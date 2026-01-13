Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Cựu sao HAGL: 'U.23 Việt Nam sẽ vào chung kết U.23 châu Á'

Hồng Nam
Hồng Nam
13/01/2026 12:04 GMT+7

Cựu tuyển thủ Trần Hữu Đông Triều đặt niềm tin lứa U.23 Việt Nam có thể vào chung kết U.23 châu Á 2026, tái hiện kỳ tích Thường Châu 8 năm trước.

'U.23 Việt Nam có kỹ chiến thuật toàn diện'

Dù đang miệt mài cùng Trường CĐ FPT Polytechnic chuẩn bị cho vòng loại phía bắc giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup), nhưng HLV Trần Hữu Đông Triều vẫn không quên cập nhật tình hình U.23 Việt Nam.

Từng là "ngọc quý" khóa I lứa HAGL Arsenal-JMG, cùng thế hệ Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường... tạo nên lứa U.19 Việt Nam làm nức lòng người hâm mộ với lối chơi cống hiến, đẹp mắt giai đoạn 2013 - 2014, Đông Triều chọn rẽ ngang sang nghiệp huấn luyện ở sân chơi bóng đá sinh viên vào năm 2023, khi mới 28 tuổi.

Khi còn thi đấu, Đông Triều gây ấn tượng với lối đá khôn ngoan, đọc tình huống và phán đoán tốt ở vị trí trung vệ. Cựu cầu thủ 31 tuổi từng được chọn sang Arsenal tập huấn. Những bài học quý giúp Đông Triều có nhãn quan bóng đá sắc sảo. Có lẽ cũng bởi vậy, anh sớm chọn con đường làm HLV. 

Cựu sao HAGL: 'U.23 Việt Nam sẽ vào chung kết U.23 châu Á'- Ảnh 1.

HLV Trần Hữu Đông Triều của Trường CĐ FPT Polytechnic

ẢNH: TUẤN MINH

Dù đã rời xa bóng đá đỉnh cao, nhưng Đông Triều vẫn không quên dõi theo bước chân của các lứa hậu bối. Theo cựu tuyển thủ sinh năm 1995, thế hệ U.23 Việt Nam hiện tại của HLV Kim Sang-sik rất tài năng và toàn diện. "U.23 Việt Nam chơi rất hay. Từ thể lực đến chiến thuật, các em đều cải thiện nhiều so với các lứa trước đây. Hy vọng với thế hệ này, bóng đá Việt Nam sẽ còn vươn xa hơn nữa", Đông Triều chia sẻ. 

FIFA, AFC khen ngợi Đình Bắc - Trung Kiên: Bộ đôi công - thủ hoàn hảo của U.23 Việt Nam

Chung kết, tại sao không? 

U.23 Việt Nam có lần thứ ba liên tiếp vào tứ kết U.23 châu Á, nhưng đây mới là lần đầu, đội toàn thắng ở vòng bảng. 

Học trò ông Kim lần lượt vượt qua U.23 Jordan (2-0), U.23 Kyrgyzstan (2-1) và chủ nhà U.23 Ả Rập Xê Út (1-0). Đến lúc này, chỉ còn U.23 Nhật Bản duy trì thành tích toàn thắng như U.23 Việt Nam.

Theo Đông Triều, nếu tiếp tục duy trì phong độ, U.23 Việt Nam đủ khả năng vào chung kết U.23 châu Á 2026, tái hiện kỳ tích Thường Châu cách đây 8 năm. 

Cựu sao HAGL: 'U.23 Việt Nam sẽ vào chung kết U.23 châu Á'- Ảnh 2.

Đông Triều giờ đã làm thầy ở sân chơi bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam

ẢNH: TUẤN MINH

"U.23 Việt Nam sẽ lọt vào trận chung kết, tái hiện câu chuyện Thường Châu. Chúng ta có thể nói vui rằng đó không còn là kỳ tích 'tuyết trắng', mà là kỳ tích 'cát vàng' vậy", Đông Triều ví von. "Cát vàng" nhằm ám chỉ vùng sa mạc Trung Đông của Ả Rập Xê Út, nơi U.23 Việt Nam đang viết nên hành trình đẹp đầu năm 2026. 

U.23 Việt Nam sẽ gặp U.23 UAE hoặc U.23 Syria ở trận tứ kết diễn ra lúc 22 giờ 30 ngày 16.1.

Ở trận ra quân vòng loại phía bắc TNSV THACO cup 2026, đội Trường CĐ FPT Polytechnic của HLV Đông Triều đã bất ngờ đánh bại Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội (đương kim hạng ba) với tỷ số 3-2.

Với chiến thắng này, Trường CĐ FPT Polytechnic có cơ hội cực lớn để dẫn đầu nhóm B, qua đó đoạt vé đến vòng chung kết TNSV THACO cup 2026.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

