH Phương Đông: Nhà vô địch thị uy sức mạnh - Ảnh 1.

Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa (áo vàng) là đương kim vô địch TNSV THACO cup

ẢNH: NHẬT THỊNH

Đến giải quốc tế, một lần nữa lối chơi cực "chì", phòng ngự vững vàng rồi chờ đợi cơ hội phản đòn đã đưa đội bóng non trẻ của giải sinh viên đánh bại Trường ĐH Công nghệ Nanyang (Singapore), Trường ĐH Life (Campuchia) và Trường ĐH Lào để trở thành nhà vua. Cú đúp vô địch sau 10 trận đấu chỉ trong 1 tháng không chỉ minh chứng cho sự ổn định, mà còn kết tinh bởi nền tảng thể lực đáng nể cùng quá trình chuẩn bị nghiêm túc. 

Tuy nhiên, hành trình mùa này sẽ gian nan hơn nhiều, bởi trong bóng đá, bảo vệ vinh quang luôn khó hơn chinh phục vinh quang. 

Trước hết, vị trí thủ môn cũng khiến HLV Nguyễn Công Thành đau đầu, khi người gác đền Thatsaphone Xaiyasone không còn góp mặt (đã ra trường). Vắng thủ môn vừa được gọi lên đội tuyển Lào, Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa đang tìm kiếm người thay thế, song cũng không đơn giản.

Đồng thời mùa này, Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa là đương kim vô địch, với sức ép tâm lý nặng nề trên vai. Bởi vậy, đội đã chuẩn bị từ rất sớm, duy trì tập luyện trên sân 11 để giữ thể trạng và phong độ.

Trước đối thủ yếu nhất nhóm C mang tên Trường ĐH Phương Đông, Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa cần dốc sức thắng trận để khởi đầu hoàn hảo cho vòng loại phía bắc, đồng thời tiếp thêm sức mạnh cho hai trận đấu thực sự khó khăn sẽ diễn ra ở những lượt tới, khi gặp ĐH Kinh tế quốc dân và Trường ĐH Hàng hải Việt Nam. 

Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa - Trường ĐH Phương Đông: Nhà vô địch thị uy sức mạnh - Ảnh 2.

Xem thêm bình luận