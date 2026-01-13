'Ngọc quý' Đông Triều của bầu Đức bay cao cùng đội Trường CĐ FPT Polytechnic

'Thầy' Đông Triều ghi dấu ấn

"Tập trung", "giữ vị trí", "cố lên các em"... giữa cái nắng hanh đặc trưng của mùa đông Hà Nội, tiếng hô của một nhân vật đặc biệt vang lên đều đều trong cabin huấn luyện của Trường CĐ FPT Polytechnic. Đó là Trần Hữu Đông Triều.

Từng là trung vệ trụ cột của lứa U.19 Việt Nam làm nức lòng người hâm mộ nhờ lối đá cống hiến, đẹp mắt, được cử sang Arsenal tập huấn cùng với Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường cách đây 14 năm, khoác áo HAGL, Bình Dương, Quảng Nam đá V-League... Đông Triều không chỉ là thần tượng, mà còn là "bảo tàng" bóng đá với kho kinh nghiệm dạn dày trong mắt các thành viên Trường CĐ FPT Polytechnic.

Đông Triều "cháy" hết mình trên cương vị HLV trưởng Trường CĐ FPT Polytechnic ẢNH: TUẤN MINH

Trung vệ sinh năm 1995 có hơn một thập kỷ theo đuổi bóng đá chuyên nghiệp, trước khi chọn rẽ hướng vào năm 2023, khi nhận được lời mời từ Trường CĐ FPT Polytechnic. Treo giày để theo đuổi nghiệp huấn luyện bóng đá sinh viên, một lựa chọn lạ lẫm. Nhưng với Đông Triều, đằng sau mọi lựa chọn luôn có thách thức. Song, đằng sau thách thức, là cơ hội để khai phá giới hạn mới của bản thân.

"Tôi nhận lời mời của Trường CĐ FPT Polytechnic vào cuối năm 2023, mà không cần đắn đo, suy nghĩ quá nhiều. Tôi hứng thú với phương hướng, chính sách làm bóng đá sinh viên đối tác đưa ra. Tôi cũng rất yêu môi trường bóng đá sinh viên, nên gật đầu luôn", Đông Triều trải lòng.

Sau 2 năm, Đông Triều đã có thành tựu lớn đầu tiên. Sáng 13.1, cựu trung vệ HAGL cùng Trường CĐ FPT Polytechnic tạo nên lịch sử khi đánh bại Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội với tỷ số 3-2 ở trận ra quân nhóm B vòng loại phía bắc giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup).

Trước đối thủ mạnh ở sân chơi bóng đá sinh viên (Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội vào tới bán kết TNSV THACO cup mùa trước), Trường CĐ FPT Polytechnic đã gây bất ngờ khi tấn công phủ đầu. Học trò HLV Đông Triều luân chuyển bóng bằng những đường đập nhả "tí tách" ở tốc độ cao, đan xen với những miếng đánh biên, chuyển đổi trạng thái cực nhuyễn.

Trường CĐ FPT Polytechnic đã trở thành đội bóng hiếm hoi có thể chơi trên cơ, dẫn trước Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội với 3 bàn. Dù để đối thủ vùng lên gỡ lại 2-3, nhưng thầy trò Đông Triều vẫn kiên cường bảo vệ thành quả, qua đó lấy trọn 3 điểm trận ra quân.

Trường CĐ FPT Polytechnic (áo cam) thắng trận ra quân ẢNH: TUẤN MINH

"Bóng đá là thế, luôn bất ngờ đến phút cuối. Chúng tôi đã thắng may mắn", Đông Triều khiêm tốn chia sẻ sau trận. Trong khi học trò vỡ òa vì hạ được đối thủ mạnh, Đông Triều vẫn rất chừng mực. Ở tuổi 31, dù chưa "già" với cầu thủ và còn quá trẻ với HLV, nhưng Đ ông Triều trải qua nhiều biến cố để hiểu, trong bóng đá, phải biết mình biết ta đến những phút cuối cùng.

Đánh bại đối thủ mạnh đồng nghĩa mở rộng cửa đến vòng chung kết TNSV THACO cup, nhưng chặng đường phía trước thầy trò Đông Triều còn tới 2 trận.

"Chúng ta mới đi được 1/3 chặng đường đầu tiên. Còn tới 2/3 chặng phải cố gắng nữa. Tôi luôn dặn học trò phải tôn trọng đối thủ, tập trung đấu từng trận", HLV Đông Triều khẳng định.

Ấn tượng với không khí bóng đá sinh viên

Sau nhiều năm lăn lộn với bóng đá chuyên nghiệp, Đông Triều chọn bóng đá sinh viên để mài giũa trong giai đoạn sự nghiệp tiếp theo.

"Sân chơi TNSV THACO cup luôn tràn đầy năng lượng, sức trẻ, tạo ra lực hút khó cưỡng với người hâm mộ. Với tôi, sân chơi bóng đá sinh viên của Báo Thanh Niên còn đẹp ở tinh thần cống hiến hồn nhiên, không toan tính. Tôi thích cảm xúc chân thật của các cầu thủ sinh viên, khi được cháy hết mình trong bóng đá.

Tôi luôn dặn các em rằng ai cũng chỉ có một thời sinh viên. Đây là thời thanh xuân tươi đẹp, nên hãy làm gì để thanh xuân trở nên đáng nhớ", Đông Triều khẳng định.

HLV Đông Triều cùng Trường CĐ FPT Polytechnic có cơ hội lớn đoạt vé tới VCK TNSV THACO cup 2026 ẢNH: TUẤN MINH

Từ chỗ rong ruổi theo nghiệp quần đùi áo số đến khi trở thành "ông giáo làng" huấn luyện học trò, Đông Triều đã có bước tiến rất dài. Cựu trung vệ HAGL tích lũy được sự cẩn trọng, điềm tĩnh, nhưng cũng không thiếu máu lửa và đam mê. Chính "ngọn lửa" Đông Triều ngoài đường biên đã tiếp thêm năng lượng sung mãn, giúp Trường CĐ FPT Polytechnic tạo bất ngờ trong trận ra quân.

Mùa trước, thầy trò Đông Triều dừng bước đáng tiếc ở vòng loại khi thua trên chấm luân lưu. Còn mùa này, khi đã vượt qua cửa ải lớn nhất, Trường CĐ FPT Polytechnic đủ sức thẳng tiến vòng chung kết TNSV THACO cup 2026.

"Trường CĐ FPT Polytechnic sẽ cùng nhau phấn đấu hàng giờ, hàng ngày, có lộ trình phát triển vững chắc. Chúng tôi muốn đi từng bước, chứ không thành công theo kiểu 'ăn xổi'. Ban lãnh đạo trường rất ủng hộ và đầu tư cho đội, nên chúng tôi có quá trình chuẩn bị rất kỹ lưỡng, thuận lợi. Trường CĐ FPT Polytechnic sẽ cố gắng từng trận một", Đông Triều nhấn mạnh.